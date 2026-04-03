Real Madrid memberi tahu Liverpool mengenai rencana transfer Ibrahima Konate menjelang berakhirnya kontraknya
Real Madrid mengklarifikasi sikapnya terkait Konate
Fabrizio Romano mengatakan kepada Caught Offside bahwa Real Madrid telah secara resmi memberi tahu Liverpool mengenai sikap mereka terkait transfer Konate.
Meskipun klub raksasa Spanyol tersebut telah dikaitkan erat dengan bek asal Prancis tersebut, mereka sebenarnya telah memberi tahu klub Liga Premier itu beberapa bulan lalu bahwa mereka tidak akan secara aktif mengejar kesepakatan pada tahap itu. Namun, situasinya tetap berubah-ubah karena Los Blancos terus menjajaki pasar untuk mencari tambahan pemain bertahan, terutama dengan David Alaba yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim.
Meskipun belum ada pendekatan resmi baru-baru ini, Los Blancos terus memantau situasi dengan cermat, menyadari bahwa pemain Prancis tersebut dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi barisan pertahanan mereka. Ketiadaan tawaran konkret dari Spanyol telah memberi Liverpool sedikit kelonggaran, meskipun ancaman perburuan mendadak tetap ada jika terobosan dalam pembicaraan kontrak tidak segera tercapai.
Kebuntuan negosiasi kontrak di Anfield
Negosiasi antara Liverpool dan Konate menemui kendala karena kedua belah pihak kesulitan mencapai kesepakatan mengenai persyaratan finansial. Pemain berusia 26 tahun itu dilaporkan bersikeras meminta kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai pilar utama di lini pertahanan asuhan Arne Slot. Laporan menunjukkan bahwa perwakilannya percaya bahwa gaji saat ini, yang bernilai sekitar £150.000 per minggu, harus ditingkatkan agar ia mendekati para pemain dengan gaji tertinggi di klub. Meskipun sang pemain dikabarkan terbuka untuk tetap bertahan di Merseyside, ketidaksepakatan ini telah memicu spekulasi yang semakin meningkat mengenai masa depannya.
Pesona Bernabeu tetap ada
Meskipun Real Madrid saat ini mengambil sikap tidak terlalu aktif, gagasan untuk pindah ke Bernabeu tetap menjadi prospek yang menggoda bagi pemain internasional Prancis tersebut, yang berpotensi bergabung dengan rekan senegaranya, Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni, di ibu kota Spanyol. Kecocokan budaya ini, ditambah dengan prestise sang juara Eropa legendaris, membuat tawaran dari Madrid sulit untuk diabaikan.
Liverpool telah proaktif dalam menyampaikan keinginan mereka untuk mempertahankan bek tengah tersebut, namun sang pemain belum memberikan komitmen. Ketidakpastian ini telah memaksa The Reds untuk mencari alternatif jangka panjang, meskipun mereka telah memastikan perekrutan talenta muda Prancis, Jeremy Jacquet, dari Rennes awal tahun ini.
Batas waktu penting di bulan April semakin dekat
Waktu pelaksanaan negosiasi ini sangat krusial mengingat jadwal pertandingan internasional yang akan datang. Konate sangat ingin masa depannya di klub segera diputuskan sebelum Piala Dunia, karena mengikuti turnamen besar tanpa kontrak yang pasti berisiko besar. Cedera apa pun yang dialaminya saat membela tim nasional dapat mengancam peluangnya untuk pindah ke klub ternama atau mendapatkan perpanjangan kontrak yang menguntungkan di Anfield.