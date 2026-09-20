AFP
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Real Madrid berikan kabar terbaru soal cedera Fede Valverde setelah Jose Mourinho murka atas tekel Kang-in Lee yang tidak dihukum
Gelandang mengalami trauma pergelangan kaki parah
Real Madrid secara resmi telah merilis pernyataan medis terkait Valverde setelah bentrokan panas melawan Atletico Madrid pada Minggu. Klub mengonfirmasi gelandang Uruguay itu mengalami cedera parah pada pergelangan kaki kirinya setelah terkena pul sepatu dalam tekel dari Kang-in Lee saat kalah 2-1. Wasit Miguel Angel Ortiz Arias gagal menghukum pemain Atletico itu bahkan dengan kartu kuning sekalipun, meski menyaksikan insiden tersebut dari jarak dekat.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran resmi klub, Real Madrid menjelaskan tingkat cedera yang ditemukan dalam rangkaian pemeriksaan awal. Pernyataan itu berbunyi: 'Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Fede Valverde oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami trauma parah pada pergelangan kaki kiri, yang diderita dalam pertandingan sore ini. Valverde akan menjalani tes lanjutan dalam beberapa jam ke depan.'
- Getty Images Sport
Mourinho bereaksi terhadap kontroversi perwasitan
Cedera tersebut hanya semakin menambah frustrasi di kubu Real Madrid setelah pertandingan yang diwarnai sengketa perwasitan. Jose Mourinho secara khusus sangat vokal soal perlakuan yang diterima para pemainnya di lapangan. Sang manajer menyaksikan saat Atletico's Cristian 'Cuti' Romero lolos dari kartu merah setelah mengenai lutut kiri Jude Bellingham dengan pulnya dalam duel 50-50. Arias awalnya mengeluarkan kartu kuning untuk Bellingham, tetapi setelah dipanggil ke monitor oleh ofisial VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez, ia membatalkan kartu tersebut dan justru memberi Romero kartu kuning alih-alih mengusirnya.
Berbicara dalam konferensi pers pascapertandingan, Mourinho tidak menahan kritiknya terhadap tim perwasitan, dengan menunjuk wasit di lapangan maupun ofisial VAR. "Wasit itu tidak punya pengalaman untuk memimpin derby. Usianya 41 tahun. Dia wasit buruk yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Selamat kepada komite wasit atas penunjukan ini," sembur Mourinho. "Namun Tuan Trujillo memang punya sejarah dengan Real Madrid. Di Piala, di Girona, Osasuna. Dia adalah ofisial VAR dengan banyak sejarah."
Kekhawatiran jeda internasional untuk Valverde
Valverde mampu tetap berada di lapangan hingga pertandingan selesai, tetapi mobilitasnya jelas terganggu pada fase akhir laga. Tingkat keparahan diagnosis tersebut membuat partisipasinya bersama tim nasional Uruguay dalam waktu dekat diragukan, saat tim asuhan Diego Forlan bersiap menjalani dua laga uji coba internasional melawan Jepang pada 24 September dan Korea Selatan pada 28 September.
Valverde telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Mourinho musim ini, dengan memantapkan dirinya sebagai starter kunci dalam racikan manajer asal Portugal itu. Gelandang tersebut telah tampil dalam seluruh delapan pertandingan di semua kompetisi sejauh ini, serta menyumbang satu gol di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Real Madrid?
Kekalahan pada Minggu membuat Real Madrid turun ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 15 poin, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Setelah jeda internasional, tim asuhan Mourinho akan berupaya mengembalikan kampanye domestik mereka ke jalur yang benar saat menjamu Villarreal pada 10 Oktober, sebelum bertandang ke Italia untuk menghadapi Roma di Liga Champions.
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