Madrid must sign Rodri
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Real Madrid harus berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Rodri pada musim panas ini dan akhirnya menyelesaikan masalah besar di lini tengah mereka

Real Madrid, secara objektif, tidak sedang mengalami musim yang terlalu buruk. Mereka hanya tertinggal empat poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga - selisih yang tidak terlalu besar - dan berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions meskipun menghadapi jadwal pertandingan yang berat di fase grup. Ya, mereka telah memecat manajer Xabi Alonso dan menghadapi ketidakpastian di bangku cadangan, tetapi kesuksesan tidaklah mustahil bagi Los Blancos pada musim 2025-26.

Meskipun demikian, godaan untuk mencari orang yang bisa disalahkan jika Madrid tidak menang setiap pekan tetap ada. Baik itu Kylian Mbappe yang dituduh terlalu sering menguasai bola dan memanipulasi statistik, Vinicius Jr yang dianggap kurang tajam, Alvaro Arbeloa yang kurang ide taktis, atau sisi kanan pertahanan yang terlalu tipis, semua tuduhan itu memiliki sedikit kebenaran di baliknya.

Namun, tidak ada yang menjelaskan celah yang lebih dalam dan jelas dalam tim Madrid. Memang, meskipun ada ketidakonsistenan serangan dan kelemahan pertahanan, satu fakta tetap berlaku: Real Madrid tidak memiliki gelandang tengah yang benar-benar elit.

Selama bertahun-tahun, Los Blancos bergantung pada gelandang tengah yang menjadi poros untuk menstabilkan permainan. Baru-baru ini, mereka memiliki dua gelandang seperti Toni Kroos dan Luka Modric - dan mungkin bahkan tiga, tergantung bagaimana Anda menilai Casemiro. Namun, dalam dua musim terakhir, mereka kekurangan gelandang tengah yang mumpuni.

Solusi di sana tidak mudah. Pemain kelas dunia, tentu saja, dapat dikembangkan, tetapi di klub yang tidak benar-benar memberi waktu bagi pemain untuk berkembang - terutama saat gelar juara dipertaruhkan - metode defaultnya sederhana: Selesaikan masalah dengan uang.

Bahkan begitu, gelandang kelas dunia tidak tumbuh di pohon. Namun, kebetulan, kontrak Rodri di Manchester City akan berakhir, dan Madrid tampaknya tertarik. Laporan kembali beredar, mengklaim bahwa raksasa Spanyol itu tertarik untuk merekrut pemenang Ballon d'Or 2024. Tentu saja ada celah berbentuk Rodri di lini tengah Madrid, dan entah itu musim panas ini atau musim depan, mereka perlu berinvestasi pada gelandang serba bisa terbaik di dunia.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    Terlalu terbebani oleh tanggung jawab

    Saat ini, Madrid terlihat terlalu terbuka saat tidak menguasai bola, dan mereka juga tidak terlalu efektif saat menguasai bola. Tim-tim Madrid di masa lalu, saat berada dalam performa terbaiknya, mampu mengendalikan permainan dengan baik dalam kedua arah. Mereka bisa dengan mudah mengontrol tempo permainan maupun menggagalkan serangan balik. Tentu saja, hal itu bergantung pada sistem, tetapi juga bergantung pada individu-individu yang berkualitas. 

    Saat ini, Aurelien Tchouameni bertindak sebagai gelandang bertahan tunggal Madrid. Pada dasarnya, mantan pemain Monaco ini ditugaskan untuk mengendalikan tengah lapangan sendirian, dan ada kesan bahwa Tchouameni melakukan yang terbaik sesuai keterbatasannya. Ia kurang cepat, dan meskipun pemahaman permainannya telah berkembang, Tchouameni sering terjebak dalam situasi sulit setelah dengan mudah ditarik ke kiri atau kanan. 

