Real Madrid dikritik habis-habisan atas reaksi 'bodoh' mereka terhadap kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga saat melawan Bayern Munich, sementara mantan bintang klub itu melontarkan serangan pedas
Kekacauan di Bavaria
Madrid harus tersingkir secara dramatis dari kompetisi Eropa setelah Camavinga menerima kartu kuning kedua karena menunda-nunda waktu pada menit-menit akhir laga melawan Bayern. Gelandang asal Prancis itu baru bermain selama 25 menit sebelum kartu merah yang diterimanya membuat juara 15 kali itu rentan terhadap gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Michael Olise. Usai kekalahan agregat 6-4 tersebut, para pemain dan staf pelatih Madrid mengerumuni wasit Slavko Vincic untuk memprotes keputusan tersebut.
Sneijder mengkritik keras kurangnya disiplin
Mantan pemain timnas Belanda itu mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan oleh gelandang Prancis tersebut di panggung yang begitu krusial. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas tersingkirnya tim terletak pada keputusan sang pemain, bukan pada wasit.
Menyanggah pilihan tim untuk menghadapi wasit setelah peluit akhir, Sneijder mengatakan di Ziggo Sport: "Hal ini tidak seharusnya terjadi di level ini. Ini adalah kebodohan. Kami semua mengharapkan perpanjangan waktu; hal itu bisa dirasakan dari kedua tim. Tidak dapat dimengerti mengapa ia melakukan hal ini padahal sudah memiliki kartu kuning. Ada sesuatu yang sama sekali tidak saya pahami: bahwa mereka marah kepada wasit padahal yang seharusnya mereka lakukan adalah masuk ke ruang ganti dan berbicara dengan Camavinga, bukan wasit."
Penurunan performa di Liga Champions
Juara Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah telah tersingkir di babak perempat final Liga Champions dalam dua musim berturut-turut, menandai penurunan drastis dalam performa mereka di kancah Eropa. Yang mengejutkan, klub ini gagal mencapai babak semifinal sebanyak kali dalam dua musim terakhir seperti yang mereka alami dalam 14 edisi sebelumnya secara keseluruhan antara musim 2010-11 dan 2023-24. Periode performa buruk yang tak terduga ini membuat Madrid mencari jawaban setelah satu dekade kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Fokus pada pasar domestik tetap dipertahankan
Tim asuhan Alvaro Arbeloa kini harus bangkit dari kekecewaan di ajang Eropa saat mereka kembali beraksi di La Liga melawan Deportivo Alaves pada Selasa depan. Saat ini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan tujuh pertandingan tersisa, tim ini telah mencapai titik di mana setiap kesalahan lagi akan mengakhiri ambisi mereka untuk meraih gelar juara. Para pemain perlu kembali menemukan disiplin pertahanan dan ketangguhan mental mereka setelah seminggu yang kacau, yang membuat harapan musim mereka kini sepenuhnya bergantung pada kebangkitan di kompetisi domestik.