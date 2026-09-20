Real Madrid secara resmi telah merilis pernyataan medis terkait Valverde setelah bentrokan panas melawan Atletico Madrid pada Minggu. Klub mengonfirmasi gelandang Uruguay itu mengalami cedera parah pada pergelangan kaki kirinya setelah terkena pul sepatu dalam tekel dari Kang-in Lee saat kalah 2-1. Wasit Miguel Angel Ortiz Arias gagal menghukum pemain Atletico itu bahkan dengan kartu kuning sekalipun, meski menyaksikan insiden tersebut dari jarak dekat.

Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran resmi klub, Real Madrid menjelaskan tingkat cedera yang ditemukan dalam rangkaian pemeriksaan awal. Pernyataan itu berbunyi: 'Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Fede Valverde oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami trauma parah pada pergelangan kaki kiri, yang diderita dalam pertandingan sore ini. Valverde akan menjalani tes lanjutan dalam beberapa jam ke depan.'