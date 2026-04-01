Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Real Madrid meminta biaya transfer sebesar €15 juta saat gelandang tersebut berupaya pindah ke klub rival di La Liga pada bursa transfer musim panas

Real Madrid
D. Ceballos
Real Betis
LaLiga

Masa depan Dani Ceballos di Real Madrid semakin tidak pasti, karena gelandang tersebut berupaya memaksa kepindahannya dari Santiago Bernabeu pada musim panas ini. Meskipun ia ingin kembali ke klub lamanya, Real Betis, tuntutan finansial dari klub raksasa Spanyol tersebut terbukti menjadi hambatan besar dalam negosiasi.

  • Kelebihan pemesanan di ruang mesin Madrid

    Persaingan untuk memperebutkan posisi di lini tengah Real Madrid telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sehingga menempatkan Ceballos dalam posisi yang genting. Dengan Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde yang telah mapan sebagai pemain inti tak terbantahkan, serta Jude Bellingham yang berperan sebagai motor kreativitas, sisa menit bermain kini dibagi di antara deretan talenta elit yang semakin bertambah. Munculnya bintang muda Thiago serta kehadiran konsisten Arda Guler dan Eduardo Camavinga telah mendorong Ceballos semakin ke bawah dalam hierarki tim.

    Situasi ini diperkirakan akan semakin padat musim depan dengan kemungkinan kembalinya Nico Paz. "Kelebihan pemain" di lini tengah ini berarti Ceballos, yang mendekati dua tahun terakhir kontraknya yang berakhir pada 2027, kini harus memutuskan apakah akan bertahan dan berjuang atau mencari awal baru di tempat lain. Bagi semua pihak yang terlibat, jendela transfer musim panas mendatang tampaknya menjadi waktu yang paling logis untuk memfasilitasi kepergian permanen.

  Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Kendala finansial dalam upaya kembalinya Betis

    Ceballos tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Real Betis, klub tempat ia pertama kali menorehkan namanya antara tahun 2014 dan 2017 sebelum pindah ke Bernabeu dengan nilai transfer sekitar €18 juta. Setelah menjalani masa peminjaman selama dua tahun di Arsenal, ia akhirnya kembali ke Madrid, namun masa depannya kini tampak semakin tidak pasti. Proses transfer ini tetap rumit karena tuntutan finansial yang ditetapkan oleh petinggi di Santiago Bernabeu; Real Madrid menuntut biaya transfer sebesar €15 juta, angka yang terbukti menjadi batu sandungan bagi klub-klub yang tertarik. Selain itu, gaji kotor pemain sebesar sekitar €9 juta per tahun menambah kesulitan tersendiri bagi klub dengan struktur gaji seperti Betis.


  • Masa di mana peluang semakin menipis

    Secara statistik, musim ini merupakan musim yang sebaiknya dilupakan bagi pemain asal Utrera tersebut. Ceballos hanya bermain selama 25% dari total menit yang tersedia saat dalam kondisi fit, dengan total hanya 810 menit dalam 36 pertandingan. Pengaruhnya telah berkurang secara signifikan sejak Alvaro Arbeloa mengambil alih, dengan gelandang tersebut hanya tampil selama 16% dari menit yang tersedia di bawah skema kepelatihan saat ini, menurut laporan AS. Penampilan terakhirnya sebagai starter di La Liga terjadi pada bulan November, yang menunjukkan peralihannya ke peran yang sangat terbatas.

    Kurangnya kontinuitas semakin diperparah oleh cedera otot soleus yang dideritanya pada Februari saat tampil sebentar melawan Osasuna. Meskipun ia kini telah kembali berlatih bersama tim dan hampir kembali ke kompetisi, ia memasuki fase akhir musim tanpa ritme dan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Bahkan dalam pertandingan di mana pemain kunci seperti Bellingham diistirahatkan, Ceballos sering kali berada di belakang lulusan akademi seperti Manuel Angel dalam rotasi pergantian pemain.

  Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    Keputusan akhir akan segera diambil di Madrid

    Menjelang bursa transfer musim panas, hubungan antara Ceballos dan Real Madrid tampaknya akan segera berakhir. Dengan Madrid yang kini bersedia mendengarkan tawaran untuk gelandang tersebut—yang akan genap berusia 30 tahun tahun ini—mendapatkan kembali posisi starter telah menjadi 'Misi Mustahil', sehingga hengkang pada musim panas ini menjadi solusi paling logis bagi kedua belah pihak seiring kontraknya yang hampir berakhir.

