Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid mengajukan tawaran transfer untuk Bernardo Silva saat Jose Mourinho 'berupaya keras' untuk mendatangkan ikon Manchester City itu, mengungguli Barcelona dan Atlético Madrid
Jose Mourinho memimpin serangan Real Madrid
Real Madrid secara resmi ikut bersaing untuk mendapatkan Silva, dengan mengajukan tawaran resmi kepada pemain berusia 31 tahun itu setelah kepergiannya dari Man City. Langkah ini merupakan hasil langsung dari pengaruh Mourinho, di mana manajer baru Madrid—sesama warga Portugal dan pengagum lama gelandang tersebut—secara aktif berupaya membawa Silva ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari perombakan skuadnya.
Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid kini sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengamankan Silva sebagai pemain bebas transfer. Perkembangan ini menandai perubahan dramatis dalam saga yang diyakini banyak orang telah diselesaikan demi keuntungan Barcelona, namun daya tarik bekerja di bawah Mourinho dan bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut telah memperumit proses pengambilan keputusan sang playmaker.
- Getty Images Sport
Keunggulan Barcelona yang telah lama dipegang kini terancam
Selama berbulan-bulan, ibu kota Katalonia itu tampak sebagai satu-satunya tujuan yang masuk akal bagi Silva. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut kapten Manchester City yang akan hengkang itu pada awal tahun ini, dengan sang pemain bahkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan demi memfasilitasi kepindahannya ke Camp Nou. Namun, masuknya Real Madrid secara resmi ke dalam persaingan ini telah menjadi tantangan langsung bagi posisi Barca sebagai kandidat terdepan.
Agen Silva, Jorge Mendes, sebelumnya mengindikasikan bahwa kliennya akan mengambil waktu sebelum berkomitmen pada sebuah proyek, dan intervensi Florentino Perez telah memicu pertarungan baru antara rival Clasico tersebut. Meskipun Atletico Madrid tetap tertarik di belakang layar dan Galatasaray dilaporkan telah menawarkan kontrak tiga tahun yang secara finansial lebih menguntungkan, pilihan tampaknya telah menyempit menjadi dua klub raksasa La Liga tersebut.
Akhir dari sebuah era di City
Pemain berusia 31 tahun ini meninggalkan Etihad Stadium sebagai legenda sejati klub setelah sembilan tahun gemilang di bawah asuhan Pep Guardiola. Rak trofinya dipenuhi enam gelar Liga Premier dan Liga Champions, yang merupakan bagian dari koleksi luar biasa sebanyak 20 gelar bergengsi.
Gelandang tersebut menegaskan pekan lalu bahwa belum ada keputusan akhir mengenai klub barunya, sambil menegaskan bahwa ia akan mencari tim “yang benar-benar mencintai saya” setelah Piala Dunia 2026 berakhir.
- Getty Images
Keputusan diperkirakan akan diumumkan setelah turnamen Piala Dunia
Saat ini Silva sedang fokus mewakili Portugal di Piala Dunia di Amerika Utara, dan ia telah menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan gangguan dari klub memengaruhi penampilannya di kancah internasional. Mendes mengonfirmasi awal bulan ini bahwa kliennya baru akan memutuskan masa depannya setelah Piala Dunia, yang berarti masih mungkin ada beberapa kejutan dalam saga transfer ini.