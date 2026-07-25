Terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2027, pemain kelahiran 1999 itu datang dari semusim di mana ia mencatatkan total 42 pertandingan di bawah arahan pertama Xabi Alonso dan kemudian Alvaro Arbeloa, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 9 assist untuk rekan-rekannya. Mantan pemain Milan itu - ia bermain di Serie A dari September 2020 hingga musim panas 2023, dengan catatan 124 penampilan, 18 gol, dan satu Scudetto - sejak lama menunjukkan keinginannya untuk tetap bertahan di ibu kota Spanyol dan mencoba meyakinkan Mourinho agar memberinya kesempatan dalam proyek teknis baru. Namun kedatangan kemungkinan pesaing baru di lini serang bisa mengubah situasinya dan meningkatkan harapan Juventus untuk meyakinkannya menerima kepindahan. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa, meski kontrak Brahim dengan Real secara formal berakhir pada 30 Juni 2027, kedua pihak kabarnya telah lama menjalin kontak untuk memperpanjangnya hingga 2030. Detail yang tidak bisa dianggap sepele dan dapat memengaruhi nilai transfer target pasar Juventus itu.