Real Madrid menghadapi kekhawatiran baru terkait cedera Alvaro Carreras menjelang laga melawan Manchester City, setelah Jude Bellingham dan Kylian Mbappe dinyatakan tidak bisa bermain
Carreras menghadapi perlombaan melawan waktu untuk Rabu.
Meskipun ada sedikit optimisme di departemen medis, ketersediaannya untuk pertandingan Eropa mendatang jauh dari jaminan, menurut laporan AS. Bek tersebut menghabiskan Sabtu dengan berlatih di gym dan menjalani fisioterapi intensif daripada berlatih di lapangan, sehingga status kebugarannya akan dievaluasi secara harian seiring mendekatnya pertandingan melawan Manchester City. Leg pertama babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang, meninggalkan pemain Spanyol tersebut dengan waktu yang sangat terbatas untuk membuktikan kebugarannya.
Bellingham dan Mbappe absen pada leg pertama.
Situasi terkait bintang utama klub menjadi lebih jelas namun tetap mengecewakan, karena baik Jude Bellingham maupun Kylian Mbappe dipastikan absen pada leg pertama. Bellingham terus menjalani pemulihan dari cedera otot parah yang dialaminya pada Februari, sementara lutut kiri Mbappe menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Fokus kedua bintang tersebut kini sepenuhnya tertuju pada leg kedua di Etihad Stadium, dengan klub berharap keduanya dapat ikut serta dalam pertandingan penentu di laga tersebut.
Camavinga memberikan secercah harapan.
Eduardo Camavinga memberikan dorongan langka bagi Arbeloa setelah kembali berlatih penuh setelah mengalami infeksi gigi yang berkepanjangan. Meskipun masih merasa tidak nyaman, pemain Prancis ini diperkirakan akan tersedia untuk dipilih, sebuah perkembangan yang disambut baik setelah periode yang penuh gejolak di mana ia dikecualikan dalam pertandingan melawan Getafe dan ditinggalkan di tribun penonton selama kemenangan Madrid 2-1 atas Celta Vigo pada Jumat. Meskipun ia ikut bepergian ke Vigo, banyak yang percaya bahwa komentar tajam Arbeloa: “Saya sangat senang untuk orang-orang yang ingin datang,” ditujukan langsung pada situasi terbaru sang gelandang.
Daftar absensi yang terus bertambah
Skuad Real Madrid semakin menipis, dengan hanya 17 pemain tim utama yang saat ini tersedia. Pemain yang absen dalam jangka panjang, Eder Militao dan David Alaba, masih belum bisa bermain, sementara Rodrygo bersiap untuk menjalani operasi ACL. Arbeloa kini harus mencari cara untuk menghadapi leg pertama tanpa beberapa pemain kunci.
