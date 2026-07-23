Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid menghubungi Man City untuk MEMBANTAH adanya pendekatan terhadap Rodri, sementara laporan mengenai kesepakatan transfer membuat raksasa Spanyol itu geram
Real Madrid membantah adanya kesepakatan
Real telah menghubungi pihak City secara langsung untuk membantah klaim bahwa telah tercapai kesepakatan terkait Rodri, menurut media Spanyol AS. Para petinggi Los Blancos dilaporkan sangat marah atas pemberitaan yang menyiratkan bahwa persyaratan pribadi telah disepakati dengan pemain timnas Spanyol tersebut. Pihak Real di Valdebebas menegaskan bahwa kabar yang mengaitkan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan kepindahan ke Santiago Bernabéu sama sekali tidak berdasar dan jauh dari kenyataan.
- NurPhoto
Model taktis menghambat pengejaran
Sikap klub Spanyol tersebut berakar pada ketidakcocokan yang jelas antara gaya bermain Rodri dan visi taktis Mourinho. Menurut AS, Mourinho sedang menerapkan pendekatan yang lebih langsung, yang menjauh dari gaya sepak bola yang mengutamakan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek—gaya yang justru menjadi keunggulan gelandang asal Spanyol tersebut. Selain itu, beredarnya kabar berulang kali yang mengaitkan sang pemain dengan Bernabéu tanpa adanya kontak nyata membuat dewan direksi merasa frustrasi, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menghubungi City guna mengklarifikasi situasi.
Pemerintah kota menjajaki berbagai opsi pasar
Meskipun beberapa petinggi Bernabeu mengagumi Rodri setelah penampilannya yang dominan bersama Spanyol di Piala Dunia, suara-suara tersebut masih merupakan minoritas. Di sisi lain, AS melaporkan bahwa Rodri ingin kembali ke La Liga untuk bergabung dengan Real Madrid, meskipun ia tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada City dalam pernyataan-pernyataannya di depan publik. Namun, dengan sang gelandang menolak perpanjangan kontrak saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya, City siap mendengarkan tawaran sekitar €60 juta (£51 juta/$68,5 juta).
- Getty Images Sport
Gelandang itu menghadapi masa depan yang tak pasti
Masa depan Rodri masih belum pasti seiring dengan transisi City menuju era baru di bawah asuhan Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Gelandang tersebut juga dipastikan akan absen pada awal musim 2026-27 setelah menjalani operasi punggung. Mengingat The Citizens bertekad untuk menghindari kehilangan dirinya secara gratis musim panas mendatang, klub-klub yang tertarik, termasuk Real, harus mempertimbangkan proses pemulihan kebugarannya dalam strategi transfer mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami