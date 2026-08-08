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Real Madrid mengidentifikasi alternatif Rodri senilai €30 juta saat bintang Manchester City itu mendekati kepindahan mengejutkan ke Barcelona
Penyegaran ulang lini tengah Madrid
Real Madrid telah mengaktifkan rencana cadangan senilai €30 juta setelah mengakui bahwa Rodri semakin mungkin untuk bergabung dengan rival sengit Barcelona. Pemain internasional Spanyol itu merupakan target prioritas Perez untuk menyuntikkan kepemimpinan veteran dan disiplin taktis ke lini tengah di Santiago Bernabeu.
Namun, dengan Rodri dikabarkan memilih proyek olahraga di Camp Nou, Madrid dengan cepat mengubah arah. Fokus mereka kini beralih kepada sensasi Ajax berusia 18 tahun, Mokio, sebagaimana dilaporkan Fichajes. Pemandu bakat Real Madrid yakin gelandang bertahan serbabisa itu memiliki atribut fisik dan ruang berkembang yang sangat besar yang dibutuhkan untuk bersinar di LaLiga.
- AFP
Perubahan dalam strategi transfer
Beralih ke Mokio merupakan perubahan signifikan dari strategi transfer awal Madrid. Jika Rodri akan datang sebagai pemain jadi yang sudah mapan dengan nilai lebih dari €60 juta, remaja Ajax itu dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Terlepas dari usianya yang masih muda, Mokio memiliki rekam jejak yang impresif di Johan Cruyff Arena. Saat ia menandatangani perpanjangan kontrak terbarunya pada April 2026, pemain muda itu sudah membukukan 48 penampilan resmi di level senior dan enam gol untuk raksasa Amsterdam tersebut. Kemampuannya bermain dalam berbagai peran taktis hanya semakin menambah daya tariknya di mata petinggi Madrid.
Ajax berada di atas angin
Membawa Mokio keluar dari Eredivisie tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ajax tidak berada di bawah tekanan finansial yang mendesak untuk berpisah dengan lulusan akademi mereka yang sangat dihargai itu, yang terikat kuat dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2031.
Meski €30 juta adalah valuasi awal yang beredar dari pihak-pihak dekat dengan ibu kota Spanyol, raksasa Belanda itu bisa dengan mudah meminta harga premium untuk permata mahkotanya. Madrid harus menyusun pendekatan yang meyakinkan untuk membujuk sang pemain dan klubnya agar menyetujui kepindahan begitu cepat setelah perpanjangan kontraknya baru-baru ini.
- Getty Images
Menanti efek domino Rodri
Real Madrid akan menunda negosiasi formal apa pun untuk Mokio sampai usulan transfer Rodri ke Barcelona dikonfirmasi secara resmi. Setelah kepindahan bintang Manchester City itu ke Catalunya rampung, Real Madrid diperkirakan akan mempercepat dialog mereka dengan Ajax. Mengamankan Mokio akan sangat sejalan dengan kebijakan Madrid yang sudah lama dan sukses dalam merekrut talenta remaja elite sebelum nilai pasarnya melonjak drastis.
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