Real Madrid memanggil kembali Nico Paz dan langsung menawarkannya ke pasar transfer: dari Inter hingga lelang di Liga Premier, seperti apa masa depannya?

Seperti yang sudah diketahui sejak lama, Inter adalah salah satu klub yang tidak pernah menyembunyikan apresiasi teknisnya terhadap kualitas Nico Paz. Pemain klasik yang mampu memancarkan cahaya dari lini tengah ke depan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain—sesuatu yang telah lama dicari oleh klub Nerazzurri agar tampil lebih tak terduga dan keluar dari pola 3-5-2 yang biasa mereka gunakan. Persahabatan antara wakil presiden klub juara Italia, Javier Zanetti, dan ayah Nico Paz merupakan aspek yang perlu diperhatikan, begitu pula fakta bahwa Inter dan Real Madrid telah menjalin kontak dalam beberapa pekan terakhir terkait transfer Dumfries (Los Blancos telah setuju untuk membayar klausul pelepasan) dan Presiden Marotta baru-baru ini berkunjung ke ibu kota Spanyol untuk bertemu Florentino Perez serta menyatakan ketertarikannya pada beberapa pemain Real Madrid yang berpotensi dilepas. Tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam kesempatan tersebut, nama Nico Paz juga dibahas. Nerazzurri, yang baru saja melihat peluang untuk mendatangkan Palestra sirna, kini akan memutuskan untuk menginvestasikan kembali dana tersebut dan mencoba merealisasikan transfer besar-besaran, mungkin dengan membiayainya melalui penjualan pemain yang telah direncanakan?