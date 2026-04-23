Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid mengalami pukulan ganda akibat cedera, karena dua pemain andalannya dipastikan absen hingga akhir musim
Pukulan telak bagi Real Madrid
Harapan Real Madrid untuk bangkit di akhir musim mendapat pukulan telak menyusul kabar bahwa Militao dan Guler akan absen di sisa musim domestik 2025-26. Pemeriksaan medis yang dilakukan pada Kamis lalu memastikan bahwa kedua pemain tersebut mengalami robekan otot paha belakang tingkat dua, dengan estimasi waktu pemulihan selama tiga hingga empat minggu.
- Getty Images Sport
Pilar-pilar pertahanan dan kreativitas terpaksa absen pada saat-saat krusial
Waktunya sungguh tidak menguntungkan bagi Los Blancos, karena cedera tersebut membuat keduanya harus absen selama beberapa pekan. Militao terpaksa ditarik keluar saat pertandingan melawan Alaves pada Selasa lalu, sementara ketidakhadiran Guler dalam sesi latihan pada Kamis memicu kekhawatiran awal yang kemudian dikonfirmasi melalui hasil pemindaian.
"Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Arda Guler oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada biceps femoris kaki kanannya. Menunggu perkembangan lebih lanjut," demikian bunyi pernyataan resmi klub.
Sementara itu, Los Blancos juga merilis pembaruan mengenai kondisi Militao: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Eder Militao oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada otot biceps femoris di kaki kirinya. Menunggu perkembangan."
Tenaga medis lebih mengutamakan kebugaran jangka panjang daripada terburu-buru kembali
Menurut laporan dari Diario AS, departemen medis klub mengambil pendekatan yang hati-hati dalam proses rehabilitasi kedua bintang tersebut. Dengan Piala Dunia yang akan digelar hanya dalam beberapa minggu lagi, tidak ada keinginan untuk mengambil risiko komplikasi lebih lanjut dengan memaksakan mereka kembali bermain pada dua pekan terakhir musim Liga.
Sebaliknya, prioritas kini bergeser ke arah memastikan bahwa bek asal Brasil dan gelandang serang asal Turki tersebut dalam kondisi 100% fit untuk tugas internasional masing-masing pada musim panas ini. Keduanya kini akan memulai program rehabilitasi terstruktur di Valdebebas yang bertujuan untuk mencapai kebugaran jangka panjang menjelang musim berikutnya.
- Getty Images Sport
Harapan meraih gelar semakin memudar seiring dengan diujinya kedalaman skuad
Absennya Militao dan Guler berarti Real Madrid harus menghadapi tantangan berat jika ingin merebut gelar Liga dari pemuncak klasemen Barcelona, yang unggul sembilan poin. Dengan absennya beberapa pemain kunci, dewan direksi Madrid mungkin terpaksa mengevaluasi kembali kedalaman skuad dan strategi perekrutan mereka menjelang bursa transfer musim panas mendatang untuk menghindari krisis serupa di masa depan. Real Madrid akan bertandang ke Seville pada Jumat malam untuk menghadapi Real Betis, sebuah laga yang kini menjadi jauh lebih sulit menyusul kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan para pemain.