Real Madrid melakukan pendekatan kepada Denzel Dumfries saat Inter memulai pembicaraan untuk merekrut penggantinya

Real Madrid terus melanjutkan rencana untuk memperkuat skuad mereka meskipun tengah berlangsung pemilihan presiden di Santiago Bernabeu. Klub ini telah mengidentifikasi posisi bek sayap sebagai prioritas utama setelah musim yang kurang konsisten di lini pertahanan sayap.

Kepergian Dani Carvajal musim panas ini membuat Los Blancos hanya memiliki Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan, memaksa mereka untuk mencari pengganti bek asal Spanyol tersebut. Dumfries muncul sebagai kandidat utama, sebagaimana diindikasikan oleh Gianluca Di Marzio bahwa Real Madrid telah melakukan pendekatan awal untuk menilai kemungkinan merealisasikan kesepakatan untuk bek sayap Inter tersebut pada musim panas ini.