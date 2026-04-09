Menurut jurnalis sepak bola Jerman Christian Falk, Olise kini menjadi prioritas utama bagi Real Madrid setelah penampilan individu yang sensasional di Santiago Bernabeu pada Selasa lalu. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga tersebut, memberikan umpan kunci untuk gol Harry Kane dan terus-menerus merepotkan barisan pertahanan Madrid sepanjang pertandingan.

Pemain asal Prancis ini secara efektif mengungguli bintang-bintang Madrid sendiri, Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, di kandang mereka sendiri. Penampilan gemilang ini dilaporkan telah meyakinkan Florentino Perez untuk menyetujui upaya besar-besaran untuk mendatangkan sang pemain sayap, dengan petinggi klub memandangnya sebagai potongan terakhir dari teka-teki serangan mereka.







