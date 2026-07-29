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Real Madrid dikecam karena ‘salah kelola yang tak termaafkan’ terhadap Vinicius Junior saat Arsenal berupaya menuntaskan transfer blockbuster
Canizares kecam direksi Real Madrid
Atmosfer di Madrid kian tegang seiring klub kesulitan menavigasi negosiasi kontrak yang rumit seputar Vinicius. Terlepas dari statusnya sebagai ikon global dan pilar klub, pemain 26 tahun itu kini memasuki periode ketidakpastian yang signifikan terkait masa depan jangka panjangnya di ibu kota Spanyol. Minimnya perkembangan dalam perpanjangan kontrak telah membuka ruang bagi para pengkritik untuk menyuarakan kekhawatiran mereka tentang bagaimana situasi ini ditangani oleh petinggi di Bernabeu. Dalam penilaian pedas yang disampaikan di 'Tiempo de Juego' milik Cadena COPE, mantan penjaga gawang Real Madrid dan Valencia, Canizares, menyebut Real Madrid telah kehilangan kendali atas narasi seputar Vinicius.
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"Real selalu terlambat dalam segala hal!"
Canizares berpendapat bahwa klub seharusnya mengambil sikap yang jauh lebih tegas jauh lebih awal untuk melindungi kepentingan finansial dan olahraga mereka, dengan Vinicius akan pergi secara gratis musim panas mendatang berdasarkan ketentuan kontraknya saat ini.
Ia berkata: "Real Madrid terlambat dalam segala hal. Jika benar bahwa ia tidak memiliki kesepakatan yang sudah ditandatangani, Real Madrid punya kewajiban untuk menjualnya. Anda tidak bisa kehilangan 100 atau seratus sekian juta euro hanya karena membiarkan seorang pemain menghabiskan kontraknya. Saya yakin itu akan terjadi. Itu adalah salah kelola yang tak termaafkan."
Arsenal siap memanfaatkan kekacauan kontrak
Saat Madrid tertahan, raksasa Premier League Arsenal dilaporkan menunggu momentum untuk memanfaatkan kekacauan tersebut. Arsenal telah muncul sebagai peminat serius untuk pemain Brasil itu, dengan laporan dari Inggris yang menyebut tim asuhan Mikel Arteta siap membayar dana besar untuk memboyong sang winger ke London.
Daya tarik Premier League, dipadukan dengan kenaikan gaji yang signifikan, bisa cukup untuk menggoda Vinicius meninggalkan Spanyol jika ia merasa kurang dihargai oleh klubnya saat ini. Namun, dilaporkan bahwa Madrid yakin bisa mengikat Vinicius dengan kontrak baru.
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Faktor Yan Diomande
Menambah lapisan kompleksitas lain pada situasi ini adalah upaya klub memburu talenta baru, khususnya potensi kedatangan Yan Diomande. Sejumlah analis meyakini bahwa perburuan terhadap bintang muda itu merupakan langkah proaktif Madrid untuk bersiap menghadapi kehidupan tanpa Vinicius, meski manajer baru Jose Mourinho dikabarkan bertekad mempertahankan pemain internasional Brasil tersebut sebagai anggota kunci proyek ini.
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