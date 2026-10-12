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Real Madrid kian dekat mendapatkan talenta muda Manchester United JJ Gabriel, raksasa Spanyol itu memimpin perburuan pemain sensasional berusia 16 tahun
Permintaan hengkang yang mengejutkan
United menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan pemain muda yang dinilai sangat menjanjikan, Gabriel. Remaja berbakat itu mengejutkan para petinggi klub dengan mengajukan permohonan resmi untuk mengakhiri status pendaftarannya saat ini.
United punya rencana besar untuk penyerang tersebut pada awal musim ini. Mereka bersiap memberinya kesempatan tampil perdana sebagai pemain profesional saat melawan Brighton di Piala Liga Inggris. Gabriel, yang saat itu berusia 15 tahun, akan menjadi pemain termuda dalam sejarah klub.
Namun, situasinya memburuk dengan cepat. Gabriel dan para perwakilannya merasa frustrasi setelah ia tidak masuk skuad untuk pertandingan Liga Primer Inggris melawan Ipswich dan laga Liga Champions melawan Sabah.
- Getty
Madrid terdepan dalam persaingan
Madrid kini meningkatkan upaya untuk memanfaatkan hubungan yang retak tersebut. Raksasa Spanyol itu semakin yakin dapat membujuk talenta luar biasa tersebut untuk bergabung di Santiago Bernabeu.
Jose Felix Diaz mengindikasikan bahwa keputusan akhir mengenai masa depannya akan segera diambil. Real Madrid meyakini mereka saat ini berada di posisi terdepan karena bermain di Liga selama ini dipandang sebagai tujuan utama sang pemain.
Pemain berusia 16 tahun itu juga hampir mendapatkan paspor Siprus. Langkah penting ini akan memungkinkannya menghindari sejumlah aturan pasca-Brexit dan dengan mudah pindah ke klub Eropa, asalkan orang tuanya dapat memenuhi aturan FIFA mengenai relokasi yang tidak berkaitan dengan sepakbola.
Klub-klub raksasa Eropa mulai mengintai
Meski Madrid menjadi kandidat terdepan, mereka bukan satu-satunya klub besar yang memantau situasi ini. Sesama klub raksasa Eropa, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan Barcelona, juga telah menggelar pembicaraan dengan pihak Gabriel.
United sebelumnya berhasil meyakinkan pemain muda itu untuk menolak pendekatan rival mereka, Manchester City, dua musim panas lalu. Meski telah berupaya keras meyakinkannya bahwa masa depannya berada di Old Trafford, United kini memiliki kendali yang jauh lebih kecil setelah ia berulang tahun ke-16.
Manchester United menyadari bakatnya yang luar biasa dan sangat ingin mempertahankannya. Namun, semakin banyak pihak di klub yang menerima bahwa kepergiannya kian tak terelakkan karena ia menginginkan jaminan untuk segera mendapat tempat di tim utama.
- Getty Images
Apa selanjutnya bagi Gabriel?
United tentu sangat terpukul jika kehilangan talenta langka dari akademinya. Satu-satunya penghiburan bagi mereka adalah memastikan sang pemain tidak memperkuat rival langsung di Liga Primer dalam waktu dekat.
Bagi Madrid, mendapatkan Gabriel akan menambah satu lagi talenta luar biasa ke deretan pemain muda mereka yang mengesankan. Pertanyaan utamanya tetap apakah Gabriel akan segera mendapat kesempatan bermain di tim utama di ibu kota Spanyol, seperti yang ia dambakan di Manchester. Keputusan akhir mengenai klub tujuannya berikutnya diperkirakan akan segera diketahui.
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