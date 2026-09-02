Real Madrid secara resmi telah membuka berkas disipliner luar biasa terhadap Asencio menyusul masalah hukum terbaru yang melibatkannya dalam insiden mengemudi dalam pengaruh alkohol. Bek tersebut dihentikan di pos pemeriksaan breathalyser pada pukul 06.30 pada 16 Agustus di selatan Gran Canaria saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, situasi yang memaksa petinggi klub merespons dengan urgensi.

Menurut jurnalis Melchor Ruiz, Real Madrid sudah membuka proses disipliner terhadap sang pemain, menandakan bahwa tindakannya tidak akan diabaikan oleh jajaran hierarki di Valdebebas.

Insiden itu terungkap pada Rabu ini, mendorong klub bergerak cepat untuk melindungi citra publiknya dan menegakkan standar internal. Sang pemain dinyatakan positif dalam tes napas awal maupun tes kedua, dengan laporan yang menyebut hasilnya jauh di atas ambang batas yang diizinkan. Ia kemudian dipanggil ke persidangan jalur cepat, di mana ia dijatuhi denda sebesar €14.400 dengan tarif €120 per hari selama empat bulan, serta penangguhan surat izin mengemudinya selama delapan bulan.