    Saat menguasai bola, situasinya bisa sama rapuhnya. Madrid idealnya membutuhkan pengatur tempo, seseorang yang dapat menenangkan permainan saat menguasai bola, dan mempercepat permainan pada waktu yang tepat. Tchouameni adalah pemain yang akurat dalam umpan samping, tetapi kemampuannya dalam memberikan umpan yang memecah barisan lawan dapat dipertanyakan. Menurut FotMob, akurasi umpan panjangnya mencapai 55 persen - menempatkannya di persentil ke-56 di antara gelandang di Eropa.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Masih belum ada pengganti Kroos.

    Satu hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana Tchouameni mungkin berkembang jika Madrid benar-benar menggantikan Kroos pada tahun 2024. Mantan pemain internasional Jerman itu menikmati salah satu musim terbaik dalam kariernya selama apa yang terbukti menjadi penampilan terakhir yang sempurna setelah masa kejayaannya di Madrid. Kroos tampil luar biasa di lini tengah, dan membantu Los Blancos meraih gelar ganda Liga Champions-La Liga. Tentu saja, musim itu akan diingat karena kualitas Vinicius dan debut gemilang Jude Bellingham, tetapi Krooslah yang membuat semuanya berjalan lancar. 

    Saat itu, ada desakan agar Madrid masuk ke bursa transfer untuk menggantikannya - atau setidaknya memberikan cadangan. Namun, mereka menolak melakukannya. Kroos melakukan gestur simbolis dengan memberikan jersey nomor 8-nya kepada Federico Valverde, meskipun pemain Uruguay itu belum pernah bermain di posisi gelandang bertahan dan lebih terbiasa dengan peran box-to-box. Ada perasaan bahwa Modric yang sudah tua bisa masuk dan bermain lebih banyak, tetapi veteran itu tidak bisa tampil dengan konsistensi yang sama seperti mantan rekan setimnya. 

    Oleh karena itu, pada musim panas 2025, Madrid masih membutuhkan gelandang baru. Alonso meminta Martin Zubimendi dari Real Sociedad, tetapi pemain tersebut bergabung dengan Arsenal, dan tidak ada pemain elit sekelas itu yang tersedia di pasar. 

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pas sempurna

    Rodri, bagaimanapun, akan menjadi pilihan yang sempurna. Sejak 2019, ia telah menjadi pilar tetap dalam skuad Manchester City yang terus berkembang di bawah asuhan Pep Guardiola, meraih empat gelar Premier League dan satu gelar Liga Champions. Terlepas dari hasil akhir, penampilannya pada musim 2023-24 tentu layak untuk masuk ke podium Ballon d'Or sebagai minimal. 

    Ia juga menunjukkan fleksibilitas yang krusial. Rodri dapat bermain sebagai gelandang bertahan (No.6), gelandang serang (No.8), atau dalam peran yang lebih maju jika diperlukan. Dengan demikian, Guardiola dapat memainkan banyak gelandang serang karena Rodri mampu mengendalikan lini tengah sendirian, meskipun pada musim di mana ia memenangkan Ballon d'Or, ia juga menyumbang 12 gol dan 14 assist untuk klub dan negaranya.

    Pada musim yang sama, dia memecahkan rekor Premier League dengan 3.359 umpan sukses, termasuk 2.122 di setengah lapangan lawan. City dan Spanyol tak terkalahkan dari Maret 2023 hingga Mei 2024 dengan dia di tim, sebuah rekor 73 pertandingan tanpa kekalahan.

    Dan ada juga profil fisiknya. Rodri berpostur 6'3" dan sangat lincah. Meskipun ia bukan pemain tercepat, ia tetap mempertahankan kecepatan ledakan yang krusial meskipun mengalami cedera ACL baru-baru ini, yang membantunya kembali ke pertahanan dan memenangkan tekel. Jika Sergio Busquets adalah regista modern asli, maka Rodri adalah versi yang diperbarui untuk era 2020-an. 

