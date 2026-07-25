Florentino Pérez dan Real Madrid siap kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer seiring mereka semakin dekat untuk merekrut Diomande. Menurut Diario AS, klub raksasa Spanyol tersebut kini berada di urutan terdepan dalam perburuan pemain sayap RB Leipzig berusia 19 tahun itu, yang telah menarik minat besar dari klub-klub elit Eropa. Potensi kepindahan ini terjadi setelah musim panas yang sibuk bagi Los Blancos, yang telah mengamankan kesepakatan-kesepakatan besar untuk Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate.

Meskipun sebelumnya Paris Saint-Germain dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Pantai Gading tersebut, situasi kini telah berubah drastis. Meskipun PSG dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain sejak 28 Juni, mereka gagal mencapai kesepakatan dengan klub Bundesliga tersebut. Liverpool juga dikabarkan sangat tertarik pada pemain internasional Eléphants yang berbakat ini, namun daya tarik Bernabeu tampaknya lebih unggul. Pemain sayap ini sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Spanyol, karena sebelumnya pernah bermain di Leganes sebelum pindah ke Jerman, sehingga memudahkan negosiasi persyaratan pribadi.



