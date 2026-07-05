Real Madrid menerima pesan tegas terkait transfer Michael Olise dari Bayern Munich dan bek Prancis Dayot Upamecano, di tengah maraknya rumor mengenai kesepakatan senilai €223 juta yang memecahkan rekor

Mantan penyerang Prancis, Louis Saha, juga menanggapi spekulasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan GOAL, mengakui bahwa angka-angka yang dilaporkan memang luar biasa sambil memuji kemajuan pesat Olise.

"Angka-angka itu benar-benar gila," kata Saha. "Tapi saya rasa dia memang pantas mendapatkan pujian dan perbincangan semacam itu, karena apa yang telah dilakukan anak itu dalam waktu satu hingga dua tahun sungguh luar biasa.

"Kalian harus ingat, dia dulu bermain untuk Crystal Palace dan saya rasa orang-orang belum benar-benar memahami bakat seperti itu. Dan ini juga merupakan kisah yang indah, karena seseorang yang bisa dibilang acuh tak acuh, tidak peduli, mungkin tidak mencintai sepak bola seperti kita, telah membungkam semua orang di dunia ini dan berkata, ‘dengarkan, ketika kalian melakukannya dengan jati diri kalian sendiri, kalian bisa melakukan hal-hal luar biasa’. Dan sekarang orang-orang mengejarnya seperti gila. Ini indah."