AFP
Real Madrid mendapat pukulan telak karena bek sayapnya harus menjalani operasi akibat cedera yang membuatnya absen hingga akhir musim
Diagnosis yang mengejutkan bagi bek Prancis
Situasi medis di Valdebebas kembali memburuk setelah klub mengonfirmasi cedera serius yang dialami salah satu pilar pertahanan utamanya. Setelah serangkaian pemeriksaan medis, klub mengumumkan bahwa Mendy didiagnosis mengalami robekan pada tendon rektus femoris di kaki kanannya.
Cedera tersebut terjadi hanya sepuluh menit setelah pertandingan melawan Espanyol dimulai, dengan reaksi langsung sang pemain mengindikasikan adanya robekan yang cukup parah.
Absennya Mendy meninggalkan lubang besar di lini belakang pada momen kritis musim ini. Pernyataan klub menyebutkan bahwa kondisi pemain masih menunggu perkembangan lebih lanjut, namun Marca melaporkan bahwa tim medis dan pemain sudah mempertimbangkan kebutuhan intervensi bedah untuk memastikan pemulihan penuh.
Operasi dan perjalanan panjang menuju pemulihan
Meskipun jadwal resmi belum ditetapkan secara pasti, para ahli di klub meyakini bahwa operasi adalah langkah paling logis bagi mantan pemain Lyon tersebut. Jika ia harus menjalani operasi, masa pemulihannya diperkirakan memakan waktu sekitar lima bulan, yang secara efektif membuatnya absen sepanjang musim panas dan awal musim depan.
Kekecewaan terbaru ini menandai cedera kelima Mendy musim ini, sebuah statistik yang menyoroti beban fisik yang ditanggung skuad. Meskipun ketersediaannya terbatas, dampaknya saat fit tak terbantahkan; ia tampil gemilang terutama di babak gugur Liga Champions.
Krisis cedera yang semakin parah di Real Madrid
Kehilangan Mendy merupakan cerminan dari masalah yang jauh lebih besar yang saat ini melanda Real Madrid. Skuad ini telah dilanda masalah kebugaran selama dua musim terakhir.
Tren ini telah memberikan tekanan besar pada staf pelatih dan departemen medis, karena mereka berjuang untuk menurunkan starting XI yang konsisten di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Kontribusi Mendy musim ini terbatas hanya pada 448 menit dalam sembilan penampilan. Setelah kembali dari cedera jangka panjang sebelumnya pada November saat bertandang ke Athena, ia fokus untuk kembali ke performa terbaiknya, namun harus absen lagi.
Pernyataan resmi klub mengenai status Mendy
Real Madrid merilis laporan medis resmi untuk mengklarifikasi situasi tersebut, yang berbunyi: "Setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami, Ferland Mendy, oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada tendon otot rektus femoris di kaki kanannya. Kondisinya masih dalam pantauan."