Real Madrid telah mengaktifkan rencana cadangan senilai €30 juta setelah mengakui bahwa Rodri semakin mungkin untuk bergabung dengan rival sengit Barcelona. Pemain internasional Spanyol itu merupakan target prioritas Perez untuk menyuntikkan kepemimpinan veteran dan disiplin taktis ke lini tengah di Santiago Bernabeu.

Namun, dengan Rodri dikabarkan memilih proyek olahraga di Camp Nou, Madrid dengan cepat mengubah arah. Fokus mereka kini beralih kepada sensasi Ajax berusia 18 tahun, Mokio, sebagaimana dilaporkan Fichajes. Pemandu bakat Real Madrid yakin gelandang bertahan serbabisa itu memiliki atribut fisik dan ruang berkembang yang sangat besar yang dibutuhkan untuk bersinar di LaLiga.