Real Madrid meminta biaya transfer sebesar €15 juta saat gelandang tersebut berupaya pindah ke klub rival di La Liga pada bursa transfer musim panas

Persaingan untuk memperebutkan posisi di lini tengah Real Madrid telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sehingga menempatkan Ceballos dalam posisi yang genting. Dengan Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde yang telah mapan sebagai pemain inti tak terbantahkan, serta Jude Bellingham yang berperan sebagai motor kreativitas, sisa menit bermain kini dibagi di antara deretan talenta elit yang semakin bertambah. Munculnya bintang muda Thiago serta kehadiran konsisten Arda Guler dan Eduardo Camavinga telah mendorong Ceballos semakin ke bawah dalam hierarki tim.

Situasi ini diperkirakan akan semakin padat musim depan dengan kemungkinan kembalinya Nico Paz. "Kelebihan pemain" di lini tengah ini berarti Ceballos, yang mendekati dua tahun terakhir kontraknya yang berakhir pada 2027, kini harus memutuskan apakah akan bertahan dan berjuang atau mencari awal baru di tempat lain. Bagi semua pihak yang terlibat, jendela transfer musim panas mendatang tampaknya menjadi waktu yang paling logis untuk memfasilitasi kepergian permanen.