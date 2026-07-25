Getty Images Sport
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Real Madrid memanfaatkan rumor seputar Michael Olise sebagai kedok untuk melancarkan upaya transfer diam-diam terhadap Yan Diomande, dengan pembicaraan mengenai kesepakatan senilai lebih dari €120 juta untuk pemain RB Leipzig tersebut sudah berlangsung
Real Madrid semakin menjauh dalam perburuan Diomande
Florentino Pérez dan Real Madrid siap kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer seiring mereka semakin dekat untuk merekrut Diomande. Menurut Diario AS, klub raksasa Spanyol tersebut kini berada di urutan terdepan dalam perburuan pemain sayap RB Leipzig berusia 19 tahun itu, yang telah menarik minat besar dari klub-klub elit Eropa. Potensi kepindahan ini terjadi setelah musim panas yang sibuk bagi Los Blancos, yang telah mengamankan kesepakatan-kesepakatan besar untuk Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate.
Meskipun sebelumnya Paris Saint-Germain dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Pantai Gading tersebut, situasi kini telah berubah drastis. Meskipun PSG dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain sejak 28 Juni, mereka gagal mencapai kesepakatan dengan klub Bundesliga tersebut. Liverpool juga dikabarkan sangat tertarik pada pemain internasional Eléphants yang berbakat ini, namun daya tarik Bernabeu tampaknya lebih unggul. Pemain sayap ini sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Spanyol, karena sebelumnya pernah bermain di Leganes sebelum pindah ke Jerman, sehingga memudahkan negosiasi persyaratan pribadi.
- Getty Images Sport
Strategi pengalihan perhatian Michael Olise
Dalam sebuah langkah jitu dalam memanipulasi bursa transfer, Madrid dilaporkan memanfaatkan rumor seputar Olise untuk menyamarkan niat sebenarnya. Sementara sorotan media tetap tertuju pada kemungkinan perburuan bintang Bayern Munich tersebut, Madrid diam-diam terus mengupayakan perekrutan Diomande di balik layar. Pemain sayap asal Pantai Gading ini tampil mengesankan di Piala Dunia musim panas ini, dengan tampil dalam empat pertandingan dan memberikan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Curacao sebelum Pantai Gading tersingkir di babak 32 besar melawan Norwegia.
Negosiasi mencapai tahap kritis pekan ini ketika perwakilan dari kedua klub bertemu di Jerman untuk merinci detail-detail transfer. Setelah mendapatkan lampu hijau dari pihak pemain, pejabat Madrid bertolak ke Leipzig untuk bertemu dengan dewan direksi klub tersebut guna menjembatani perbedaan nilai transfer. Klub La Liga tersebut kini dikabarkan sangat optimis dapat menyelesaikan transfer ini.
Leipzig diprediksi akan meraup keuntungan besar dari kesepakatan rekor
Total nilai kesepakatan antara kedua klub diperkirakan akan berkisar antara €115 juta hingga €120 juta, yang menandai keuntungan signifikan bagi klub asal Jerman tersebut. RB Leipzig awalnya merekrut pemain sayap asal Leganes ini hanya dengan €20 juta setahun yang lalu, yang berarti mereka akan menerima keuntungan yang luar biasa dari investasi mereka. Meskipun Leipzig tampil sebagai negosiator yang tangguh, menuntut harga premium untuk pemain yang masih terikat kontrak hingga 2030, kekuatan finansial Real Madrid terbukti cukup untuk memenuhi penilaian mereka atas transaksi besar ini.
Musim lalu, Diomande tampil dalam 36 pertandingan untuk RB Leipzig di semua kompetisi, mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist. Penampilannya yang mengesankan membantu timnya finis di posisi ketiga, sekaligus memastikan tiket ke Liga Champions untuk musim mendatang.
- AFP
Revolusi Mourinho di Bernabéu
Real Madrid terus melakukan perombakan besar-besaran menyusul penunjukan Jose Mourinho, yang kembali memimpin tim untuk periode kedua setelah masa jabatannya yang pertama antara tahun 2010 dan 2013. Klub raksasa Spanyol ini bertekad untuk bangkit dari musim yang mengecewakan dan tanpa gelar, dengan memanfaatkan para pemain bintang yang didatangkan pada bursa transfer musim panas untuk mengembalikan status mereka di puncak sepak bola Eropa.
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