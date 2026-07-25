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AURELIEN TCHOUAMENI REAL MADRID Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Real Madrid membuka peluang bagi Aurelien Tchouameni untuk hengkang, sementara Man Utd mengincar transfer senilai £68 juta

Transfers
Real Madrid
A. Tchouameni
Manchester United
LaLiga
Premier League

Manchester United dilaporkan mendapat angin segar dalam upaya mereka merekrut Aurelien Tchouameni setelah Real Madrid melunakkan sikapnya terkait masa depan gelandang tersebut. Pemain timnas Prancis itu kini berpotensi menjadi pemain terakhir yang melengkapi perkuatan lini tengah Setan Merah jika kesepakatan senilai £68 juta dapat tercapai.

  • Real Madrid meninjau kembali sikapnya

    Menurut laporan The Sun, Manchester United dilaporkan mendapat angin segar dalam upaya mereka merekrut Tchouameni setelah Real Madrid memutuskan bersedia melepas gelandang tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Pemain timnas Prancis itu sebelumnya dianggap tidak bisa dilepas, namun klub raksasa Spanyol tersebut kini bersedia mempertimbangkan tawaran yang masuk karena mereka berupaya mengumpulkan dana untuk kemungkinan merekrut Rodri dari Manchester City.



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  • RodriGetty Images

    Upaya mengejar Rodri mengubah rencana

    Menurut laporan tersebut, manajer baru Madrid, Jose Mourinho, semula berharap dapat mempertahankan Tchouameni, namun prioritas transfer klub telah berubah menyusul kemungkinan mendatangkan Rodri. Kabarnya, biaya transfer sekitar £68 juta diperkirakan cukup untuk menyelesaikan transfer tersebut, sehingga memberikan harapan baru bagi Setan Merah untuk mendatangkan salah satu target utama mereka di lini tengah.

  • United memperkuat lini tengah

    Manchester United telah memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Youri Tielemans seharga £35 juta dan Andrey Santos seharga £50 juta menyusul hengkangnya Casemiro serta cedera serius yang dialami Manuel Ugarte. Tchouameni dipandang sebagai tambahan yang ideal untuk membuat lini tengah mereka semakin kokoh. Madrid awalnya merekrutnya untuk menggantikan Casemiro pada tahun 2022, dan United kini berharap dapat membawa pemain asal Prancis itu ke Old Trafford sebagai penerus jangka panjang sang pemain Brasil.

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    Potongan terakhir dari teka-teki

    Jika negosiasi berjalan lancar, Tchouameni berpotensi menjadi rekrutan utama terakhir di lini tengah Manchester United dalam upaya mereka memperkuat skuad musim panas ini, sekaligus menjadi fondasi pertahanan di belakang Tielemans dan Bruno Fernandes. Sementara itu, Los Blancos akan memanfaatkan dana hasil penjualannya untuk mendukung upaya ambisius merekrut Rodri, sehingga masa depan gelandang tersebut menjadi salah satu topik transfer utama yang patut diperhatikan sebelum jendela transfer ditutup.

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