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Real Madrid dipaksa putar balik drastis di lini tengah saat Jose Mourinho menemukan solusi kreatif atas kegagalan transfer Rodri
Madrid akhiri pencarian transfer gelandang
Real Madrid telah memutuskan untuk menutup peluang merekrut gelandang baru pada bursa transfer musim panas saat ini. Setelah gagal dalam upaya mereka untuk mendatangkan Rodri, raksasa Spanyol itu tidak akan melakukan tambahan lagi di lini tengah. Menurut Fichajes, setiap pergerakan selanjutnya di pasar kini sepenuhnya bergantung pada potensi penjualan Aurelien Tchouameni atau Eduardo Camavinga.
Jajaran petinggi klub sangat yakin skuad saat ini memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Para eksekutif percaya diri bahwa lini tengah mereka sudah terisi dengan baik. Kedatangan Silva dengan status bebas transfer dari Man City serta perkembangan Guler yang mengesankan sepanjang pramusim telah meyakinkan dewan klub untuk menghentikan pencarian mereka.
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Mourinho dipaksa memikirkan ulang taktiknya
Keputusan institusional ini mencegah kedatangan gelandang bertahan tradisional setelah klub gagal mengamankan tanda tangan Rodri. Sikap tegas untuk tidak mengeluarkan dana lagi di lini tengah langsung memaksa staf pelatih merestrukturisasi peran pemain. Menurut laporan yang sama, Mourinho kini harus menyesuaikan sistem 4-2-3-1 favoritnya menjelang laga pembuka Liga mereka.
Tanpa opsi tambahan pemain baru, pelatih asal Portugal itu berencana memanfaatkan Silva dalam peran playmaker yang lebih dalam dalam skema double pivot. Mourinho berniat memaksimalkan pengalaman luas pemain berusia 31 tahun itu untuk memulai serangan bersama Tchouameni. Alhasil, Fede Valverde kemungkinan akan digeser ke sisi kanan atau turun ke bangku cadangan setelah kedatangan Yan Diomande senilai €125 juta.
Guler jadi pusat perhatian
Di area gelandang serang, Mourinho membayangkan Guler sebagai kreator utama yang bertugas memberikan umpan terakhir. Talenta Turki berusia 21 tahun itu dipersiapkan untuk mengambil peran penting yang mirip dengan yang pernah dinikmati Mesut Ozil selama periode sebelumnya sang manajer di ibu kota.
Ia dikabarkan ingin memadukan visi luar biasa Guler dengan etos kerja tanpa henti Silva secara mulus untuk secara konsisten menyuplai Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. Pimpinan klub sepenuhnya yakin bahwa dua playmaker berbakat secara teknis ini memiliki sumber daya yang tepat untuk mengatur tempo pertandingan.
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Eksperimen taktis dimulai dalam latihan
Real Madrid akan langsung menguji cetak biru taktik baru yang baru dirancang ini. Mourinho dijadwalkan bereksperimen dengan Silva dan Guler di tengah lapangan selama sesi latihan di Valdebebas. Staf pelatih akan memantau secara dekat bagaimana duet itu menangani tanggung jawab besar untuk menggerakkan tim ke depan.
Kecuali ada tawaran resmi besar yang melebihi €80 juta untuk Camavinga atau Tchouameni sebelum 15 Agustus, juara Spanyol itu akan secara resmi menganggap susunan gelandang mereka sudah final untuk tahun ini.
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