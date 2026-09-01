Berbicara sebagai tamu di podcast Iker Casillas, Bajo los palos, Tote tidak menahan diri dalam penilaiannya yang pedas terhadap arah taktik klub saat ini. Ia berpendapat bahwa kepergian duet gelandang legendaris Modric dan Kroos telah ditangani secara buruk oleh petinggi klub.

"Madrid tidak bisa, setelah Modric dan Kroos, menukar talenta dengan otot," kata Tote. "Ini adalah kesalahan Madrid dan transisi terburuk yang bisa dilakukan dalam sejarah, ini adalah Madrid yang paling sulit dikenali yang pernah saya lihat dalam 40 tahun terakhir.

"Tidak ada pemain yang pernah berada di Real Madrid yang buruk, itu mustahil. Tetapi mereka tidak memiliki hirarki untuk bermain atau mendominasi Eropa. Madrid sama sekali kekurangan sepakbola."