Real Madrid memberi bocoran tentang 'rekrutan besar pertama' pekan ini, sementara Florentino Perez gencar menggalang dukungan menjelang pemilihan presiden

Dalam langkah yang khas dari strategi "Galactico"-nya yang ambisius, Perez siap menunjukkan kekuatan finansial Real Madrid sebelum akhir pekan ini. Dalam wawancara denganEl Espanyol, Perez menegaskan bahwa penambahan pemain penting ke dalam skuad akan segera terjadi, yang waktunya tepat untuk memengaruhi opini publik menjelang pemungutan suara hari Minggu. "Kamis ini saya akan mengumumkan rekrutan besar pertama saya untuk musim depan," kata Perez. "Semua orang tahu proyek olahraga saya: memiliki pemain terbaik, dan terus meraih kemenangan."

Meskipun Perez tetap bungkam mengenai identitas spesifik pemain baru tersebut, laporan-laporan telah mengaitkan klub ini dengan Ibrahima Konate. Bek tersebut saat ini berstatus bebas transfer setelah masa baktinya di Liverpool, dan kepindahannya ke Santiago Bernabeu diperkirakan sudah dekat, sementara mereka juga sedang memburu Denzel Dumfries. Pengumuman tersebut diperkirakan akan menjadi yang pertama dari beberapa pembaruan besar yang disampaikan oleh presiden petahana saat ia berusaha mengamankan masa jabatan berikutnya di pucuk pimpinan raksasa Spanyol tersebut.