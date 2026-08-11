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Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi solidaritas untuk Kolombia setelah gempa bumi dahsyat
Raksasa Spanyol memperluas dukungan
Raksasa Spanyol Madrid telah menyampaikan belasungkawa mendalam dan dukungan moral kepada rakyat Kolombia setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang menghancurkan pada Senin pagi. Bencana alam berskala besar itu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur di beberapa wilayah utama, termasuk kota Manizales, Cali, dan Pereira. Dipimpin oleh pimpinan klub dan dewan direksi, Madrid menjadi salah satu klub elite Eropa pertama yang secara terbuka mengirimkan pesan solidaritas internasional.
- Getty Images News
Klub merilis pernyataan resmi
Jajaran petinggi Madrid bergerak cepat untuk mengeluarkan pernyataan resmi klub guna menyampaikan empati mendalam mereka dan mendoakan keselamatan semua pihak yang terdampak tragedi di Amerika Selatan.
Melalui rilis resmi yang dipublikasikan di kanal media klub, juara Eropa 15 kali itu menyatakan: "Real Madrid CF, presidennya, dan Dewan Direksinya ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban meninggal dan kepada seluruh masyarakat Kolombia menyusul gempa bumi yang melanda negara tercinta ini dalam beberapa jam terakhir.
"Dari Real Madrid, kami ingin menyampaikan solidaritas kami dan mendoakan pemulihan yang cepat bagi para korban luka, kepada mereka kami kirimkan seluruh kasih kami."
Sepak bola domestik menghadapi gangguan
Pesan empati dari Madrid hadir di tengah status darurat nasional yang telah melumpuhkan berbagai sektor di seluruh Kolombia, termasuk industri olahraga. Badan pengelola, Dimayor, terpaksa menunda semua pertandingan domestik selama 24 jam untuk memusatkan perhatian pada operasi penyelamatan dan mengevaluasi infrastruktur stadion di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Dukungan moral dari institusi ternama dunia seperti Real Madrid memberikan dorongan emosional yang signifikan bagi publik Kolombia yang sedang berduka.
- Getty Images Sport
Kompetisi menunggu penilaian keselamatan
Pertandingan domestik yang ditunda untuk sementara dijadwalkan kembali berlangsung secara bertahap pada Selasa, 11 Agustus dan Rabu, 12 Agustus. Namun, dimulainya kembali pertandingan tetap sepenuhnya bergantung pada inspeksi struktural yang ketat terhadap infrastruktur stadion serta pemulihan jaringan transportasi di wilayah yang terdampak. Dimayor dan 36 klub anggotanya akan terus bekerja bersama layanan darurat nasional sebelum mengambil keputusan final mengenai kalender pertandingan jangka panjang.
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