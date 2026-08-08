Real Madrid telah memutuskan untuk menutup peluang merekrut gelandang baru pada bursa transfer musim panas saat ini. Setelah gagal dalam upaya mereka untuk mendatangkan Rodri, raksasa Spanyol itu tidak akan melakukan tambahan lagi di lini tengah. Menurut Fichajes, setiap pergerakan selanjutnya di pasar kini sepenuhnya bergantung pada potensi penjualan Aurelien Tchouameni atau Eduardo Camavinga.

Jajaran petinggi klub sangat yakin skuad saat ini memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Para eksekutif percaya diri bahwa lini tengah mereka sudah terisi dengan baik. Kedatangan Silva dengan status bebas transfer dari Man City serta perkembangan Guler yang mengesankan sepanjang pramusim telah meyakinkan dewan klub untuk menghentikan pencarian mereka.