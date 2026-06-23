Real Madrid mengajukan tawaran untuk Piero Hincapie dari Arsenal seiring berlanjutnya perburuan pemain musim panas yang dipimpin Jose Mourinho

Juara baru Liga Premier sangat menghargai Hincapie setelah ia memainkan peran penting dalam keberhasilan tim asuhan Mikel Arteta merebut gelar juara dan melaju ke final Liga Champions.

ESPN menambahkan bahwa penambahan pemain di lini belakang atau lini tengah di Bernabeu akan sangat bergantung pada penjualan pemain. Dengan lima opsi bek tengah yang sudah ada di skuad tim utama setelah kepergian David Alaba, jajaran eksekutif klub saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk Raul Asencio guna membebaskan ruang.