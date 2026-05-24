Real Madrid diberi tahu di mana ‘kelemahan’ mereka menjelang jendela transfer penting - dengan Fabio Capello menyampaikan pesan terkait perekrutan menjelang penunjukan Jose Mourinho

Real Madrid telah menjalani musim 2025-26 yang mengecewakan, mengakhiri musim tanpa trofi besar dan tertinggal di belakang rival mereka, Barcelona, di La Liga. Kemenangan 4-2 atas Athletic Club pada hari terakhir tidak cukup untuk menutupi masalah mendasar di dalam skuad, yang membuat mantan pelatih Capello angkat bicara mengenai di mana tim ini masih kurang.

“Ini bukanlah musim yang mudah bagi Real Madrid. Kita perlu memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Yang terpenting adalah memahami di mana para pemain bagus berada dan di mana tim ini gagal, di mana pemain-pemain yang dibutuhkan tidak ada. Dan kemudian, mencoba merekrut mereka. Itu tidak mudah, Anda tahu,” kata Capello dalam sebuah acara baru-baru ini.