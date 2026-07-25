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Real Madrid membuka peluang bagi Aurelien Tchouameni untuk hengkang, sementara Man Utd mengincar transfer senilai £68 juta
Real Madrid meninjau kembali sikapnya
Menurut laporan The Sun, Manchester United dilaporkan mendapat angin segar dalam upaya mereka merekrut Tchouameni setelah Real Madrid memutuskan bersedia melepas gelandang tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Pemain timnas Prancis itu sebelumnya dianggap tidak bisa dilepas, namun klub raksasa Spanyol tersebut kini bersedia mempertimbangkan tawaran yang masuk karena mereka berupaya mengumpulkan dana untuk kemungkinan merekrut Rodri dari Manchester City.
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Upaya mengejar Rodri mengubah rencana
Menurut laporan tersebut, manajer baru Madrid, Jose Mourinho, semula berharap dapat mempertahankan Tchouameni, namun prioritas transfer klub telah berubah menyusul kemungkinan mendatangkan Rodri. Kabarnya, biaya transfer sekitar £68 juta diperkirakan cukup untuk menyelesaikan transfer tersebut, sehingga memberikan harapan baru bagi Setan Merah untuk mendatangkan salah satu target utama mereka di lini tengah.
United memperkuat lini tengah
Manchester United telah memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Youri Tielemans seharga £35 juta dan Andrey Santos seharga £50 juta menyusul hengkangnya Casemiro serta cedera serius yang dialami Manuel Ugarte. Tchouameni dipandang sebagai tambahan yang ideal untuk membuat lini tengah mereka semakin kokoh. Madrid awalnya merekrutnya untuk menggantikan Casemiro pada tahun 2022, dan United kini berharap dapat membawa pemain asal Prancis itu ke Old Trafford sebagai penerus jangka panjang sang pemain Brasil.
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Potongan terakhir dari teka-teki
Jika negosiasi berjalan lancar, Tchouameni berpotensi menjadi rekrutan utama terakhir di lini tengah Manchester United dalam upaya mereka memperkuat skuad musim panas ini, sekaligus menjadi fondasi pertahanan di belakang Tielemans dan Bruno Fernandes. Sementara itu, Los Blancos akan memanfaatkan dana hasil penjualannya untuk mendukung upaya ambisius merekrut Rodri, sehingga masa depan gelandang tersebut menjadi salah satu topik transfer utama yang patut diperhatikan sebelum jendela transfer ditutup.
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