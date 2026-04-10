Teleponnya "tak henti-hentinya berdering" selama berbulan-bulan! Real Madrid tampaknya sedang mempertimbangkan pelatih bintang ternama

Deschamps memulai karier kepelatihannya pada tahun 2001 bersama AS Monaco dan secara mengejutkan berhasil membawa klub asal Pangeran Monaco itu ke final Liga Champions pada tahun 2004. Pada tahun 2006, ia menjadi pelatih kepala Juventus dan membawa klub tempat ia pernah menjadi kapten sebagai pemain itu kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia dari Serie B setelah skandal Calciopoli. Antara tahun 2009 dan 2012, ia bekerja di Olympique Marseille, sebelum mengambil alih Les Bleus. Prestasi terbesarnya adalah memenangkan Piala Dunia di Rusia pada tahun 2018. Tiga tahun kemudian, Prancis juga meraih kemenangan di Nations League di bawah kepemimpinannya.

Jika pindah ke Real Madrid, kini mungkin akan terjadi pertukaran peran yang tertunda, karena sudah dipastikan bahwa mantan pelatih Los Blancos, Zinedine Zidane, akan menggantikan Deschamps di FFF.

Saat ini, Real dilatih oleh Alvaro Arbeloa. Pelatih tim cadangan ini mengambil alih tim utama pada awal tahun ini dari Xabi Alonso yang dipecat. Klubnya belum mengumumkan berapa lama masa kerja mantan bek kanan tersebut akan berlangsung. Mengingat ancaman musim tanpa gelar, bos klub yang berpengaruh, Florentino Perez, mungkin cenderung merekrut pelatih baru untuk skuad bintang-bintangnya.

Selama ini, mantan pelatih Liverpool Jürgen Klopp dianggap sebagai kandidat terkuat, namun ia telah dengan tegas membantahnya. