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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Real Madrid menghubungi Man City untuk MEMBANTAH adanya pendekatan terhadap Rodri, sementara laporan mengenai kesepakatan transfer membuat raksasa Spanyol itu geram

Transfers
Rodri
Real Madrid
LaLiga
Premier League
Manchester City

Real Madrid dilaporkan telah menghubungi Manchester City untuk membantah telah mengajukan tawaran kepada Rodri menyusul beredarnya kabar sensasional mengenai adanya kesepakatan pra-transfer. Klub raksasa Spanyol itu sangat marah atas klaim bahwa kesepakatan telah tercapai untuk pemenang Bola Emas Piala Dunia tersebut, dan menegaskan bahwa gaya permainannya tidak sesuai dengan skema taktis Jose Mourinho saat ini.

  • Real Madrid membantah adanya kesepakatan

    Real telah menghubungi pihak City secara langsung untuk membantah klaim bahwa telah tercapai kesepakatan terkait Rodri, menurut media Spanyol AS. Para petinggi Los Blancos dilaporkan sangat marah atas pemberitaan yang menyiratkan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati dengan pemain timnas Spanyol tersebut. Pihak Real di Valdebebas menegaskan bahwa kabar yang mengaitkan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan kepindahan ke Santiago Bernabéu sama sekali tidak berdasar dan jauh dari kenyataan.


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    Model taktis menghambat pengejaran

    Sikap klub Spanyol tersebut berakar pada ketidakcocokan yang jelas antara gaya bermain Rodri dan visi taktis Mourinho. Menurut AS, Mourinho sedang menerapkan pendekatan yang lebih langsung, yang menjauh dari gaya sepak bola yang mengutamakan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek—gaya yang justru menjadi keunggulan gelandang asal Spanyol tersebut. Selain itu, beredarnya kabar berulang kali yang mengaitkan sang pemain dengan Bernabéu tanpa adanya kontak nyata membuat dewan direksi merasa frustrasi, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menghubungi City guna mengklarifikasi situasi.

  • Pemerintah kota menjajaki berbagai opsi pasar

    Meskipun beberapa petinggi Bernabeu mengagumi Rodri setelah penampilannya yang dominan bersama Spanyol di Piala Dunia, suara-suara tersebut masih merupakan minoritas. Di sisi lain, AS melaporkan bahwa Rodri ingin kembali ke La Liga untuk bergabung dengan Real Madrid, meskipun ia tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada City dalam pernyataan-pernyataannya di depan publik. Namun, dengan sang gelandang menolak perpanjangan kontrak saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya, City siap mendengarkan tawaran sekitar €60 juta (£51 juta/$68,5 juta).

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  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang itu menghadapi masa depan yang tak pasti

    Masa depan Rodri masih belum pasti seiring dengan transisi City menuju era baru di bawah asuhan Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Gelandang tersebut juga dipastikan akan absen pada awal musim 2026-27 setelah menjalani operasi punggung. Mengingat The Citizens bertekad untuk menghindari kehilangan dirinya secara gratis musim panas mendatang, klub-klub yang tertarik, termasuk Real, harus mempertimbangkan proses pemulihan kebugarannya dalam strategi transfer mereka.

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