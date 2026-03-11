Real Madrid harus berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Rodri pada musim panas ini dan akhirnya menyelesaikan masalah besar di lini tengah mereka

Meskipun demikian, godaan untuk mencari orang yang bisa disalahkan jika Madrid tidak menang setiap pekan tetap ada. Baik itu Kylian Mbappe yang dituduh terlalu sering menguasai bola dan memanipulasi statistik, Vinicius Jr yang dianggap kurang tajam, Alvaro Arbeloa yang kurang ide taktis, atau sisi kanan pertahanan yang terlalu tipis, semua tuduhan itu memiliki sedikit kebenaran di baliknya.

Namun, tidak ada yang menjelaskan celah yang lebih dalam dan jelas dalam tim Madrid. Memang, meskipun ada ketidakonsistenan serangan dan kelemahan pertahanan, satu fakta tetap berlaku: Real Madrid tidak memiliki gelandang tengah yang benar-benar elit.

Selama bertahun-tahun, Los Blancos bergantung pada gelandang tengah yang menjadi poros untuk menstabilkan permainan. Baru-baru ini, mereka memiliki dua gelandang seperti Toni Kroos dan Luka Modric - dan mungkin bahkan tiga, tergantung bagaimana Anda menilai Casemiro. Namun, dalam dua musim terakhir, mereka kekurangan gelandang tengah yang mumpuni.

Solusi di sana tidak mudah. Pemain kelas dunia, tentu saja, dapat dikembangkan, tetapi di klub yang tidak benar-benar memberi waktu bagi pemain untuk berkembang - terutama saat gelar juara dipertaruhkan - metode defaultnya sederhana: Selesaikan masalah dengan uang.

Bahkan begitu, gelandang kelas dunia tidak tumbuh di pohon. Namun, kebetulan, kontrak Rodri di Manchester City akan berakhir, dan Madrid tampaknya tertarik. Laporan kembali beredar, mengklaim bahwa raksasa Spanyol itu tertarik untuk merekrut pemenang Ballon d'Or 2024. Tentu saja ada celah berbentuk Rodri di lini tengah Madrid, dan entah itu musim panas ini atau musim depan, mereka perlu berinvestasi pada gelandang serba bisa terbaik di dunia.