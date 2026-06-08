Baru saja meraih kemenangan telak 65-35 dalam pemilihan yang memastikan kelanjutan masa jabatannya sebagai presiden, Perez tak membuang waktu untuk memperkeras perang Real Madrid melawan rival abadinya. Klub tersebut telah secara resmi mengirimkan berkas hukum yang kontroversial ke UEFA, satu-satunya badan pengatur yang dianggap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan "hukuman teladan" yang menurut Madrid sangat diperlukan.

Sementara laporan sebelumnya berfokus pada potensi larangan berkompetisi di Eropa, AS melaporkan bahwa petinggi di Bernabeu kini mendesak langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghapus gelar-gelar Barcelona dari buku rekor.

Langkah ini menandakan runtuhnya total hubungan diplomatik antara dua klub terbesar Spanyol. Perez telah vokal mengenai perlunya tindakan ini, dengan pernyataan terkenalnya bahwa hubungan antara dua raksasa Spanyol tersebut secara resmi telah berakhir.