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Real Madrid memantau gejolak di Manchester City saat Florentino Perez bisa menghidupkan kembali minat pada Erling Haaland dan bintang-bintang City lainnya
Raksasa Liga Champions bersiap siaga untuk Haaland
Dunia sepakbola diguncang oleh laporan bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan terhadap mereka oleh Premier League. Menurut SPORT, Real Madrid sekali lagi dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Erling Haaland, pemain yang sudah lama dikagumi oleh petinggi di Santiago Bernabeu.
Meski penyerang Norwegia itu saat ini terikat kontrak jangka panjang di Etihad, ketidakpastian seputar status City di kasta teratas pada masa depan telah memicu spekulasi intens. Real Madrid sebelumnya mengejar sang penyerang sebelum kepindahannya ke Inggris pada 2022, dan "gempa" yang sedang terjadi di City saat ini bisa menyalakan kembali minat itu jika klub dipaksa menyeimbangkan pembukuan mereka atau melepas aset dengan gaji tinggi.
- Getty Images Sport
Real Madrid hadapi dilema Haaland
Namun, mengamankan tanda tangan Haaland tetap menjadi teka-teki yang rumit bagi Real Madrid meski ada peluang tersebut. Lini serang Madrid saat ini sudah sangat padat, setelah kedatangan Kylian Mbappe dan konsistensi luar biasa Vinicius Junior.
Selain itu, klub baru-baru ini juga berinvestasi besar pada skuad, dan perekrutan Diomande senilai €125 juta sudah semakin mempersempit ruang yang tersedia di dalam skuad. Dengan talenta-talenta muda seperti Endrick dan Espi juga bersaing untuk mendapatkan menit bermain, Florentino Perez perlu melakukan keajaiban administratif yang signifikan untuk memasukkan penyerang tajam asal Norwegia itu ke dalam rencana Jose Mourinho, terutama karena sang pemain dilaporkan tidak memiliki klausul keluar khusus yang berkaitan dengan skenario degradasi.
Membidik talenta-talenta kreatif di Manchester
Di balik daya tarik Haaland yang sudah jelas, Real Madrid juga terus memantau Rayan Cherki, pemain yang beberapa kali masuk radar mereka pada masa lalu. Cherki secara luas dianggap sebagai salah satu talenta kreatif paling unik di sepakbola Eropa, dengan flair dan kemampuan teknis yang biasanya menarik perhatian para pemandu bakat Bernabeu.
Namun, pemain Prancis itu menghadapi hambatan yang mirip dengan Haaland; lini tengah dan sektor kreatif Madrid sudah dipenuhi kualitas, termasuk Jude Bellingham, Arda Guler, dan Brahim Diaz. Jika krisis di City memicu perombakan skuad, Madrid mungkin tergoda untuk bergerak, tetapi mereka terlebih dahulu harus membuka ruang dalam tim yang sudah memiliki kedalaman signifikan di sepertiga akhir lapangan.
- Getty Images Sport
Real Madrid masih membidik Gvardiol
Tambahan kekuatan di lini belakang juga menjadi pertimbangan bagi raksasa Spanyol itu, dengan Josko Gvardiol diidentifikasi sebagai target jangka panjang. Bek internasional Kroasia tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol pada bursa transfer musim panas terbaru, tetapi pada akhirnya ia memilih mengikat masa depannya dengan Manchester City dengan menandatangani perpanjangan kontrak besar hingga 2031.
Real Madrid kesulitan menemukan konsistensi dan keandalan di posisi bek tengah musim ini akibat berbagai cedera, sehingga pemain dengan kualitas seperti Gvardiol menjadi prospek yang menarik. Meski kontrak barunya membuat transfer sulit terwujud, sanksi berat yang mengganggu proyek jangka panjang City bisa mengubah peta pasar sepenuhnya.
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