Real Madrid mengalami kekhawatiran terkait cedera Thibaut Courtois menjelang laga penting Liga Champions melawan Bayern Munich
Courtois mengalami cedera saat melawan Man City
Courtois mengalami cedera saat pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City pada Selasa lalu. Kiper tersebut digantikan oleh Lunin pada babak pertama pertandingan tersebut, saat Real Madrid memastikan kemenangan agregat 5-1 untuk melaju ke perempat final kompetisi tersebut. Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengatakan setelah kemenangan tersebut bahwa pergantian pemain itu hanyalah tindakan pencegahan. Dia mengatakan kepada wartawan: “Courtois merasa sedikit tidak nyaman dan ingin terus bermain, tetapi tidak perlu mengambil risiko karena dalam empat hari ke depan kami memiliki final lain: derby yang sangat penting dan pertandingan yang sangat menantang. Hal baiknya adalah memiliki kiper seperti Lunin, yang sejujurnya tampil bagus di babak kedua dan sangat solid. Dari sini, saya ingin mengucapkan selamat kepadanya karena apa yang dilakukannya setiap kali mendapat kesempatan untuk menjaga gawang Real Madrid bukanlah hal yang mudah."
Real Madrid memberikan kabar terbaru tentang Courtois
Namun, Real Madrid kini telah mengonfirmasi bahwa Courtois memang mengalami cedera dan tidak dapat bertanding: "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami, Thibaut Courtois, oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot pada otot rektus femoris di paha depan kanannya. Proses pemulihannya akan terus dipantau."
Berapa lama Courtois akan absen bersama Madrid?
Real Madrid memperkirakan Courtois akan absen selama enam pekan ke depan, menurut Diario AS. Jika laporan tersebut terbukti akurat, hal itu berarti Courtois akan melewatkan beberapa pertandingan krusial bagi Los Blancos, dimulai dengan derby melawan Atletico Madrid di La Liga pada Sabtu mendatang. Courtois juga kemungkinan besar akan absen dalam dua laga Liga Champions melawan Bayern serta pertandingan La Liga melawan Real Mallorca, Girona, Alaves, dan Real Betis.
Lunin akan menggantikan posisi Courtois selama ia absen dan merupakan pilihan yang berpengalaman. Namun, kehilangan Courtois akan menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Arbeloa, mengingat kiper tersebut secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
"Edisi Khusus" Liga Champions untuk Madrid
Madrid mungkin harus bermain tanpa Courtois, namun Arbeloa tetap merasa percaya diri menjelang Liga Champions. Ia mengatakan kepada wartawan setelah mengalahkan City: "Liga Champions adalah turnamen yang istimewa bagi Real Madrid, dan kami telah menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa. Selanjutnya ada Bayern dan mungkin PSG nanti. Jika kami ingin mengalahkan mereka, kami harus bermain seperti malam ini dan seperti yang kami lakukan enam hari lalu. Kami memang mendapat sedikit keberuntungan dalam dua pertandingan ini, tapi kami pantas memenangkan keduanya. Skor agregat 5-1 sudah menjelaskan segalanya. Kami harus terus maju, dan pasti kami akan menghadapi Bayern.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid akan menjamu Atletico pada Minggu malam di Santiago Bernabeu. Tim asuhan Diego Simeone sebelumnya berhasil mengalahkan Real dengan skor 5-2 pada awal musim ini di La Liga, dan mereka akan menghadapi laga ini setelah memastikan tempat di perempat final Liga Champions dengan mengalahkan Tottenham.
