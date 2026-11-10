Endrick punya gambaran jelas di benaknya. Penyerang asal Brasil yang dipanggil Ancelotti untuk laga persahabatan melawan Jepang (14 November) dan Singapura (17 November) itu berbicara tentang satu tahunnya di Real Madrid serta masa depannya: "Saya masih muda, baru berusia 20 tahun. Saya tentu tidak perlu terbang lalu menjatuhkan diri dari tebing. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Yang bisa saya katakan, saya ingin bermain, merasa bahagia, dan membantu rekan-rekan setim saya," katanya kepada Globo . "Mencetak gol, memberi assist, seperti yang saya lakukan di Lyon, yang merupakan salah satu hal terbaik yang pernah saya alami dan salah satu periode paling bahagia dalam hidup saya."
Real Madrid, Endrick: "Saya ingin bermain, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari. Saya harus memikirkan apa yang terbaik bagi karier saya." Perkembangan terkait AC Milan dan Roma
Yang terbaik untuk kariernya
Memasuki 2027, ia bisa hengkang: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, semuanya ada di tangan Tuhan. Saya hanya meminta kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik bagi karier saya. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik". Lalu, soal Mourinho: "Madrid adalah kota yang indah, tetapi jelas saya harus melakukan segala yang saya bisa untuk mengembangkan karier saya. Mourinho sosok yang luar biasa. Setiap hari ia menghampiri saya dan menanyakan kabar saya, tetapi tidak pernah membicarakan sepak bola. Ia ingin tahu tentang kehidupan pribadi saya. Saya menyukai sikapnya, ia menunjukkan kepedulian. Saya berterima kasih atas apa yang ia lakukan. Saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk Real Madrid, yang menjadi prioritas utama. Perhatian Mourinho membuat saya selalu memberikan yang terbaik".
Alternatif untuk Mbappe
"Kalian semua tahu siapa saja yang ada di Real Madrid, siapa saja yang kami miliki dalam skuad, dan siapa yang berada di depan saya. Mbappé adalah pemain yang sangat hebat, ia menempati posisi kedua dalam perebutan Ballon d'Or. Saya berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya dan tampil sebaik mungkin. Saya masuk ke lapangan selama lima, sepuluh menit... Saya bermain di Liga Champions melawan Roma dan AEK Athens. Itu momen-momen yang berhasil saya manfaatkan."
Berapa harga Endrick?
Kontrak Endrick bersama Real Madrid akan berakhir pada 2030. Jika tidak ada kejutan, ia akan pergi pada Januari. Real Madrid berencana meminjamkannya, seperti yang terjadi selama setahun bersama Lyon asuhan Fonseca. AC Milan dan Roma berminat kepadanya, tetapi ingin mendapatkan persyaratan yang lebih baik. Kedua klub berupaya memasukkan opsi pembelian permanen dengan klausul pembelian kembali bernilai sangat tinggi bagi Real Madrid, atau merekrutnya lewat transfer permanen. Mantan pemain Palmeiras itu dihargai sekitar €60 juta. Pada Desember 2022, ia dibeli seharga €35 juta ditambah €25 juta dalam bentuk bonus.
Berapa penghasilan Endrick?
Menurut laporan As, gaji Endrick sebesar 6 juta euro bruto per tahun hingga 2030.
Mourinho sempat menghalanginya.
Menjelang laga melawan Roma, Mourinho berusaha menutup sepenuhnya peluang kepergian sang pemain pada bursa transfer musim dingin mendatang. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Lupakan saja, lupakan saja. Lupakan klub mana pun yang berminat. Mereka sebaiknya duduk dan menunggu, kalau tidak mereka akan kelelahan. Dia pemain yang sangat saya sukai, dengan potensi luar biasa. Dia sangat penting bagi kami. Siapa pun yang berminat kepadanya harus berhadapan dengan saya, karena saya yakin dia tidak perlu dipinjamkan dan akan meraih kesuksesan luar biasa di sini."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami