Real Madrid 'memberikan' dua gol kepada Bayern Munich, sementara Antonio Rüdiger menyesali peluang-peluang yang terbuang dalam kekalahan di Liga Champions
Kesalahan di lini pertahanan berakibat fatal
Madrid menghadapi tantangan berat di leg kedua setelah gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah melawan Bayern yang tak kenal ampun. Meskipun sempat mendominasi permainan, tuan rumah harus menyerah akibat gol-gol dari Luis Diaz dan Harry Kane - keduanya bermula dari kehilangan penguasaan bola oleh Los Blancos di area berisiko tinggi. Meskipun Kylian Mbappe berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, inti dari pertandingan ini tetaplah ketidakmampuan Madrid untuk menyeimbangkan kreativitas serangan mereka dengan disiplin pertahanan, sementara Bayern dengan cermat memanfaatkan celah-celah yang ditinggalkan tuan rumah.
Rudiger meluapkan kekesalannya
Dalam penilaian jujur pasca-pertandingan, Rudiger tidak segan-segan saat membahas penyebab gol-gol yang kebobolan. Bek tengah itu menekankan bahwa tim telah mempersiapkan diri secara khusus untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang justru menjadi penentu hasil pertandingan.
Rudiger mengatakan kepada Movistar+: "Kami tampil kuat di babak kedua dan langsung kebobolan gol. Bagi saya, kedua gol itu seperti hadiah; saya rasa kami butuh lebih banyak di babak kedua."
Dia menambahkan: "Kami sudah membicarakan hal-hal itu, tentang kehilangan penguasaan bola dengan mudah, lihat saja dua gol tersebut. Di level ini, itu sangat berbahaya. Kami hanya sedang melewatinya, semuanya dimulai dengan gol Mbappe. Kami memiliki banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol, tapi pada akhirnya, begitulah adanya. Manuel Neuer adalah pemain terbaik Bayern."
Neuer mencetak rekor baru di Bernabeu
Kekalahan tersebut menyoroti kelemahan yang jarang terjadi pada Madrid, yang biasanya tampil gemilang dalam pertandingan sistem gugur. Rasa frustrasi Rudiger terbukti beralasan berkat penampilan bersejarah dari Neuer, yang menjadi kiper pertama yang mencatatkan sembilan penyelamatan dalam pertandingan sistem gugur di Bernabeu. Pernyataan sang bek mengenai gol-gol yang "diberikan begitu saja" menggarisbawahi kelemahan taktis dalam transisi Madrid dari serangan ke pertahanan di bawah tekanan yang sangat intens.
Misi di Munich semakin mendekat
Madrid harus segera memfokuskan kembali perhatiannya untuk laga domestik melawan Girona pada Jumat ini sebelum bertandang ke Allianz Arena untuk leg kedua yang menentukan. Skuad ini berharap dapat menampilkan performa pertahanan yang lebih solid, terutama karena tiket ke semifinal sedang dipertaruhkan. Menghadapi Bayern yang telah menemukan ritme permainannya di bawah asuhan Vincent Kompany, raksasa Spanyol ini harus kembali menunjukkan ketajaman mereka untuk membalikkan defisit agregat saat ini di Bavaria.