Mbappe bukanlah satu-satunya pemain yang memberikan angin segar bagi Alvaro Arbeloa dalam hal pemilihan skuad. Carreras juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihannya, dengan mengikuti sebagian sesi latihan bersama pada hari Minggu. Staf pelatih optimis mengenai kesiapannya, dan berharap ia akan masuk dalam daftar pemain yang diturunkan untuk laga krusial di Etihad Stadium.

Bek tersebut dijadwalkan mengikuti sesi latihan terakhir pada Senin sore di Inggris. Jika ia berhasil melewati sesi tersebut tanpa cedera, ia akan memberikan fleksibilitas taktis yang sangat dibutuhkan bagi Arbeloa saat menghadapi tim Manchester City yang dikenal dengan tekanan ofensifnya yang tak kenal lelah di bawah asuhan Pep Guardiola.