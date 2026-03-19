Real Madrid mengalami kekhawatiran terkait cedera Thibaut Courtois menjelang laga penting Liga Champions melawan Bayern Munich

Real Madrid memperkirakan Courtois akan absen selama enam pekan ke depan, menurut Diario AS. Jika laporan tersebut terbukti akurat, hal itu berarti Courtois akan melewatkan beberapa pertandingan krusial bagi Los Blancos, dimulai dengan derby melawan Atletico Madrid di La Liga pada Sabtu mendatang. Courtois juga kemungkinan besar akan absen dalam dua laga Liga Champions melawan Bayern serta pertandingan La Liga melawan Real Mallorca, Girona, Alaves, dan Real Betis.

Lunin akan menggantikan posisi Courtois selama ia absen dan merupakan pilihan yang berpengalaman. Namun, kehilangan Courtois akan menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Arbeloa, mengingat kiper tersebut secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.