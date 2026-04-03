Real Madrid memberi tahu Liverpool mengenai rencana transfer Ibrahima Konate menjelang berakhirnya kontraknya

Fabrizio Romano mengatakan kepada Caught Offside bahwa Real Madrid telah secara resmi memberi tahu Liverpool mengenai sikap mereka terkait transfer Konate.

Meskipun klub raksasa Spanyol tersebut telah dikaitkan erat dengan bek asal Prancis tersebut, mereka sebenarnya telah memberi tahu klub Liga Premier itu beberapa bulan lalu bahwa mereka tidak akan secara aktif mengejar kesepakatan pada tahap itu. Namun, situasinya tetap berubah-ubah karena Los Blancos terus menjajaki pasar untuk mencari tambahan pemain bertahan, terutama dengan David Alaba yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim.

Meskipun belum ada pendekatan resmi baru-baru ini, Los Blancos terus memantau situasi dengan cermat, menyadari bahwa pemain Prancis tersebut dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi barisan pertahanan mereka. Ketiadaan tawaran konkret dari Spanyol telah memberi Liverpool sedikit kelonggaran, meskipun ancaman perburuan mendadak tetap ada jika terobosan dalam pembicaraan kontrak tidak segera tercapai.