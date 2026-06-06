Real Madrid dikabarkan akan mengajukan tawaran luar biasa senilai €150 juta untuk Michael Olise setelah Florentino Perez 'terpesona' oleh bintang Bayern Munich tersebut

Perez telah mengisyaratkan bahwa Real Madrid siap mengajukan tawaran besar untuk seorang pemain yang bernilai lebih dari €150 juta. Presiden yang telah lama menjabat itu mengisyaratkan bahwa pendekatan terhadap seorang pemain berbakat kelas dunia di klub papan atas Liga Champions dapat dilakukan pekan depan.

Meskipun Perez tidak secara terbuka menyebutkan nama pemain tersebut, Olise dipahami sebagai target utama Madrid, menurut The Guardian. Kesepakatan senilai €150 juta akan melampaui rekor transfer klub sebelumnya dan menandakan kembalinya strategi perekrutan bergaya Galactico di Santiago Bernabeu. Langkah ini diambil setelah masa sulit bagi Madrid, yang ingin memperkuat skuad mereka setelah dua musim tanpa trofi besar.