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Real Madrid mengajukan tawaran untuk Piero Hincapie dari Arsenal seiring berlanjutnya perburuan pemain musim panas yang dipimpin Jose Mourinho
Mourinho membidik bek serba bisa
Klub-klub raksasa La Liga sedang gencar mencari tambahan pemain bertahan meskipun telah berhasil mendatangkan Ibrahima Konate secara gratis. Menurut ESPN, Mourinho secara khusus menginginkan pemain dengan profil taktis yang mampu bermain dengan nyaman baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. Namun, negosiasi paket kontrak untuk Hincapie, pemain timnas Ekuador berusia 24 tahun, masih rumit. Pemain asal Amerika Selatan itu baru pindah ke London Utara dari Bayer Leverkusen musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman awal yang disertai kewajiban pembelian yang ketat.
- Getty Images Sport
Pengeluaran menentukan pemasukan di masa depan
Juara baru Liga Premier sangat menghargai Hincapie setelah ia memainkan peran penting dalam keberhasilan tim asuhan Mikel Arteta merebut gelar juara dan melaju ke final Liga Champions.
ESPN menambahkan bahwa penambahan pemain di lini belakang atau lini tengah di Bernabeu akan sangat bergantung pada penjualan pemain. Dengan lima opsi bek tengah yang sudah ada di skuad tim utama setelah kepergian David Alaba, jajaran eksekutif klub saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk Raul Asencio guna membebaskan ruang.
Target pertahanan alternatif yang dipantau
Real telah menyusun daftar calon pemain yang komprehensif sebagai alternatif jika kesepakatan finansial dengan The Gunners terkait Hincapie ternyata tidak dapat tercapai. Ruben Dias dari Manchester City tetap menjadi pilihan yang sangat menarik bagi staf teknis, meskipun nilai transfernya yang sangat tinggi bisa jadi menjadi hambatan yang tak teratasi. Alessandro Bastoni dari Inter Milan juga dipandang positif, namun minat terhadap bintang Jerman dan Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, telah meredup secara signifikan setelah ia mengalami cedera parah dalam pertandingan Piala Dunia melawan Pantai Gading.
- Getty Images Sport
Pemangkasan skuad dilakukan sebelum penandatanganan kontrak
Pihak manajemen Madrid harus fokus pada perampingan skuad tim utama yang terlalu gemuk sebelum menyelesaikan transfer bernilai jutaan pound berikutnya. Setelah berhasil mengamankan kesepakatan menguntungkan untuk Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Denzel Dumfries, peraturan keuangan mengharuskan para pemain cadangan saat ini segera dilepas. Sementara itu, Hincapie akan tetap sepenuhnya fokus pada tugas-tugas internasionalnya bersama Ekuador di Piala Dunia yang sedang berlangsung sebelum membahas masa depannya di klub menjelang latihan pramusim.