Memasuki 2027, ia bisa hengkang: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, semuanya ada di tangan Tuhan. Saya hanya meminta kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik bagi karier saya. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik". Lalu, soal Mourinho: "Madrid adalah kota yang indah, tetapi jelas saya harus melakukan segala yang saya bisa untuk mengembangkan karier saya. Mourinho sosok yang luar biasa. Setiap hari ia menghampiri saya dan menanyakan kabar saya, tetapi tidak pernah membicarakan sepak bola. Ia ingin tahu tentang kehidupan pribadi saya. Saya menyukai sikapnya, ia menunjukkan kepedulian. Saya berterima kasih atas apa yang ia lakukan. Saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk Real Madrid, yang menjadi prioritas utama. Perhatian Mourinho membuat saya selalu memberikan yang terbaik".