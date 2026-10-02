Getty Images Sport
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Real Madrid incar bintang Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, saat Liverpool menghadapi keputusan buy-back senilai £70 juta
Madrid memantau Quansah
Madrid telah mengidentifikasi bek Leverkusen, Quansah, sebagai target transfer utama, menurut BILD. Klub La Liga itu saat ini memantau pemain 23 tahun tersebut secara intensif, setelah sangat terkesan dengan penampilan terbarunya di Bundesliga.
Real Madrid diperkirakan akan merekrut setidaknya dua bek baru pada musim panas mendatang. Quansah sangat sesuai dengan profil yang mereka inginkan, dengan kombinasi kecepatan, tekel agresif, dan kemampuan luar biasa dalam memainkan bola dari lini belakang.
Bek tengah muda itu baru-baru ini bersinar untuk tim Inggris asuhan Thomas Tuchel selama jeda internasional. Ia terutama tampil sebagai starter di depan bintang Madrid Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan saat kalah dramatis 3-2 dari Spanyol.
- Getty Images Sport
Bersinar di Bundesliga
Kenaikan pesat Quansah di Jerman tidak mengejutkan bagi mereka yang mengikuti perkembangan awalnya. Bek tersebut bergabung dengan Leverkusen dari Liverpool dengan nilai transfer rekor klub sebesar €35 juta setelah memainkan peran krusial dalam keberhasilan Inggris menjuarai Kejuaraan Eropa U-21 2025.
Sejak tiba di klub barunya, ia dengan mudah memantapkan diri sebagai kekuatan dominan di Bundesliga. Fleksibilitas taktisnya membuatnya mampu bermain dengan nyaman baik sebagai bek tengah tradisional maupun bek kanan modern.
Ia juga sudah memiliki koneksi kuat di ibu kota Spanyol, dengan menjalin persahabatan dekat dengan jimat Madrid, Jude Bellingham, dari masa mereka bersama di tim Inggris. Ikatan kuat ini bisa memberi Madrid keuntungan krusial dalam negosiasi di masa depan.
Opsi pembelian kembali Liverpool
Terlepas dari minat serius Madrid, Liverpool masih memegang kartu truf yang signifikan dalam persaingan untuk merekrut kembali lulusan akademi mereka itu. Klub Anfield tersebut dengan cerdik memasukkan klausul pembelian kembali senilai €70 juta ke dalam kontrak Quansah di Leverkusen.
Liverpool memiliki waktu hingga 15 Juni 2027 untuk mengaktifkan opsi eksklusif ini. Melihat perkembangan luar biasanya, akan sangat mengejutkan jika klub memutuskan untuk tidak membawanya kembali ke Premier League. Bahkan jika Liverpool memilih untuk tidak mengambil opsi itu, Quansah tidak akan kekurangan peminat dari level elite. Performa luar biasa sang bek telah mengukuhkannya sebagai salah satu talenta bertahan yang paling diburu di Eropa.
- AFP
Raksasa Premier League mulai mendekat
Perebutan untuk mendapatkan tanda tangan Quansah sudah semakin memanas di seluruh Inggris. Chelsea baru-baru ini melakukan pendekatan resmi, dengan mantan manajer Leverkusen Xabi Alonso dikabarkan ingin membawanya ke Stamford Bridge.
Arsenal juga telah menunjukkan minatnya dalam beberapa bulan terakhir. Arsenal mengajukan tawaran besar senilai €65 juta untuk bek tersebut pada Agustus lalu, yang segera ditolak Leverkusen demi mempertahankan aset berharganya.
Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, Leverkusen tidak berada di bawah tekanan finansial langsung untuk menjual. Namun, meningkatnya minat dari Madrid, Chelsea, dan Arsenal mengindikasikan bahwa transfer besar diam-diam sedang mulai terbentuk di depan mata.
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