Dunia sepakbola diguncang oleh laporan bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan terhadap mereka oleh Premier League. Menurut SPORT, Real Madrid sekali lagi dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Erling Haaland, pemain yang sudah lama dikagumi oleh petinggi di Santiago Bernabeu.

Meski penyerang Norwegia itu saat ini terikat kontrak jangka panjang di Etihad, ketidakpastian seputar status City di kasta teratas pada masa depan telah memicu spekulasi intens. Real Madrid sebelumnya mengejar sang penyerang sebelum kepindahannya ke Inggris pada 2022, dan "gempa" yang sedang terjadi di City saat ini bisa menyalakan kembali minat itu jika klub dipaksa menyeimbangkan pembukuan mereka atau melepas aset dengan gaji tinggi.