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Real Madrid berencana mengaktifkan klausul pelepasan Nico Paz senilai €9 juta dan menawarkannya kembali ke Como dengan biaya yang sangat besar
Madrid siap mengaktifkan klausul Paz
Pihak Bernabeu dijadwalkan bertemu dengan klub Serie A tersebut hari ini untuk mengaktifkan opsi pelepasan dengan harga diskon bagi pemain berbakat berusia 21 tahun itu. Menurut Fabrizio Romano, Madrid berencana segera menawarkan Como kesempatan untuk mempertahankan pemain andalannya secara permanen dengan paket senilai €60 juta (£52 juta). Jika pihak klub Italia tersebut menolak penawaran yang sangat tinggi itu, raksasa La Liga tersebut akan berusaha menjualnya ke klub lain, karena pemain tersebut tidak masuk dalam rencana tim utama mereka dalam waktu dekat.
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Romano menjabarkan strategi Madrid
Langkah strategis ini memungkinkan klub asal ibu kota Spanyol tersebut meraup keuntungan besar dari seorang lulusan akademi yang awalnya pindah ke Italia utara melalui kontrak permanen berdurasi empat tahun dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €6 juta pada Agustus 2024.
Romano melaporkan bahwa proposal pembelian kembali yang rumit ini akan memberikan Como hak prioritas untuk mempertahankan gelandang andalan mereka menjelang kampanye Eropa bersejarah mereka. Jika kesepakatan finansial tidak tercapai, pesaing utama seperti Inter dan beberapa klub kaya Liga Premier siap mengajukan tawaran yang kompetitif.
Bintang muda Argentina memicu kenaikan
Paz mencatatkan musim domestik yang luar biasa, dengan mencetak 12 gol liga dan enam assist untuk mengantarkan timnya meraih posisi empat besar yang bersejarah serta lolos ke Liga Champions. Gelandang serang ini secara statistik mendominasi Serie A, memimpin di antara semua gelandang dalam hal kontribusi gol non-penalti dan tembakan tepat sasaran per 90 menit. Performa gemilangnya bersama klub membuatnya mendapat 10 caps tim senior Argentina dan tempat di skuad Piala Dunia mereka saat ini, sekaligus menarik perhatian para pencari bakat elit di seluruh benua.
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Para pemilik yang merupakan miliarder dihadapkan pada ujian
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