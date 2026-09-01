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Real Madrid dikecam atas 'transisi terburuk dalam sejarah' saat legenda klub menghantam skuad berotot Jose Mourinho
Lavelle mengalami cedera kepala
Madrid menjadi salah satu klub yang paling aktif pada bursa transfer musim panas terbaru saat mereka berupaya membangun era baru. Raksasa Spanyol itu mengamankan beberapa tambahan berprofil tinggi, dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Yan Diomande ke Santiago Bernabeu.
Namun, mantan pemain Real Madrid, Tote, meyakini para rekrutan baru itu gagal mengatasi kelemahan mendasar yang mencolok di dalam skuad. Ia bersikeras bahwa tim racikan ulang Mourinho memiliki kelemahan signifikan yang tanpa diragukan lagi akan memengaruhi kampanye mereka yang akan datang di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Transisi terburuk dalam sejarah
Berbicara sebagai tamu di podcast Iker Casillas, Bajo los palos, Tote tidak menahan diri dalam penilaiannya yang pedas terhadap arah taktik klub saat ini. Ia berpendapat bahwa kepergian duet gelandang legendaris Modric dan Kroos telah ditangani secara buruk oleh petinggi klub.
"Madrid tidak bisa, setelah Modric dan Kroos, menukar talenta dengan otot," kata Tote. "Ini adalah kesalahan Madrid dan transisi terburuk yang bisa dilakukan dalam sejarah, ini adalah Madrid yang paling sulit dikenali yang pernah saya lihat dalam 40 tahun terakhir.
"Tidak ada pemain yang pernah berada di Real Madrid yang buruk, itu mustahil. Tetapi mereka tidak memiliki hirarki untuk bermain atau mendominasi Eropa. Madrid sama sekali kekurangan sepakbola."
Pertanyaan mengiringi kepulangan dramatis Mourinho
Di luar pandangannya soal skuad pemain, Tote juga menyampaikan keraguan serius atas kembalinya Mourinho secara sensasional ke kursi pelatih Bernabeu setelah satu dekade pergi. Juru taktik Portugal itu menghadapi sorotan media yang sangat intens saat berupaya membangun mesin pemenang baru di ibu kota Spanyol.
"Mourinho dulu, dengan sisi baik dan buruknya, punya energi, tetapi hari ini saya tidak tahu apakah dia masih memilikinya," kata Tote. "Dia datang dari banyak tim dan usia mengejar semua orang, tetapi yang jelas dia tidak memiliki tim yang dia miliki 20 tahun lalu."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Madrid?
Skuad Mourinho memulai musim La Liga dengan tiga kemenangan beruntun. Real Madrid mengalahkan Espanyol 2–1, menghancurkan Real Sociedad 4–1, dan memastikan kemenangan telak empat gol atas Málaga. Manajer asal Portugal itu akan membidik kemenangan keempat ketika Madrid bertandang menghadapi Real Betis pada Jumat.
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