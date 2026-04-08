Real Madrid 'memberikan' dua gol kepada Bayern Munich, sementara Antonio Rüdiger menyesali peluang-peluang yang terbuang dalam kekalahan di Liga Champions

Dalam penilaian jujur pasca-pertandingan, Rudiger tidak segan-segan saat membahas penyebab gol-gol yang kebobolan. Bek tengah itu menekankan bahwa tim telah mempersiapkan diri secara khusus untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang justru menjadi penentu hasil pertandingan.

Rudiger mengatakan kepada Movistar+: "Kami tampil kuat di babak kedua dan langsung kebobolan gol. Bagi saya, kedua gol itu seperti hadiah; saya rasa kami butuh lebih banyak di babak kedua."

Dia menambahkan: "Kami sudah membicarakan hal-hal itu, tentang kehilangan penguasaan bola dengan mudah, lihat saja dua gol tersebut. Di level ini, itu sangat berbahaya. Kami hanya sedang melewatinya, semuanya dimulai dengan gol Mbappe. Kami memiliki banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol, tapi pada akhirnya, begitulah adanya. Manuel Neuer adalah pemain terbaik Bayern."