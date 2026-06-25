Real Madrid berencana mengaktifkan klausul pelepasan Nico Paz senilai €9 juta dan menawarkannya kembali ke Como dengan biaya yang sangat besar

Langkah strategis ini memungkinkan klub asal ibu kota Spanyol tersebut meraup keuntungan besar dari seorang lulusan akademi yang awalnya pindah ke Italia utara melalui kontrak permanen berdurasi empat tahun dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €6 juta pada Agustus 2024.

Romano melaporkan bahwa proposal pembelian kembali yang rumit ini akan memberikan Como hak prioritas untuk mempertahankan gelandang andalan mereka menjelang kampanye Eropa bersejarah mereka. Jika kesepakatan finansial tidak tercapai, pesaing utama seperti Inter dan beberapa klub kaya Liga Premier siap mengajukan tawaran yang kompetitif.