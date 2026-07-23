Real Madrid menghubungi Man City untuk MEMBANTAH adanya pendekatan terhadap Rodri, sementara laporan mengenai kesepakatan transfer membuat raksasa Spanyol itu geram

Sikap klub Spanyol tersebut berakar pada ketidakcocokan yang jelas antara gaya bermain Rodri dan visi taktis Mourinho. Menurut AS, Mourinho sedang menerapkan pendekatan yang lebih langsung, yang menjauh dari gaya sepak bola yang mengutamakan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek—gaya yang justru menjadi keunggulan gelandang asal Spanyol tersebut. Selain itu, beredarnya kabar berulang kali yang mengaitkan sang pemain dengan Bernabéu tanpa adanya kontak nyata membuat dewan direksi merasa frustrasi, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menghubungi City guna mengklarifikasi situasi.