Real Madrid memberi dorongan bagi Kylian Mbappé menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City
Mbappe kembali berlatih bersama tim
Menurut Marca, pemain asal Prancis itu mengikuti seluruh sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya, sehingga memunculkan harapan bahwa ia bisa tampil pada pertandingan tengah pekan melawan tim asuhan Pep Guardiola. Kecuali ada kendala mendadak selama persiapan akhir di Spanyol, Mbappé tampaknya hampir pasti akan ikut dalam rombongan yang terbang ke Manchester, saat Real berusaha mengamankan tempat mereka di perempat final.
Carreras hampir kembali untuk tur ke Etihad
Mbappe bukanlah satu-satunya pemain yang memberikan angin segar bagi Alvaro Arbeloa dalam hal pemilihan skuad. Carreras juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihannya, dengan mengikuti sebagian sesi latihan bersama pada hari Minggu. Staf pelatih optimis mengenai kesiapannya, dan berharap ia akan masuk dalam daftar pemain yang diturunkan untuk laga krusial di Etihad Stadium.
Bek tersebut dijadwalkan mengikuti sesi latihan terakhir pada Senin sore di Inggris. Jika ia berhasil melewati sesi tersebut tanpa cedera, ia akan memberikan fleksibilitas taktis yang sangat dibutuhkan bagi Arbeloa saat menghadapi tim Manchester City yang dikenal dengan tekanan ofensifnya yang tak kenal lelah di bawah asuhan Pep Guardiola.
Masalah pertahanan masih menjadi kekhawatiran bagi Los Blancos
Meskipun kabar dari lini serang cukup menggembirakan, krisis cedera di lini belakang terus menjadi masalah bagi staf pelatih. Raul Asencio, yang mengalami ketidaknyamanan pada betisnya, masih diragukan untuk ikut dalam perjalanan ke Manchester dan kemungkinan besar tidak akan diturunkan. Ferland Mendy juga kembali absen karena cedera otot.
Real Madrid jadi favorit untuk lolos
Real Madrid diprediksi akan menjadi favorit untuk lolos setelah menang 3-0 pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Arbeloa menyadari bahwa pekerjaan ini baru setengah jalan, namun ia menantikan pertandingan leg kedua. Kepada para wartawan, ia mengatakan: "Benar. Ini tidak akan mudah, tapi saya yakin, seperti yang selalu saya katakan, bahwa ini akan menjadi salah satu malam Liga Champions yang sangat kami cintai. Ini akan luar biasa.”
