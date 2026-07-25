Real Madrid benar-benar sedang menggila di bursa transfer setelah José Mourinho kembali ke kursi pelatih. Seolah kedatangan Denzel Dumfried, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, dan Bernardo Silva belum cukup, klub Spanyol itu juga menunjukkan aktivitas besar dalam beberapa jam terakhir. Sementara kontak dengan Manchester City untuk memulangkan gelandang juara dunia Rodri terus berlanjut di balik layar - yang sudah memberikan sinyal positif ke arah itu - Real Madrid tiba-tiba muncul dalam perburuan Yan Diomandé, penyerang sayap kelahiran 2006 yang bermain untuk RB Leipzig dan tim nasional Pantai Gading.
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Real Madrid bergerak cepat untuk Yan Diomandé, tawaran pertama ke RB Leipzig senilai 100 juta euro. Inilah mengapa Brahim Diaz bisa kembali masuk radar Juventus
TAWARAN PERTAMA
Menurut sejumlah sumber, Mourinho sendiri meminta seorang pemain dengan karakteristik seperti dirinya untuk menambah kecepatan dan ketidakterdugaan di lini serang dan memutuskan menantang Paris Saint-Germain, yang dengan Diomandé disebut sudah memiliki kesepakatan prinsip untuk membawanya ke Real Madrid. Tawaran pertama senilai 90 juta euro, ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus, disebut sudah diajukan, tetapi Leipzig menilainya belum cukup. Menurut laporan media Jerman, klub dalam jaringan Red Bull itu yakin bisa meraup setidaknya 120 juta euro untuk pemain tim nasional Pantai Gading tersebut, yang mencetak 10 gol dan 13 assist pada musim lalu serta juga tampil menonjol di Piala Dunia terbaru.
Brahim Diaz terbuka lagi?
Langkah tak terduga Real Madrid untuk Yan Diomandé juga bisa memunculkan konsekuensi di pasar transfer keluar, dengan klub-klub Italia siap memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Selain situasi Franco Mastantuono, yang bisa dilepas dengan status pinjaman murni dan terutama menjadi bidikan direktur olahraga Fiorentina Fabio Paratici, perhatian juga tertuju pada kemungkinan skenario terkait Brahim Diaz. Gelandang serang tim nasional Maroko itu adalah pemain yang sejak lama masuk radar pelatih Juventus Luciano Spalletti, yang menjadikannya pilihan pertama untuk peran trequartista.
APA YANG SEDANG TERJADI
Terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2027, pemain kelahiran 1999 itu datang dari semusim di mana ia mencatatkan total 42 pertandingan di bawah arahan pertama Xabi Alonso dan kemudian Alvaro Arbeloa, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 9 assist untuk rekan-rekannya. Mantan pemain Milan itu - ia bermain di Serie A dari September 2020 hingga musim panas 2023, dengan catatan 124 penampilan, 18 gol, dan satu Scudetto - sejak lama menunjukkan keinginannya untuk tetap bertahan di ibu kota Spanyol dan mencoba meyakinkan Mourinho agar memberinya kesempatan dalam proyek teknis baru. Namun kedatangan kemungkinan pesaing baru di lini serang bisa mengubah situasinya dan meningkatkan harapan Juventus untuk meyakinkannya menerima kepindahan. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa, meski kontrak Brahim dengan Real secara formal berakhir pada 30 Juni 2027, kedua pihak kabarnya telah lama menjalin kontak untuk memperpanjangnya hingga 2030. Detail yang tidak bisa dianggap sepele dan dapat memengaruhi nilai transfer target pasar Juventus itu.
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