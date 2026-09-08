Real Madrid-Inter bukan hanya duel antara dua raksasa Eropa, tetapi juga perbandingan antara dua realitas ekonomi yang sangat berbeda. Menurut estimasi Football Benchmark, yang dikutip dari Gazzetta dello Sport, enterprise value Los Blancos mencapai 7,7 miliar euro, sementara milik Inter berada di angka 2,1 miliar. Real Madrid adalah klub dengan nilai tertinggi di dunia, sementara Inter merupakan klub terkaya di Italia, di depan Milan dan Juventus.
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Real Madrid-Inter, dua dunia yang berhadapan: 7,7 miliar euro melawan 2,1 miliar euro. Yang terkaya di dunia dan yang terkaya di Italia
Kesenjangan melebar dalam 20 tahun terakhir
Kesenjangan itu membesar drastis dalam dua puluh tahun terakhir. Pada 2002-03 pendapatan Real mencapai 193 juta untuk Real dan 162 juta untuk Inter; pada 2024-25 angkanya masing-masing naik menjadi 1,161 miliar dan 546 juta. Faktor yang turut membuat perbedaan adalah stadion dan skala global kedua merek tersebut: Bernabéu yang baru menghasilkan 360 juta euro pada musim lalu, empat kali lipat dari 90 juta milik Meazza, sementara di media sosial Real mendekati setengah miliar pengikut berbanding 100 juta milik Inter. Pemasukan komersial juga mencerminkan jarak ini: jersey klub Madrid itu bernilai sekitar 240 juta per tahun, sedangkan milik Inter 72 juta.
Keduanya dengan neraca positif
Dalam hal pengelolaan, bagaimanapun, kedua klub menunjukkan kesamaan yang mengejutkan. Real Madrid menutup dengan laba dalam semua laporan keuangan sejak Florentino Pérez datang sebagai presiden, sehingga mencapai 26 tahun buku beruntun mencatat surplus. Inter, setelah meraih laba 35 juta pada 2024-25, kini bersiap membukukan neraca positif kedua secara beruntun, meski tanpa pemasukan luar biasa yang terkait dengan final Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub.
Model yang bertolak belakang
Dua model klub yang bertolak belakang, namun sama-sama disatukan oleh pencarian keberlanjutan ekonomi. Analisis tersebut ditutup dengan menekankan bagaimana Real meningkatkan pendapatan jauh lebih besar daripada biaya olahraga, serta menjelaskan bagaimana Inter melanjutkan langkah rasionalisasi pengeluaran, juga mendapat manfaat dari pembiayaan kembali utang dengan syarat yang lebih menguntungkan.
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