Jajaran petinggi Madrid bergerak cepat untuk mengeluarkan pernyataan resmi klub guna menyampaikan empati mendalam mereka dan mendoakan keselamatan semua pihak yang terdampak tragedi di Amerika Selatan.

Melalui rilis resmi yang dipublikasikan di kanal media klub, juara Eropa 15 kali itu menyatakan: "Real Madrid CF, presidennya, dan Dewan Direksinya ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban meninggal dan kepada seluruh masyarakat Kolombia menyusul gempa bumi yang melanda negara tercinta ini dalam beberapa jam terakhir.

"Dari Real Madrid, kami ingin menyampaikan solidaritas kami dan mendoakan pemulihan yang cepat bagi para korban luka, kepada mereka kami kirimkan seluruh kasih kami."