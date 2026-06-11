Real Madrid mengajukan tawaran transfer untuk Bernardo Silva saat Jose Mourinho 'berupaya keras' untuk mendatangkan ikon Manchester City itu, mengungguli Barcelona dan Atlético Madrid

Real Madrid secara resmi ikut bersaing untuk mendapatkan Silva, dengan mengajukan tawaran resmi kepada pemain berusia 31 tahun itu setelah kepergiannya dari Man City. Langkah ini merupakan hasil langsung dari pengaruh Mourinho, di mana manajer baru Madrid—sesama warga Portugal dan pengagum lama gelandang tersebut—secara aktif berupaya membawa Silva ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari perombakan skuadnya.

Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid kini sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengamankan Silva sebagai pemain bebas transfer. Perkembangan ini menandai perubahan dramatis dalam saga yang diyakini banyak orang telah diselesaikan demi keuntungan Barcelona, namun daya tarik bekerja di bawah Mourinho dan bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut telah memperumit proses pengambilan keputusan sang playmaker.