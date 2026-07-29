Canizares berpendapat bahwa klub seharusnya mengambil sikap yang jauh lebih tegas jauh lebih awal untuk melindungi kepentingan finansial dan olahraga mereka, dengan Vinicius akan pergi secara gratis musim panas mendatang berdasarkan ketentuan kontraknya saat ini.

Ia berkata: "Real Madrid terlambat dalam segala hal. Jika benar bahwa ia tidak memiliki kesepakatan yang sudah ditandatangani, Real Madrid punya kewajiban untuk menjualnya. Anda tidak bisa kehilangan 100 atau seratus sekian juta euro hanya karena membiarkan seorang pemain menghabiskan kontraknya. Saya yakin itu akan terjadi. Itu adalah salah kelola yang tak termaafkan."