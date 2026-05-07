Real Madrid mengeluarkan pernyataan setelah insiden perkelahian antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di lapangan latihan, seiring dikonfirmasinya cedera yang mengkhawatirkan
Tindakan disiplin internal telah diluncurkan
Dalam pernyataan singkat namun tegas, Real Madrid mengonfirmasi bahwa mereka telah memutuskan untuk membuka proses disiplin terhadap kedua pemain tersebut. Pernyataan resmi tersebut berbunyi: “Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa, menyusul insiden yang terjadi pagi ini selama sesi latihan tim utama, klub telah memutuskan untuk membuka proses disiplin terhadap dua pemain kami, Federico Valverde dan Aurélien Tchouameni. Klub akan memberikan informasi terbaru mengenai hasil dari kedua proses tersebut setelah prosedur internal yang berlaku selesai dilaksanakan.”
Pertengkaran fisik berujung pada kunjungan ke rumah sakit
Ketegangan di antara keduanya dilaporkan memuncak selama sesi latihan di Valdebebas pada hari Kamis. Situasi tersebut dipicu oleh perselisihan yang berlanjut dari sesi latihan sehari sebelumnya, yang mengindikasikan adanya keretakan yang semakin dalam di antara kedua bintang tersebut, menurut The Athletic.
Dampak dari perkelahian tersebut cukup serius hingga memerlukan intervensi medis. Laporan menunjukkan bahwa selama perkelahian, Valverde terjatuh dan mengalami cedera kepala. Pemain internasional Uruguay itu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan setelah kepalanya terbentur meja. Meskipun ia telah kembali ke rumah, keseriusan insiden tersebut membuat dewan direksi sangat prihatin mengenai disiplin tim.
Valverde mengalami cedera otak traumatis
Real Madrid mengeluarkan pernyataan terpisah yang berisi pembaruan mengenai kondisi Valverde, yang berbunyi: "Setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami, Fede Valverde, oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis menderita cedera kepala. Valverde saat ini berada di rumah dalam kondisi baik dan perlu beristirahat selama 10 hingga 14 hari, sesuai dengan protokol medis untuk diagnosis ini."
Kekacauan menjelang El Clásico yang krusial
Waktu terjadinya konflik internal ini sungguh tidak tepat bagi Los Blancos. Real Madrid saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga krusial melawan Barcelona, di mana gelar juara liga menjadi taruhannya. Jika Barcelona berhasil menghindari kekalahan pada hari Minggu, mereka akan memastikan gelar La Liga, dan perpecahan internal ini adalah hal terakhir yang dibutuhkan pelatih kepala Alvaro Arbeloa selama persiapan taktisnya.
Valverde pasti tidak akan bisa bermain di Camp Nou karena masih dalam masa pemulihan, sementara keputusan akhir mengenai kemungkinan skorsing bagi dirinya dan Tchouameni masih harus ditunggu sebelum pertandingan.