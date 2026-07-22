Real Madrid melepas Franco Mastantuono, namun hanya dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian: apa kabar terbaru mengenai minat Fiorentina dan Milan, serta klub-klub lain mana saja yang menginginkannya

José Mourinho, yang baru saja dilantik beberapa hari lalu dan kembali memimpin Los Blancos, telah menjelaskan kepada Mastantuono bahwa baginya akan lebih baik mencari tim yang bersedia memberinya kepercayaan dan memberikan waktu bermain yang lebih banyak daripada yang bisa ia dapatkan di Madrid, di mana ia harus bersaing dengan banyak pesaing. Pada musim lalu, pemain muda ini hanya tampil sebagai starter dalam 15 dari total 35 pertandingan, dengan catatan 3 gol dan satu assist. Gelandang serang asal Argentina ini menyetujui solusi tersebut, menyadari bahwa Real Madrid masih sangat percaya pada kemampuannya dan tidak berniat melepaskan hak kepemilikan kontraknya. Karena alasan-alasan ini, sama seperti yang terjadi musim lalu dengan Endrick (yang pindah ke Lyon pada paruh kedua musim untuk bermain dan meyakinkan pelatih Brasil Ancelotti agar memanggilnya ke Piala Dunia), Los Merengues hanya akan mempertimbangkan permintaan peminjaman tanpa opsi pembelian untuk pemain mereka.