  • rodri(C)Getty Images

    Kembali ke rumah

    Elemen lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Rodri adalah anak asli Madrid. Ia lahir di ibu kota Spanyol dan menghabiskan satu tahun di Atletico Madrid sebelum pindah ke City. Ia juga telah terbuka tentang kesediaannya untuk bergabung dengan Real Madrid.

    "Menutup pintu rapat-rapat terhadap hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin terjadi tidak akan masuk akal. Jika klub-klub top dunia lain menunjukkan minat pada saya, itu adalah hal yang positif. Saat tiba waktunya saya harus memutuskan masa depan saya, saat keputusan harus diambil, maka semakin banyak klub yang menginginkan Anda, semakin baik," katanya setelah memenangkan Ballon d'Or.

    Penjelasannya tentang peran gelandang bertahan juga terdengar cukup familiar: "Salah satu bagian tersulit dari peran ini adalah mengetahui apa yang harus dilakukan saat merebut bola: kapan harus mengambil risiko versus kapan harus menenangkan situasi. Saya pikir itu adalah kualitas paling penting bagi seorang gelandang bertahan, mengatur tempo pertandingan. Memainkan bola ke depan dan selalu mencari penyerang, Anda 'berpikiran menyerang,' tetapi Anda akan kehilangan penguasaan bola lebih sering dan menghadapi banyak transisi melawan Anda. Tetapi jika Anda tidak pernah memainkan bola ke penyerang, ke belakang, atau secara horizontal, maka Anda tidak akan pernah masuk ke area berbahaya untuk mencetak gol."

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Solusi internal

    Ada argumen yang bisa diajukan bahwa Madrid masih bisa menemukan solusi untuk masalah lini tengah mereka dari dalam skuad. Arbeloa telah dengan senang hati memanggil pemain muda, seperti Thiago Pitarch yang baru-baru ini menjadi starter, dari akademi. Hingga saat ini, ia telah memberikan empat debut penuh, semuanya kepada pemain tengah yang memiliki potensi besar. Ada alasan untuk percaya bahwa salah satu dari mereka bisa berkembang menjadi pemain kelas dunia.

    Ada juga alasan untuk tetap percaya pada Tchouameni. Pemain internasional Prancis ini dibeli dengan harga mahal, dan ia telah menunjukkan peningkatan sepanjang musim. Eduardo Camavinga, meskipun mengalami masalah cedera, juga pernah bermain dalam peran yang lebih dalam sebelumnya, terutama saat masih muda di Rennes. Jika dalam kondisi fit, ia bisa diberi kesempatan lagi. 

    Ada juga opsi ekstrem untuk mengembalikan Dani Carvajal ke posisi bek kanan dan menempatkan Trent Alexander-Arnold di peran gelandang yang lebih dalam, dengan Valverde sebagai No.8 untuk menambah keseimbangan dan Bellingham di depannya. Namun, hal itu tentu akan membuat lebih sulit untuk memasukkan baik Vinicius maupun Mbappe, mengingat kurangnya kerja keras mereka. 

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu.

    Berita baik bagi Madrid adalah bahwa kontrak Rodri hanya tersisa 15 bulan lagi, dan perpanjangan kontrak tampaknya belum akan segera terjadi. Madrid memang cenderung menunggu hingga seorang pemain menjadi agen bebas sebelum melakukan langkah mereka jika memungkinkan, tetapi situasi lini tengah mereka sudah mencapai tahap yang sangat mendesak sehingga mereka harus bertindak sekarang.

    Harga yang tepat sulit untuk ditentukan. City menghabiskan lebih dari £60 juta untuk merekrut Rodri pada 2019, dan meskipun semua yang telah dia capai di Etihad, mereka tidak bisa berharap untuk mendapatkan lebih dari biaya tersebut untuk seorang pemain yang baru pulih dari cedera lutut serius dan akan segera berusia 30 tahun dengan situasi kontraknya.

    Terlepas dari uang yang terlibat, situasinya sederhana bagi Madrid: Ada lubang berbentuk Rodri di lini tengah mereka, dan mereka harus melakukan segala upaya untuk mengisinya sekarang juga.

