Getty Images
Diterjemahkan oleh
Real Madrid mempertanyakan apakah merekrut Kylian Mbappé merupakan ‘langkah yang tepat’, sementara ‘Galactico’ asal Prancis itu diperingatkan bahwa musim depan akan membawa ‘tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya’
Proyek pribadi Perez menimbulkan masalah taktis
Menurut ESPN, performa buruk Real Madrid belakangan ini telah menimbulkan keraguan serius terhadap Mbappe. Kepindahannya secara gratis dari PSG pada 2024 tampak seperti keputusan yang tak perlu dipikirkan dua kali, dan ia memang tampil gemilang secara individu, mencetak 31 gol di La Liga musim lalu dan 24 gol musim ini. Namun, sumber-sumber di klub kini mempertanyakan apakah mendatangkan penyerang tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat Vinicius Junior sudah menjadi bintang utama. Digambarkan sebagai "proyek pribadi" presiden Florentino Perez, kedatangan Mbappe telah membuat tim menjadi tidak seimbang. Tiga manajer berturut-turut - Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa - telah berjuang untuk menciptakan struktur yang mengakomodasi Mbappe, Vinicius, dan Jude Bellingham.
- Getty Images
Kegagalan-kegagalan di Eropa dan perdebatan seputar Vinicius
Masalah taktis tersebut dengan cepat berubah menjadi perebutan kekuasaan internal, yang ditandai dengan perdebatan antara Vinicius dan Mbappé selama masa jabatan singkat Alonso yang berlangsung selama 233 hari. Meskipun catatan statistik Mbappé di kompetisi domestik tetap solid, kontribusinya di level Eropa kini menjadi sorotan tajam. Dia telah bermain dalam 25 pertandingan Liga Champions untuk Real Madrid, dan klub tersebut kalah dalam 10 di antaranya, termasuk tersingkir di babak gugur oleh Arsenal dan Bayern Munich. Selain itu, cedera yang terus-menerus telah membatasi partisipasinya tahun ini, memaksanya absen dalam pertandingan-pertandingan krusial dan berisiko tinggi melawan Manchester City, Benfica, serta kekalahan 2-0 dalam El Clasico yang menentukan pada hari Minggu melawan Barcelona.
Bencana hubungan masyarakat dan komitmen yang dipertanyakan
Untuk pertama kalinya, sikap dan komitmen Mbappé mulai dipertanyakan secara serius. Liburannya baru-baru ini bersama pasangannya saat sedang dalam masa pemulihan cedera — ia kembali ke Madrid beberapa menit sebelum rekan-rekan setimnya menghadapi Espanyol — disebut-sebut sebagai bencana citra. Pihak Mbappe menepis kritik tersebut sebagai "interpretasi berlebihan atas hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi ketat oleh klub." Selama absennya di laga El Clasico, dukungannya terbatas pada sebuah postingan Instagram yang bertuliskan "Hala Madrid," yang dipublikasikan saat Barcelona sudah unggul 2-0. Selain itu, sumber-sumber melaporkan adanya ketegangan di balik layar yang melibatkan bintang Prancis tersebut dan staf kepelatihan Arbeloa.
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi bintang Prancis tersebut?
Akibatnya, Mbappé akan menghadapi musim depan di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sorotan yang berbeda dari biasanya. Diuji seperti belum pernah sebelumnya, penyerang asal Prancis ini harus menunjukkan performa terbaiknya baik secara individu maupun tim. Ia sangat perlu membuktikan bahwa posisinya yang strategis di jantung proyek Real Madrid yang sedang goyah memang layak, sebelum situasi semakin memburuk.