Real Madrid mengincar dua pemain Stuttgart saat raksasa La Liga itu merencanakan perombakan lini tengah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Toni Kroos
Penambahan pemain di lini tengah menjadi prioritas
Dua tahun setelah kepergian Kroos yang legendaris, Madrid masih mencari solusi definitif untuk mengatasi kekurangan gelandang pengatur serangan yang kreatif di lini tengah. Meskipun kekuatan fisik lini tengah klub ini tetap berkelas dunia, kemampuan teknis yang ditunjukkan oleh pemain asal Jerman itu sulit untuk ditiru.
Akibatnya, laporan dari ibu kota Spanyol menunjukkan bahwa presiden Florentino Perez siap merekrut dua profil berbeda musim panas ini untuk menyeimbangkan skuad.
Fokus utama tetap pada perekrutan pemain Galactico, dengan Enzo Fernandez dan Rodri diidentifikasi sebagai kandidat terdepan. Fernandez dilaporkan telah menghadapi tindakan disiplin internal di Chelsea setelah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Los Blancos, sementara Rodri dipandang sebagai target yang lebih mudah dicapai karena situasi kontraknya. Namun, klub juga mencari opsi yang lebih hemat biaya untuk menambah kedalaman skuad dan kualitas teknis tertentu.
Kembalinya Chema Andres
Madrid telah cukup terkesan dengan penampilan Andres dari Stuttgart sehingga mereka mempertimbangkan secara serius untuk menggunakan opsi pembelian kembali pemain berusia 20 tahun itu. Setelah meninggalkan ibu kota Spanyol dengan biaya transfer sebesar €3 juta pada musim panas 2025, gelandang tersebut telah beradaptasi dengan cepat di Jerman.
Madrid dilaporkan memiliki opsi untuk membawa pemain muda tersebut kembali ke Bernabeu dengan biaya sekitar €13,5 juta pada musim panas ini.
Andres sendiri tidak menyembunyikan rasa sayangnya kepada mantan klubnya. Berbicara kepada The Athletic, ia mengakui: "Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh klub; saya akan sangat senang untuk kembali ke Madrid, tetapi untuk saat ini saya tidak khawatir tentang hal itu. Saya sangat bahagia di Stuttgart. Saya telah memberi tahu agen saya bahwa saya tidak ingin tahu apa pun tentang hal itu. Ketika waktunya tiba, kami akan berbicara dan melihat opsi apa yang kami miliki".
Stiller muncul sebagai target kedua
Andres bukanlah satu-satunya pemain Stuttgart yang menjadi incaran di Valdebebas. Gelandang asal Jerman, Stiller, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid selama beberapa jendela transfer dan tetap menjadi alternatif yang konkret jika target utama klub ternyata terlalu mahal.
Di usia 24 tahun, Stiller telah menjadi salah satu playmaker paling dihormati di Bundesliga, dengan nilai pasar saat ini sekitar €45 juta.
Kehadiran dua pemain yang dikaitkan dengan Madrid di ruang ganti Stuttgart tentu saja memicu interaksi yang santai. Andres mengungkapkan bahwa keduanya bercanda tentang kemungkinan pindah ke Spanyol bersama: "Semua orang tahu Madrid, tapi ada beberapa candaan di antara kami. 'Kamu pergi ke sana? Aku pergi dan kamu yang tinggal?' Tapi tidak lebih dari itu."
Stiller: Pemain kelas dunia?
Staf teknis di Madrid dikabarkan terkesan dengan kemampuan Stiller untuk "mengendalikan permainan" di Bundesliga, sebuah sifat yang sangat dipuji oleh rekan setimnya, Andres. "Dia adalah pemain terbaik kami, dia luar biasa," kata Andres tentang Stiller. "Jika Anda menonton pertandingan Stuttgart, Anda akan menyadari bahwa dia yang memimpin. Dia adalah pemain kelas dunia dan bisa bermain untuk tim mana pun, semoga di Madrid atau di mana pun dia mau".