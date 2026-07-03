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Real Madrid menanggapi rumor transfer Enzo Fernandez setelah agen bintang Chelsea itu memberi isyarat tentang kemungkinan kepindahannya pada musim panas
Spekulasi mengenai transfer tersebut dibantah dengan tegas
Klub raksasa Spanyol tersebut telah dengan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa manajer Jose Mourinho sedang berupaya mendatangkan bintang Chelsea yang sedang tidak puas itu ke Bernabeu. Berbagai media telah gencar mengaitkan gelandang serang berusia 25 tahun itu dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol guna semakin memperkuat lini tengah Los Blancos yang dipenuhi bintang-bintang. Namun, pihak klub mengambil langkah yang tidak biasa dengan menerbitkan pernyataan resmi untuk sepenuhnya menghentikan rumor yang semakin memanas dan melindungi hubungan institusional mereka.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi membantah adanya keterkaitan
Madrid menerbitkan siaran pers terperinci di situs web resmi mereka untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada negosiasi yang berlangsung dengan klub asal London Barat tersebut. Klub tersebut menekankan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki minat olahraga terhadap gelandang tersebut, sekaligus tetap menunjukkan rasa hormat yang mutlak terhadap klub Liga Premier tersebut.
Klub tersebut menyatakan: "Menyusul laporan dan pernyataan yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan Real Madrid CF terhadap pemain Enzo Fernandez, klub ingin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan upaya apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk merekrut pemain tersebut dan, demikian pula, tidak memiliki niat untuk melakukan langkah semacam itu.
"Real Madrid ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Enzo Fernandez, seorang pesepakbola hebat yang karier dan kualitasnya sudah dikenal luas, serta kepada Chelsea FC, klub yang memiliki hubungan institusional yang sangat baik dengan Real Madrid.
"Justru karena rasa hormat yang layak diberikan kepada entitas seperti Chelsea FC dan karena prinsip-prinsip loyalitas institusional yang selalu menjadi pedoman tindakan Real Madrid, klub ini menganggap perlu untuk secara tegas membantah spekulasi yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan.
"Real Madrid menyesalkan bahwa, meskipun fakta-faktanya jelas dan tidak ada tindakan apa pun dari pihak klub, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terus disebarkan, yang hanya berkontribusi pada kebingungan di kalangan penggemar serta merugikan entitas dan pihak-pihak yang terlibat secara tidak perlu."
Susunan pemain lini tengah masih belum pasti
Meskipun menjauhkan diri dari Fernandez, klub raksasa La Liga tersebut telah memperkuat opsi lini tengah mereka dengan menyelesaikan transfer gratis Bernardo Silva dari Manchester City yang menjadi sorotan. Masuknya talenta kreatif ini berarti penjualan pemain diperlukan untuk memfasilitasi perekrutan gelandang baru, sehingga menimbulkan keraguan baru mengenai masa depan jangka panjang duo Prancis Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga di tengah minat dari Manchester United.
Sementara itu, agen Fernandez, Javier Pastore, secara terbuka telah mengonfirmasi bahwa gelandang yang dihargai £120 juta ini sedang secara aktif mencari peluang untuk meninggalkan Stamford Bridge.
Pemain asal Argentina itu sempat menjadi perbincangan hangat selama musim ini ketika ia mengungkapkan mimpinya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, yang memicu spekulasi bahwa ia sedang berupaya pindah ke Real Madrid. Ia sempat dicoret sementara dari skuad oleh pelatih saat itu, Liam Rosenior.
- Getty Images Sport
Diperkirakan akan terjadi persaingan pasar yang sengit
Sebuah drama transfer yang sangat ketat diperkirakan akan berlangsung di seluruh Eropa seiring dengan dimulainya jendela transfer musim panas secara penuh. Meskipun Arsenal masih menunjukkan minat sekadarnya terhadap mantan bintang Benfica tersebut, The Gunners saat ini memprioritaskan transfer yang secara finansial layak untuk kapten Newcastle, Bruno Guimaraes.
Dengan sisa kontrak enam tahun di Stamford Bridge yang sangat menguntungkan, Chelsea memegang posisi tawar yang kuat dan akan menuntut biaya transfer yang sangat tinggi dari setiap klub yang berminat.
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