Real Madrid membuka peluang bagi Aurelien Tchouameni untuk hengkang, sementara Man Utd mengincar transfer senilai £68 juta

Jika negosiasi berjalan lancar, Tchouameni berpotensi menjadi rekrutan utama terakhir di lini tengah Manchester United dalam upaya mereka memperkuat skuad musim panas ini, sekaligus menjadi fondasi pertahanan di belakang Tielemans dan Bruno Fernandes. Sementara itu, Los Blancos akan memanfaatkan dana hasil penjualannya untuk mendukung upaya ambisius merekrut Rodri, sehingga masa depan gelandang tersebut menjadi salah satu topik transfer utama yang patut diperhatikan sebelum jendela transfer ditutup.