Kesenjangan itu membesar drastis dalam dua puluh tahun terakhir. Pada 2002-03 pendapatan Real mencapai 193 juta untuk Real dan 162 juta untuk Inter; pada 2024-25 angkanya masing-masing naik menjadi 1,161 miliar dan 546 juta. Faktor yang turut membuat perbedaan adalah stadion dan skala global kedua merek tersebut: Bernabéu yang baru menghasilkan 360 juta euro pada musim lalu, empat kali lipat dari 90 juta milik Meazza, sementara di media sosial Real mendekati setengah miliar pengikut berbanding 100 juta milik Inter. Pemasukan komersial juga mencerminkan jarak ini: jersey klub Madrid itu bernilai sekitar 240 juta per tahun, sedangkan milik Inter 72 juta.