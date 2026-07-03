Real Madrid menanggapi rumor transfer Enzo Fernandez setelah agen bintang Chelsea itu memberi isyarat tentang kemungkinan kepindahannya pada musim panas

Madrid menerbitkan siaran pers terperinci di situs web resmi mereka untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada negosiasi yang berlangsung dengan klub asal London Barat tersebut. Klub tersebut menekankan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki minat olahraga terhadap gelandang tersebut, sekaligus tetap menunjukkan rasa hormat yang mutlak terhadap klub Liga Premier tersebut.

Klub tersebut menyatakan: "Menyusul laporan dan pernyataan yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan Real Madrid CF terhadap pemain Enzo Fernandez, klub ingin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan upaya apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk merekrut pemain tersebut dan, demikian pula, tidak memiliki niat untuk melakukan langkah semacam itu.

"Real Madrid ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Enzo Fernandez, seorang pesepakbola hebat yang karier dan kualitasnya sudah dikenal luas, serta kepada Chelsea FC, klub yang memiliki hubungan institusional yang sangat baik dengan Real Madrid.

"Justru karena rasa hormat yang layak diberikan kepada entitas seperti Chelsea FC dan karena prinsip-prinsip loyalitas institusional yang selalu menjadi pedoman tindakan Real Madrid, klub ini menganggap perlu untuk secara tegas membantah spekulasi yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

"Real Madrid menyesalkan bahwa, meskipun fakta-faktanya jelas dan tidak ada tindakan apa pun dari pihak klub, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan terus disebarkan, yang hanya berkontribusi pada kebingungan di kalangan penggemar serta merugikan entitas dan pihak-pihak yang terlibat secara tidak perlu."