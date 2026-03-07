Real Madrid menghadapi kekhawatiran baru terkait cedera Alvaro Carreras menjelang laga melawan Manchester City, setelah Jude Bellingham dan Kylian Mbappe dinyatakan tidak bisa bermain

Eduardo Camavinga memberikan dorongan langka bagi Arbeloa setelah kembali berlatih penuh setelah mengalami infeksi gigi yang berkepanjangan. Meskipun masih merasa tidak nyaman, pemain Prancis ini diperkirakan akan tersedia untuk dipilih, sebuah perkembangan yang disambut baik setelah periode yang penuh gejolak di mana ia dikecualikan dalam pertandingan melawan Getafe dan ditinggalkan di tribun penonton selama kemenangan Madrid 2-1 atas Celta Vigo pada Jumat. Meskipun ia ikut bepergian ke Vigo, banyak yang percaya bahwa komentar tajam Arbeloa: “Saya sangat senang untuk orang-orang yang ingin datang,” ditujukan langsung pada situasi terbaru sang gelandang.