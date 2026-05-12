Real Madrid mempertanyakan apakah merekrut Kylian Mbappé merupakan ‘langkah yang tepat’, sementara ‘Galactico’ asal Prancis itu diperingatkan bahwa musim depan akan membawa ‘tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya’

Menurut ESPN, performa buruk Real Madrid belakangan ini telah menimbulkan keraguan serius terhadap Mbappe. Kepindahannya secara gratis dari PSG pada 2024 tampak seperti keputusan yang tak perlu dipikirkan dua kali, dan ia memang tampil gemilang secara individu, mencetak 31 gol di La Liga musim lalu dan 24 gol musim ini. Namun, sumber-sumber di klub kini mempertanyakan apakah mendatangkan penyerang tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat Vinicius Junior sudah menjadi bintang utama. Digambarkan sebagai "proyek pribadi" presiden Florentino Perez, kedatangan Mbappe telah membuat tim menjadi tidak seimbang. Tiga manajer berturut-turut - Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa - telah berjuang untuk menciptakan struktur yang mengakomodasi Mbappe, Vinicius, dan Jude Bellingham.