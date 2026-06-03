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Real Madrid memberi bocoran tentang 'rekrutan besar pertama' pekan ini, sementara Florentino Perez gencar menggalang dukungan menjelang pemilihan presiden
Perez memberi sinyal niatnya melalui bocoran transfer besar-besaran
Dalam langkah yang khas dari strategi "Galactico"-nya yang ambisius, Perez siap menunjukkan kekuatan finansial Real Madrid sebelum akhir pekan ini. Dalam wawancara denganEl Espanyol, Perez menegaskan bahwa penambahan pemain penting ke dalam skuad akan segera terjadi, yang waktunya tepat untuk memengaruhi opini publik menjelang pemungutan suara hari Minggu. "Kamis ini saya akan mengumumkan rekrutan besar pertama saya untuk musim depan," kata Perez. "Semua orang tahu proyek olahraga saya: memiliki pemain terbaik, dan terus meraih kemenangan."
Meskipun Perez tetap bungkam mengenai identitas spesifik pemain baru tersebut, laporan-laporan telah mengaitkan klub ini dengan Ibrahima Konate. Bek tersebut saat ini berstatus bebas transfer setelah masa baktinya di Liverpool, dan kepindahannya ke Santiago Bernabeu diperkirakan sudah dekat, sementara mereka juga sedang memburu Denzel Dumfries. Pengumuman tersebut diperkirakan akan menjadi yang pertama dari beberapa pembaruan besar yang disampaikan oleh presiden petahana saat ia berusaha mengamankan masa jabatan berikutnya di pucuk pimpinan raksasa Spanyol tersebut.
- AFP
Pemilihan umum yang pertama kali berlangsung secara kompetitif dalam 20 tahun terakhir
Pemilihan yang akan datang menandai momen bersejarah bagi klub, karena ini adalah pertama kalinya sejak 2006 Perez menghadapi penantang resmi. Perez telah terpilih tanpa lawan dalam lima siklus pemilihan terakhir, namun pengusaha berusia 37 tahun, Enrique Riquelme, muncul sebagai kekuatan yang mengganggu. Riquelme telah mulai membuat janji-janji sendiri, termasuk menunjuk ikon klub Raul Gonzalez sebagai direktur olahraga dan menyatakan bahwa Rodri dari Manchester City "adalah jenis pemain yang harus bermain untuk Real Madrid."
Perez, yang memimpin klub dari tahun 2000 hingga 2006 dan kembali dari 2009 hingga saat ini, menggunakan rekam jejaknya yang terbukti dalam mendatangkan talenta kelas dunia ke ibu kota Spanyol untuk melawan tantangan muda dari Riquelme. Presiden ini mengandalkan fakta bahwa kedatangan pemain-pemain ternama masih sangat beresonansi dengan para anggota yang akan menentukan arah masa depan klub pada hari Minggu ini.
Lebih banyak pemain bintang dan pelatih baru akan segera bergabung
Penandatanganan kontrak ini bukanlah satu-satunya potongan teka-teki yang ingin diungkap Perez sebelum para anggota memberikan suara. Ada juga masalah penting terkait posisi manajer yang kosong, dengan spekulasi yang semakin menguat bahwa seorang mantan pelatih mungkin akan kembali ke bangku cadangan. Perez tidak membantah laporan bahwa Jose Mourinho, yang pernah melatih klub tersebut antara tahun 2010 dan 2013, telah setuju untuk kembali ke Bernabeu.
"Segera saya akan mengumumkan siapa pelatih baru Real Madrid," tambah Perez dalam wawancaranya. "Kami akan memiliki lebih banyak nama sebelum Minggu, jangan khawatir."
Pengungkapan ini jelas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Perez sudah memiliki rencana konkret untuk musim mendatang, berbeda dengan proyek teoretis yang ditawarkan oleh lawannya.
- Getty Images Sport
Pertarungan memperebutkan kepemilikan klub dan kekayaan
Di luar lapangan, pemilihan ini juga menyentuh struktur fundamental klub. Riquelme secara terbuka menentang usulan Perez untuk menjual lima persen saham klub kepada investor eksternal, dengan alasan bahwa hal itu mengancam model kepemilikan tradisional oleh para anggota. Namun, Perez bersikeras bahwa rencana tersebut dirancang untuk menguntungkan para penggemar dengan mengubah "kekayaan emosional" menjadi sesuatu yang nyata yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi.
"Dengan saya, Madrid akan selalu menjadi milik para anggotanya," tegas Perez. "Saya ingin para anggota menjadi pemilik kekayaan finansial [klub]. Saat ini, kita hanya memiliki kekayaan emosional. Saya ingin memperkuat ikatan itu, dan menjadikannya abadi, sehingga kekayaan finansial dapat diwariskan kepada anak-anak atau keluarga Anda. Kami akan mencari cara untuk melakukannya, kami akan mendiskusikannya, dan hal ini akan diputuskan melalui referendum yang melibatkan seluruh anggota."