Real Madrid melakukan pendekatan kepada Denzel Dumfries saat Inter memulai pembicaraan untuk merekrut penggantinya
Madrid mencari pemain baru di Serie A untuk memperkuat lini pertahanan
Real Madrid terus melanjutkan rencana untuk memperkuat skuad mereka meskipun tengah berlangsung pemilihan presiden di Santiago Bernabeu. Klub ini telah mengidentifikasi posisi bek sayap sebagai prioritas utama setelah musim yang kurang konsisten di lini pertahanan sayap.
Kepergian Dani Carvajal musim panas ini membuat Los Blancos hanya memiliki Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan, memaksa mereka untuk mencari pengganti bek asal Spanyol tersebut. Dumfries muncul sebagai kandidat utama, sebagaimana diindikasikan oleh Gianluca Di Marzio bahwa Real Madrid telah melakukan pendekatan awal untuk menilai kemungkinan merealisasikan kesepakatan untuk bek sayap Inter tersebut pada musim panas ini.
Real Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Dumfries
Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi Inter, namun juara Serie A tersebut mungkin terpaksa mempertimbangkan untuk melepasnya jika ada tawaran yang menggiurkan datang dari Santiago Bernabeu. Madrid dilaporkan ingin memperkuat daya serang dari sayap, dan Dumfries sesuai dengan kriteria yang mereka cari.
Inter telah mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan tersebut. Klub telah mengidentifikasi bek Atalanta, Palestra, sebagai pengganti yang diprioritaskan dan bergerak cepat untuk membuka negosiasi dengan pemain muda berbakat tersebut setelah penampilannya yang mengesankan selama masa peminjaman di Cagliari.
Klausul pelepasan dapat mempercepat proses tersebut
Salah satu faktor kunci dalam kesepakatan ini adalah klausul pelepasan Dumfries yang dilaporkan bernilai sekitar €25 juta. Angka tersebut dianggap terjangkau bagi Real Madrid dan memungkinkan klub tersebut menghindari negosiasi yang berlarut-larut dengan Inter.
Klausul tersebut juga menjadikan Dumfries sebagai opsi yang lebih mudah daripada alternatif lain seperti Pedro Porro dan Ivan Fresneda. Ketertarikan Madrid tampaknya telah melampaui tahap pemantauan dan bergerak menuju tindakan konkret.
Inter bersiap menghadapi masa depan setelah Dumfries
Langkah selanjutnya adalah apakah Real Madrid akan memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan Dumfries dan meresmikan upaya mereka untuk merekrutnya. Situasi kontraknya memberi klub raksasa Spanyol itu jalan yang jelas untuk menyelesaikan kesepakatan jika mereka memilih untuk melanjutkan.
Di sisi lain, Inter sudah mulai menyusun rencana cadangan. Laporan menyebutkan mereka telah menawarkan €40 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus untuk Palestra, meskipun Atalanta menginginkan biaya transfer yang mendekati €50 juta. Upaya mereka untuk merekrut bek muda tersebut menunjukkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk kemungkinan kepergian Dumfries.