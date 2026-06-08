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Real Madrid meminta UEFA untuk mencabut gelar-gelar Barcelona! Dokumen sensasional dikirimkan dari Santiago Bernabeu menyusul skandal korupsi kasus Negreira
Perez menargetkan sanksi bersejarah
Baru saja meraih kemenangan telak 65-35 dalam pemilihan yang memastikan kelanjutan masa jabatannya sebagai presiden, Perez tak membuang waktu untuk memperkeras perang Real Madrid melawan rival abadinya. Klub tersebut telah secara resmi mengirimkan berkas hukum yang kontroversial ke UEFA, satu-satunya badan pengatur yang dianggap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan "hukuman teladan" yang menurut Madrid sangat diperlukan.
Sementara laporan sebelumnya berfokus pada potensi larangan berkompetisi di Eropa, AS melaporkan bahwa petinggi di Bernabeu kini mendesak langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghapus gelar-gelar Barcelona dari buku rekor.
Langkah ini menandakan runtuhnya total hubungan diplomatik antara dua klub terbesar Spanyol. Perez telah vokal mengenai perlunya tindakan ini, dengan pernyataan terkenalnya bahwa hubungan antara dua raksasa Spanyol tersebut secara resmi telah berakhir.
- Getty
The explosive 500-page dossier
Menurut AS, laporan yang dikirim ke Nyon adalah dokumen setebal 500 halaman yang disusun dengan sangat rinci. Laporan tersebut berisi apa yang oleh pejabat Madrid gambarkan sebagai "bukti nyata" adanya korupsi sistemik yang memengaruhi hasil pertandingan La Liga selama 20 tahun.
Dokumen tersebut dilaporkan mencakup rincian poin per musim yang diyakini Real Madrid telah "dicuri" dari mereka akibat bias wasit. Perez telah sangat spesifik dalam tuduhannya, sebelumnya mengklaim bahwa "tahun ini mereka telah mengambil antara 16 hingga 18 poin dari kami."
Dengan menyerahkan data ini kepada UEFA, Madrid berharap dapat meyakinkan presiden Aleksander Ceferin bahwa denda sederhana atau skorsing sementara tidak cukup untuk skala pelanggaran yang dituduhkan.
Sikap UEFA dan permainan menanti
Ceferin sebelumnya menggambarkan kasus Negreira sebagai salah satu situasi paling serius yang pernah ia saksikan di dunia sepak bola sejak ia mulai terlibat dalam olahraga ini pada tahun 2023. Meskipun badan pengatur sepak bola Eropa telah menunda penyelidikannya sendiri untuk memberi ruang bagi proses hukum di Spanyol, kedatangan berkas dari Madrid kini menempatkan masalah ini kembali sebagai prioritas utama di Swiss.
Pertemuan-pertemuan baru-baru ini antara Perez, Ceferin, dan presiden FIFA Gianni Infantino kini dipandang sebagai landasan strategis untuk pengajuan resmi ini.
Terlepas dari tekanan dari ibu kota, UEFA belum menunjukkan apakah mereka memiliki kapasitas hukum atau niat untuk mencabut gelar domestik secara retrospektif. Namun, badan pengatur tersebut tetap "waspada" dan secara khusus tidak pernah menutup berkasnya mengenai klub Catalan tersebut.
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Era baru di Bernabeu
Seiring dengan memanasnya pertarungan hukum, Madrid secara bersamaan tengah menjalani transformasi besar-besaran di bidang olahraga. Klub ini dipastikan akan memperkenalkan Jose Mourinho sebagai manajer barunya dalam beberapa hari ke depan, yang menandakan kembalinya sikap institusional yang lebih agresif baik di dalam maupun di luar lapangan. Seiring dengan pergantian manajer, klub telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries, sekaligus memastikan kembalinya Nico Paz ke skuad tim utama.
Strategi dua jalur berupa perekrutan agresif dan pertarungan hukum ini menunjukkan bahwa Perez bermaksud menggunakan mandat barunya untuk membentuk kembali hierarki sepak bola Spanyol secara permanen.