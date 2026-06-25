Keputusan sudah diambil. Real Madrid telah mengumumkan kepada Como keputusannya terkait masa depan Nico Paz, yang mulai hari ini menjadi salah satu pemain paling diburu di bursa transfer Eropa. Kunjungan direktur olahraga klub asal Como, Ludi, ke Spanyol untuk mencoba menegosiasikan ulang syarat-syarat kemungkinan tetapnya gelandang serang asal Argentina tersebut di bawah asuhan Cesc Fabregas tidak membuahkan hasil. Kini, jika Cesc Fabregas ingin tetap mengandalkan bakat Nico Paz, ia harus mengeluarkan dana tidak kurang dari 60 juta euro.
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Real Madrid memanggil kembali Nico Paz dan langsung menawarkannya ke pasar transfer: dari Inter hingga lelang di Liga Premier, seperti apa masa depannya?
MENGAPA REAL INGIN MENJUALNYA
Harga yang diajukan kepada Como tersebut berlaku khusus untuk Como dan akan bergantung pada klausul pembelian kembali yang baru dan lebih tinggi untuk Real Madrid (sebesar 80 juta). Kemungkinan besar, Real Madrid berencana untuk melepas pemain muda yang sangat menjanjikan dan telah teruji dalam lingkungan kompetitif seperti Serie A kepada penawar tertinggi. Ditambah dengan persaingan yang ketat yang akan dihadapi Nico Paz dalam posisinya jika ia mencoba meyakinkan pelatih baru José Mourinho untuk memberinya kesempatan bersaing dengan para pemain seperti Jude Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Arda Guler, Rodrygo, dan Franco Mastantuono – serta mengingat kebutuhan Los Blancos akan likuiditas segera untuk diinvestasikan kembali dalam transfer pemain baru – solusi terbaik bagi semua pihak tampaknya adalah transfer permanen baru agar ia dapat membuktikan kemampuannya.
INTER DI LATAR BELAKANG
Seperti yang sudah diketahui sejak lama, Inter adalah salah satu klub yang tidak pernah menyembunyikan apresiasi teknisnya terhadap kualitas Nico Paz. Pemain klasik yang mampu memancarkan cahaya dari lini tengah ke depan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain—sesuatu yang telah lama dicari oleh klub Nerazzurri agar tampil lebih tak terduga dan keluar dari pola 3-5-2 yang biasa mereka gunakan. Persahabatan antara wakil presiden klub juara Italia, Javier Zanetti, dan ayah Nico Paz merupakan aspek yang perlu diperhatikan, begitu pula fakta bahwa Inter dan Real Madrid telah menjalin kontak dalam beberapa pekan terakhir terkait transfer Dumfries (Los Blancos telah setuju untuk membayar klausul pelepasan) dan Presiden Marotta baru-baru ini berkunjung ke ibu kota Spanyol untuk bertemu Florentino Perez serta menyatakan ketertarikannya pada beberapa pemain Real Madrid yang berpotensi dilepas. Tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam kesempatan tersebut, nama Nico Paz juga dibahas. Nerazzurri, yang baru saja melihat peluang untuk mendatangkan Palestra sirna, kini akan memutuskan untuk menginvestasikan kembali dana tersebut dan mencoba merealisasikan transfer besar-besaran, mungkin dengan membiayainya melalui penjualan pemain yang telah direncanakan?
LELANG DI PREMIER LEAGUE?
Hipotesis lain yang sedang ramai dibicarakan, yang muncul dari fakta bahwa Real Madrid berencana melepas Nico Paz kepada penawar tertinggi dengan nilai transfer di atas 60 juta—yang hanya ditawarkan kepada Como—adalah bahwa Liga Premier mungkin menjadi kompetisi yang ideal untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan pemain berbakat seperti ini. Arsenal, Chelsea, dan Manchester City jelas berada di barisan terdepan, karena tim-tim tersebut dilatih oleh manajer yang selalu menyukai pemain-pemain seperti ini untuk ditempatkan di lini tengah ke atas. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa, mengingat potensi ekonomi yang sangat besar yang juga dimiliki oleh klub-klub di liga Inggris, tim-tim dengan level yang sedikit lebih rendah namun sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions pun dapat mengetuk pintu Real Madrid.