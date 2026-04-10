RMC Sport melaporkan bahwa nama pria berusia 57 tahun itu masuk dalam daftar calon pelatih kepala baru untuk musim mendatang.
Diterjemahkan oleh
Teleponnya "tak henti-hentinya berdering" selama berbulan-bulan! Real Madrid tampaknya sedang mempertimbangkan pelatih bintang ternama
Setelah 14 tahun menjadi pelatih Tim Nasional Prancis, kepastian bahwa Deschamps akan mundur pada musim panas ini sudah diketahui sejak lama. Ia akan mengundurkan diri setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, karena kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) akan berakhir. Mantan gelandang ini telah mengumumkan langkah tersebut sejak awal 2025.
Tak lama kemudian, ia menegaskan bahwa ia hanya akan berhenti sebagai pelatih tim nasional, namun kariernya sebagai pelatih belum berakhir. "Saya mengakhiri masa yang panjang dan indah, tetapi saya tidak pensiun. Masa setelahnya akan berbeda dan sangat baik." Namun, hal ini tidak akan membawanya ke federasi lain. Deschamps mengungkapkan: "Jangan pernah mengatakan tidak pernah, tapi saya tidak bisa membayangkan menjadi pelatih nasional negara lain. Saya tidak bisa membayangkan duduk di bangku cadangan sambil mendengarkan lagu kebangsaan negara lain."
- AFP
Didier Deschamps pernah melatih Monaco, Juventus, dan Marseille
Deschamps memulai karier kepelatihannya pada tahun 2001 bersama AS Monaco dan secara mengejutkan berhasil membawa klub asal Pangeran Monaco itu ke final Liga Champions pada tahun 2004. Pada tahun 2006, ia menjadi pelatih kepala Juventus dan membawa klub tempat ia pernah menjadi kapten sebagai pemain itu kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia dari Serie B setelah skandal Calciopoli. Antara tahun 2009 dan 2012, ia bekerja di Olympique Marseille, sebelum mengambil alih Les Bleus. Prestasi terbesarnya adalah memenangkan Piala Dunia di Rusia pada tahun 2018. Tiga tahun kemudian, Prancis juga meraih kemenangan di Nations League di bawah kepemimpinannya.
Jika pindah ke Real Madrid, kini mungkin akan terjadi pertukaran peran yang tertunda, karena sudah dipastikan bahwa mantan pelatih Los Blancos, Zinedine Zidane, akan menggantikan Deschamps di FFF.
Saat ini, Real dilatih oleh Alvaro Arbeloa. Pelatih tim cadangan ini mengambil alih tim utama pada awal tahun ini dari Xabi Alonso yang dipecat. Klubnya belum mengumumkan berapa lama masa kerja mantan bek kanan tersebut akan berlangsung. Mengingat ancaman musim tanpa gelar, bos klub yang berpengaruh, Florentino Perez, mungkin cenderung merekrut pelatih baru untuk skuad bintang-bintangnya.
Selama ini, mantan pelatih Liverpool Jürgen Klopp dianggap sebagai kandidat terkuat, namun ia telah dengan tegas membantahnya. Nama lain yang juga disebut-sebut adalah pelatih tim nasional AS Mauricio Pochettino dan Massimiliano Allegri dari Milan.
Jika minat Real terhadap Deschamps benar-benar terwujud, pemegang rekor juara Liga Champions itu tentu tidak sendirian. Menurut RMC Sport, telepon Deschamps dan para penasihatnya "sudah berdering tanpa henti selama berbulan-bulan".
Pada akhir tahun lalu, dikabarkan bahwa Arab Saudi menawarkan jumlah uang yang besar, namun hal itu tampaknya bukan pilihan bagi Deschamps. Selain itu, ada juga rumor mengenai perpanjangan masa jabatannya di Juventus.
- Getty
Rekam jejak Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis
Permainan 177 Kemenangan 115 Seri 32 Kekalahan 30 Selisih gol 380:167 Rata-rata poin 2,13 Gelar 2