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Real Madrid dikabarkan akan mengajukan tawaran luar biasa senilai €150 juta untuk Michael Olise setelah Florentino Perez 'terpesona' oleh bintang Bayern Munich tersebut
Perez bersiap untuk transfer Olise yang memecahkan rekor
Perez telah mengisyaratkan bahwa Real Madrid siap mengajukan tawaran besar untuk seorang pemain yang bernilai lebih dari €150 juta. Presiden yang telah lama menjabat itu mengisyaratkan bahwa pendekatan terhadap seorang pemain berbakat kelas dunia di klub papan atas Liga Champions dapat dilakukan pekan depan.
Meskipun Perez tidak secara terbuka menyebutkan nama pemain tersebut, Olise dipahami sebagai target utama Madrid, menurut The Guardian. Kesepakatan senilai €150 juta akan melampaui rekor transfer klub sebelumnya dan menandakan kembalinya strategi perekrutan bergaya Galactico di Santiago Bernabeu. Langkah ini diambil setelah masa sulit bagi Madrid, yang ingin memperkuat skuad mereka setelah dua musim tanpa trofi besar.
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Sikap Bayern terhadap Olise tetap teguh
Rencana transfer tersebut kini terjalin erat dengan kampanye pemilihan presiden Madrid. Perez menghadapi penolakan dari Enrique Riquelme, yang telah berjanji akan mendatangkan Erling Haaland meskipun baru-baru ini mendapat ancaman hukum dari Man City terkait kampanye tersebut. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Perez "jatuh cinta" pada Olise saat Los Blancos berhadapan dengan Die Roten di perempat final Liga Champions. Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan akan mengajukan tawaran pada hari Selasa.
Namun, Bayern telah menegaskan sikapnya. Presiden kehormatan Uli Hoeness dilaporkan menggambarkan Olise sebagai "tidak bisa dijual", yang menegaskan tekad klub Jerman tersebut untuk mempertahankan sang pemain sayap meskipun angka-angka yang dibicarakan.
Pertarungan pemilu memengaruhi rencana pemindahan
Upaya untuk mendatangkan Olise tampaknya sangat terkait dengan upaya Perez untuk terpilih kembali sebagai presiden. Mendapatkan pemain bintang akan memperkuat posisinya dan mengukuhkan visinya untuk masa depan klub.
Laporan juga menyebutkan bahwa Jose Mourinho bisa kembali ke Madrid jika Perez terpilih kembali. Pelatih asal Portugal itu diyakini telah menunjukkan minat aktif dalam perencanaan transfer dan dilaporkan telah memantau penampilan Olise dengan cermat. Namun, kesepakatan apa pun tetap rumit. Olise terikat kontrak dengan Bayern hingga 2029 dan telah menjadi sosok kunci bagi tim asuhan Vincent Kompany, membantu klub meraih gelar Bundesliga berturut-turut.
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Proses perombakan skuad Madrid di musim panas semakin gencar
Madrid diperkirakan akan tetap aktif di bursa transfer terlepas dari hasil upaya mereka untuk mendatangkan Olise. Rencana untuk memperkuat skuad sudah disiapkan, dengan laporan menyebutkan bahwa transfer Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries telah diatur. Perhatian kini akan beralih ke pemilihan presiden dan tawaran senilai €150 juta. Jika Perez berhasil mendapatkan mandat lagi, Madrid diperkirakan akan menjadikan Olise sebagai prioritas utama mereka saat mereka berusaha untuk kembali menjadi kekuatan dominan di bursa transfer sepak bola Eropa.