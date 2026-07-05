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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Real Madrid menerima pesan tegas terkait transfer Michael Olise dari Bayern Munich dan bek Prancis Dayot Upamecano, di tengah maraknya rumor mengenai kesepakatan senilai €223 juta yang memecahkan rekor

Transfers
M. Olise
D. Upamecano
Real Madrid
LaLiga
Bayern Munich
Bundesliga
France
World Cup

Dayot Upamecano membantah spekulasi yang mengaitkan Michael Olise dengan kepindahan ke Real Madrid, dan menegaskan bahwa pemain sayap Bayern Munich itu akan tetap bertahan. Pernyataan bek asal Prancis tersebut muncul di tengah beredarnya laporan yang menyebutkan bahwa Los Blancos mungkin akan mengajukan tawaran senilai €223 juta—yang akan memecahkan rekor—untuk pemain berusia 24 tahun itu.

  • Olise masih dikaitkan dengan Real Madrid

    Olise santer dikaitkan dengan Real Madrid seiring dengan semakin memanasnya spekulasi transfer menjelang Piala Dunia 2026. SPORT melaporkan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut mungkin bersiap mengeluarkan dana sebesar €223 juta (£191 juta/$255 juta)—sebuah rekor—untuk mendatangkan pemain sayap Bayern Munich tersebut. Namun, rekan setimnya di timnas Prancis, Upamecano, telah meredam rumor tersebut.



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  • Upamecano membantah kabar seputar Real Madrid

    Upamecano ditanya mengenai kabar yang terus beredar yang mengaitkan Olise dengan Real Madrid saat ia sedang bertugas bersama tim nasional Prancis. Bek tersebut memberikan tanggapan singkat namun tegas, yang menunjukkan bahwa Bayern tidak berniat melepas salah satu pemain kuncinya.

    "Dia tetap di sini, dia tetap di sini!" tegas Upamecano.



  • Saha mengomentari masa depan Olise

    Mantan penyerang Prancis, Louis Saha, juga menanggapi spekulasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan GOAL, mengakui bahwa angka-angka yang dilaporkan memang luar biasa sambil memuji kemajuan pesat Olise.

    "Angka-angka itu benar-benar gila," kata Saha. "Tapi saya rasa dia memang pantas mendapatkan pujian dan perbincangan semacam itu, karena apa yang telah dilakukan anak itu dalam waktu satu hingga dua tahun sungguh luar biasa.

    "Kalian harus ingat, dia dulu bermain untuk Crystal Palace dan saya rasa orang-orang belum benar-benar memahami bakat seperti itu. Dan ini juga merupakan kisah yang indah, karena seseorang yang bisa dibilang acuh tak acuh, tidak peduli, mungkin tidak mencintai sepak bola seperti kita, telah membungkam semua orang di dunia ini dan berkata, ‘dengarkan, ketika kalian melakukannya dengan jati diri kalian sendiri, kalian bisa melakukan hal-hal luar biasa’. Dan sekarang orang-orang mengejarnya seperti gila. Ini indah."

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    Spekulasi mengenai transfer tampaknya tidak akan mereda

    Spekulasi seputar Olise diperkirakan akan terus berlanjut seiring berjalannya jendela transfer. Sikap resmi Bayern tetap jelas, namun laporan yang mengaitkan pemain sayap tersebut dengan Real Madrid tampaknya tidak akan mereda selama minat terhadap salah satu penyerang paling diburu di Eropa ini masih ada.

    Sementara itu, Olise tetap fokus pada tugas-tugasnya bersama timnas Prancis. Setelah Les Bleus meraih kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay, mereka kini akan bersiap menghadapi Maroko di babak perempat final pada hari Kamis.