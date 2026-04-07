Real Madrid mengincar dua pemain Stuttgart saat raksasa La Liga itu merencanakan perombakan lini tengah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Toni Kroos

Dua tahun setelah kepergian Kroos yang legendaris, Madrid masih mencari solusi definitif untuk mengatasi kekurangan gelandang pengatur serangan yang kreatif di lini tengah. Meskipun kekuatan fisik lini tengah klub ini tetap berkelas dunia, kemampuan teknis yang ditunjukkan oleh pemain asal Jerman itu sulit untuk ditiru.

Akibatnya, laporan dari ibu kota Spanyol menunjukkan bahwa presiden Florentino Perez siap merekrut dua profil berbeda musim panas ini untuk menyeimbangkan skuad.

Fokus utama tetap pada perekrutan pemain Galactico, dengan Enzo Fernandez dan Rodri diidentifikasi sebagai kandidat terdepan. Fernandez dilaporkan telah menghadapi tindakan disiplin internal di Chelsea setelah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Los Blancos, sementara Rodri dipandang sebagai target yang lebih mudah dicapai karena situasi kontraknya. Namun, klub juga mencari opsi yang lebih hemat biaya untuk menambah kedalaman skuad dan kualitas teknis tertentu.



