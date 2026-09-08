Benar bahwa Real Madrid meraih kemenangan atas Inter Milan (2-1) di Stadion Santiago Bernabeu pada laga pembuka perjalanannya di Liga Champions Eropa, tetapi kemenangan itu tampak menipu dan tidak mencerminkan gambaran sebenarnya dari pertandingan, setelah tim ibu kota banyak kesulitan menghadapi lawannya asal Italia tersebut. Terlihat bahwa hasil akhir menyembunyikan sejumlah kesalahan yang dilakukan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dalam memilih racikan yang tepat.

Meski Real Madrid menang dan memastikan tiga poin, Inter Milan adalah pihak yang lebih baik di sebagian besar durasi pertandingan, serta berhasil menerapkan gayanya dan mengancam gawang tim ibu kota dalam lebih dari satu kesempatan. Namun, penampilan gemilang kiper Thibaut Courtois mencegah keunggulan itu berubah menjadi gol, setelah ia menyelamatkan timnya dari peluang-peluang berbahaya yang bisa saja mengubah jalannya pertandingan.

Sebaliknya, Real Madrid tidak perlu menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, setelah memanfaatkan kesalahan-kesalahan naif yang dilakukan para pemain belakang Inter Milan dan kipernya. Hal itu memberi tim ibu kota keunggulan yang bukan merupakan hasil yang wajar, khususnya pada babak pertama yang memperlihatkan Nerazzurri tampil jauh lebih baik.

Para penyerang Real Madrid juga membuang peluang-peluang yang sangat mudah, yang seharusnya cukup untuk mematikan pertandingan dan memastikannya lebih awal ketika skor masih (2-0). Hal itu menambah kesulitan Los Merengues hingga menit-menit akhir, sehingga hasil pertandingan tetap positif bagi Mourinho, tetapi penampilan dan pilihan-pilihan yang mendahuluinya membuka pintu bagi banyak tanda tanya seputar bentuk permainan Real Madrid dalam ujian Eropa pertamanya.

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