Diterjemahkan oleh
Real Madrid dengan tegas membantah laporan mengenai kemungkinan perekrutan direktur olahraga baru
Madrid menanggapi dengan tegas tuduhan yang dilontarkan media
Madrid dengan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa klub tersebut sedang mempertimbangkan untuk menunjuk direktur olahraga baru guna merestrukturisasi operasional sepak bolanya. Kabar tersebut pertama kali muncul dari program radio Spanyol El Larguero di Cadena SER, yang mengklaim bahwa klub sedang menjajaki kemungkinan untuk menambahkan posisi direktur olahraga konvensional ke dalam struktur eksekutifnya. Laporan tersebut menyiratkan bahwa langkah tersebut akan memodernisasi proses pengambilan keputusan klub terkait transfer pemain dan perencanaan skuad.
Pernyataan klub membantah spekulasi tersebut
Namun, Madrid segera bertindak untuk membantah spekulasi tersebut, dengan menegaskan bahwa klaim tersebut sepenuhnya tidak benar dan tidak ada proses semacam itu yang sedang berlangsung di balik layar.
"Real Madrid C.F. ingin mengklarifikasi bahwa informasi yang disiarkan tadi malam oleh program radio Cadena SER 'El Larguero', yang mengklaim bahwa klub kami sedang mempertimbangkan untuk menambahkan seorang direktur olahraga ke dalam strukturnya, adalah sepenuhnya tidak benar," demikian bunyi pernyataan klub tersebut.
Madrid menyoroti keberhasilan struktur yang ada saat ini
Alih-alih mencari perubahan, Madrid justru menegaskan keyakinannya terhadap struktur olahraga yang saat ini telah membawa klub melalui salah satu periode paling sukses dalam sejarahnya. Klub tersebut menyoroti strategi perekrutan dan departemen olahraga sebagai faktor utama di balik kesuksesan yang berkelanjutan, terutama fokus mereka dalam merekrut talenta muda elit sambil tetap mempertahankan skuad yang kompetitif dan mampu meraih gelar-gelar bergengsi.
Pernyataan klub berbunyi: "Real Madrid sangat menghargai
kerja yang dilakukan oleh manajemen olahraga klub, yang telah memungkinkan kami mengalami salah satu periode paling sukses dalam sejarah kami, dengan meraih berbagai gelar, termasuk enam gelar Liga Champions dalam sepuluh tahun."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah spekulasi tersebut diatasi, Los Blancos kini akan kembali memusatkan perhatian sepenuhnya pada urusan di lapangan seiring musim memasuki tahap penentuan. Tim asuhan Alvaro Arbeloa saat ini berada di peringkat kedua La Liga dengan 69 poin dari 30 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka selanjutnya akan menjamu Girona di Bernabeu sebelum bertandang ke markas Bayern Munich untuk leg kedua perempat final Liga Champions, setelah kalah 2-1 pada pertemuan pertama melawan tim asal Jerman tersebut.