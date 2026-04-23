Real Madrid mengalami pukulan ganda akibat cedera, karena dua pemain andalannya dipastikan absen hingga akhir musim

Waktunya sungguh tidak menguntungkan bagi Los Blancos, karena cedera tersebut membuat keduanya harus absen selama beberapa pekan. Militao terpaksa ditarik keluar saat pertandingan melawan Alaves pada Selasa lalu, sementara ketidakhadiran Guler dalam sesi latihan pada Kamis memicu kekhawatiran awal yang kemudian dikonfirmasi melalui hasil pemindaian.

"Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Arda Guler oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada biceps femoris kaki kanannya. Menunggu perkembangan lebih lanjut," demikian bunyi pernyataan resmi klub.

Sementara itu, Los Blancos juga merilis pembaruan mengenai kondisi Militao: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Eder Militao oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada otot biceps femoris di kaki kirinya. Menunggu perkembangan."