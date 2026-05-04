Real Madrid mendapat pukulan telak karena bek sayapnya harus menjalani operasi akibat cedera yang membuatnya absen hingga akhir musim

Situasi medis di Valdebebas kembali memburuk setelah klub mengonfirmasi cedera serius yang dialami salah satu pilar pertahanan utamanya. Setelah serangkaian pemeriksaan medis, klub mengumumkan bahwa Mendy didiagnosis mengalami robekan pada tendon rektus femoris di kaki kanannya.

Cedera tersebut terjadi hanya sepuluh menit setelah pertandingan melawan Espanyol dimulai, dengan reaksi langsung sang pemain mengindikasikan adanya robekan yang cukup parah.

Absennya Mendy meninggalkan lubang besar di lini belakang pada momen kritis musim ini. Pernyataan klub menyebutkan bahwa kondisi pemain masih menunggu perkembangan lebih lanjut, namun Marca melaporkan bahwa tim medis dan pemain sudah mempertimbangkan kebutuhan intervensi bedah untuk memastikan pemulihan penuh.