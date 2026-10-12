United menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan pemain muda yang dinilai sangat menjanjikan, Gabriel. Remaja berbakat itu mengejutkan para petinggi klub dengan mengajukan permohonan resmi untuk mengakhiri status pendaftarannya saat ini.

United punya rencana besar untuk penyerang tersebut pada awal musim ini. Mereka bersiap memberinya kesempatan tampil perdana sebagai pemain profesional saat melawan Brighton di Piala Liga Inggris. Gabriel, yang saat itu berusia 15 tahun, akan menjadi pemain termuda dalam sejarah klub.

Namun, situasinya memburuk dengan cepat. Gabriel dan para perwakilannya merasa frustrasi setelah ia tidak masuk skuad untuk pertandingan Liga Primer Inggris melawan Ipswich dan laga Liga Champions melawan Sabah.