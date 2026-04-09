Real Madrid berencana merekrut Michael Olise dengan nilai transfer €160 juta setelah penampilan gemilang sang winger Bayern Munich di Liga Champions di Bernabeu
Penampilan gemilang Bernabeu memicu minat Madrid
Menurut jurnalis sepak bola Jerman Christian Falk, Olise kini menjadi prioritas utama bagi Real Madrid setelah penampilan individu yang sensasional di Santiago Bernabeu pada Selasa lalu. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga tersebut, memberikan umpan kunci untuk gol Harry Kane dan terus-menerus merepotkan barisan pertahanan Madrid sepanjang pertandingan.
Pemain asal Prancis ini secara efektif mengungguli bintang-bintang Madrid sendiri, Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, di kandang mereka sendiri. Penampilan gemilang ini dilaporkan telah meyakinkan Florentino Perez untuk menyetujui upaya besar-besaran untuk mendatangkan sang pemain sayap, dengan petinggi klub memandangnya sebagai potongan terakhir dari teka-teki serangan mereka.
Paket transfer yang memecahkan rekor sedang dalam proses
Falk menyebutkan melalui CF Bayern Insider bahwa Real Madrid sedang mempersiapkan tawaran awal sebesar €160 juta hingga €165 juta untuk membujuk Bayern agar mau melepas pemain tersebut. Olise tampil sangat gemilang musim ini di bawah asuhan Vincent Kompany, dengan mencetak 16 gol dan 24 assist di semua kompetisi, sehingga angka fantastis yang disebut-sebut di ibu kota Spanyol itu pun terbilang wajar.
Meskipun Liverpool juga dikabarkan tertarik pada mantan pemain Crystal Palace tersebut, daya tarik Bernabeu dan kekuatan finansial Los Blancos bisa menempatkan mereka di posisi terdepan.
Bayern Munich tetap pada pendiriannya bahwa klub tersebut 'tidak dijual'
Meskipun minat dari kalangan elit Eropa semakin menguat, Bayern Munich tetap bersikap sangat tegas terkait pemain andalannya. Direktur olahraga Max Eberl telah dengan tegas membantah spekulasi bahwa klub akan mempertimbangkan tawaran apa pun untuk sang pemain sayap, terlepas dari besarnya tawaran tersebut.
Kondisi kontrak dan prospek ke depan
Yang terpenting bagi Bayern, mereka tetap memegang kendali penuh atas masa depan Olise karena tidak ada klausul pelepasan yang berlaku dalam kontraknya saat ini. Tidak adanya opsi pembelian ini berarti Madrid harus bernegosiasi langsung dengan dewan direksi Bayern, yang saat ini berfokus untuk mengikat Olise dengan kontrak yang lebih panjang guna menangkis minat dari pihak lain.
Apakah kegigihan Real Madrid dan tawaran bernilai ratusan juta euro dapat mengubah sikap tersebut tetap menjadi pertanyaan terbesar menjelang bursa transfer musim panas mendatang.