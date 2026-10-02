Madrid telah mengidentifikasi bek Leverkusen, Quansah, sebagai target transfer utama, menurut BILD. Klub La Liga itu saat ini memantau pemain 23 tahun tersebut secara intensif, setelah sangat terkesan dengan penampilan terbarunya di Bundesliga.

Real Madrid diperkirakan akan merekrut setidaknya dua bek baru pada musim panas mendatang. Quansah sangat sesuai dengan profil yang mereka inginkan, dengan kombinasi kecepatan, tekel agresif, dan kemampuan luar biasa dalam memainkan bola dari lini belakang.

Bek tengah muda itu baru-baru ini bersinar untuk tim Inggris asuhan Thomas Tuchel selama jeda internasional. Ia terutama tampil sebagai starter di depan bintang Madrid Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan saat kalah dramatis 3-2 dari Spanyol.