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Real Madrid bergerak cepat! Raul Asencio menghadapi hukuman dari klub setelah tertangkap mengemudi dengan kadar alkohol di atas batas legal
Proses disipliner di Bernabeu
Real Madrid secara resmi telah membuka berkas disipliner luar biasa terhadap Asencio menyusul masalah hukum terbaru yang melibatkannya dalam insiden mengemudi dalam pengaruh alkohol. Bek tersebut dihentikan di pos pemeriksaan breathalyser pada pukul 06.30 pada 16 Agustus di selatan Gran Canaria saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, situasi yang memaksa petinggi klub merespons dengan urgensi.
Menurut jurnalis Melchor Ruiz, Real Madrid sudah membuka proses disipliner terhadap sang pemain, menandakan bahwa tindakannya tidak akan diabaikan oleh jajaran hierarki di Valdebebas.
Insiden itu terungkap pada Rabu ini, mendorong klub bergerak cepat untuk melindungi citra publiknya dan menegakkan standar internal. Sang pemain dinyatakan positif dalam tes napas awal maupun tes kedua, dengan laporan yang menyebut hasilnya jauh di atas ambang batas yang diizinkan. Ia kemudian dipanggil ke persidangan jalur cepat, di mana ia dijatuhi denda sebesar €14.400 dengan tarif €120 per hari selama empat bulan, serta penangguhan surat izin mengemudinya selama delapan bulan.
- Getty/GOAL
Denda besar dan potensi skorsing membayangi
Rentang hukuman yang bisa dihadapi Asencio dijabarkan dalam perjanjian bersama antara La Liga dan AFE (Asosiasi Pesepakbola Spanyol). Berdasarkan pedoman ini, tindakan sang bek bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius atau sangat serius, dan keduanya sama-sama membawa sanksi besar.
Jika klub menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius, Asencio bisa diskors dari gajinya untuk periode antara dua hingga sepuluh hari. Jika Real Madrid mengklasifikasikan insiden itu sebagai pelanggaran kontrak yang sangat serius, hukumannya meningkat secara signifikan untuk mencerminkan beratnya situasi. Dalam skenario ini, skorsing bisa berlangsung antara 11 hingga 30 hari, sementara denda dapat mencapai hingga 25% dari €100.000 pertama dari gaji bulanannya.
Penurunan status bagi lulusan akademi
Asencio pernah dianggap sebagai wajah akademi Real Madrid ketika ia menembus tim utama, tetapi lajunya mandek secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Bek tersebut mengalami penurunan besar di lapangan dan saat ini bahkan bukan pilihan terbaik keempat di jantung pertahanan.
Skandal terbaru ini hanya makin mengisolasi seorang pemain yang sudah berada dalam daftar hitam klub setelah menolak pergi pada bursa transfer musim panas, sebuah keputusan yang dilaporkan menghalangi klub untuk mengejar rekrutan baru.
- Getty Images
Masalah Asencio di luar lapangan kian memburuk
Waktu insiden ini terjadi sangat merugikan bagi pemain Spanyol itu, karena semakin menguatkan persepsi tentang kurangnya profesionalisme pada periode krusial dalam kariernya. Di luar dakwaan mengemudi dalam pengaruh alkohol, sang pemain juga tengah menghadapi komplikasi hukum lain yang sudah membayangi masa depannya selama beberapa waktu.
Laporan menyoroti bahwa ia masih terancam dua tahun penjara terkait kasus terpisah yang melibatkan pelanggaran privasi dan dugaan penyebaran video pribadi yang melibatkan seorang anak di bawah umur. Akumulasi masalah di luar lapangan ini membuat posisinya di klub berada dalam ketidakpastian total.
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