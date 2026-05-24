Real Madrid diberi tahu di mana ‘kelemahan’ mereka menjelang jendela transfer penting - dengan Fabio Capello menyampaikan pesan terkait perekrutan menjelang penunjukan Jose Mourinho
Capello mengidentifikasi bagian yang hilang
Real Madrid telah menjalani musim 2025-26 yang mengecewakan, mengakhiri musim tanpa trofi besar dan tertinggal di belakang rival mereka, Barcelona, di La Liga. Kemenangan 4-2 atas Athletic Club pada hari terakhir tidak cukup untuk menutupi masalah mendasar di dalam skuad, yang membuat mantan pelatih Capello angkat bicara mengenai di mana tim ini masih kurang.
“Ini bukanlah musim yang mudah bagi Real Madrid. Kita perlu memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Yang terpenting adalah memahami di mana para pemain bagus berada dan di mana tim ini gagal, di mana pemain-pemain yang dibutuhkan tidak ada. Dan kemudian, mencoba merekrut mereka. Itu tidak mudah, Anda tahu,” kata Capello dalam sebuah acara baru-baru ini.
Mengganti ikon-ikon yang tak tergantikan
Bagi Capello, perhatian utamanya terletak pada lini tengah. Pelatih asal Italia itu meyakini bahwa hengkangnya para legenda serta usia mereka yang semakin tua telah meninggalkan kekosongan yang belum dapat diisi secara memadai oleh skuad saat ini. Ia menegaskan bahwa prioritas klub haruslah mencari pemain yang memiliki tingkat penguasaan bola dan visi permainan setara dengan para legenda mereka di masa lalu.
“Perubahan apa yang akan saya lakukan di Real Madrid? Di lini tengah, di mana mereka perlu mencari pemain seperti [Luka] Modric dan lainnya, seperti [Toni] Kroos. Para pemain ini sangat penting karena kualitas dan kecerdasan taktis mereka. Di situlah kami sedikit kekurangan dalam beberapa tahun terakhir,” jelas Capello.
Target-target Mourinho dan pemain-pemain yang berpotensi bergabung
Dengan Mourinho yang diperkirakan akan kembali memimpin Real Madrid untuk kedua kalinya musim panas ini, klub tersebut sudah dikaitkan dengan beberapa nama besar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Rodri dari Manchester City muncul sebagai target utama, dengan laporan yang menyebutkan bahwa pemain asal Spanyol itu mungkin terbuka untuk pindah ke Bernabeu menyusul kepergian Pep Guardiola dari Etihad Stadium.
Meskipun Enzo Fernandez tetap menjadi target impian, harga yang sangat mahal di Chelsea membuat kesepakatan sulit tercapai. Nama lain yang berada di urutan teratas daftar incaran adalah Morten Hjulmand dari Sporting CP. Pemain internasional Denmark ini dilaporkan menjadi favorit Mourinho dan dapat memberikan solusi yang lebih hemat biaya untuk ketidakseimbangan taktis yang telah disoroti Capello.
Musim panas yang penuh perubahan besar
Akhir musim ini diwarnai dengan perpisahan yang mengharukan bersama para pemain senior Dani Carvajal dan David Alaba, yang menandai berakhirnya era keemasan bagi banyak penggemar Real Madrid. Sementara itu, hengkangnya Álvaro Arbeloa sebagai manajer telah membuka jalan bagi era baru di bawah Mourinho, yang akan ditugaskan untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola Eropa.
Para pemain baru seperti Trent Alexander-Arnold sudah menatap masa depan setelah musim debut yang sulit. Meskipun tidak masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia, bek kanan ini tetap optimis, dengan menyatakan akhir pekan ini: “Saya akan beristirahat dengan baik dan berlatih selama musim panas. Saya berjanji bahwa kami akan membawa trofi kembali ke klub yang luar biasa ini musim depan!”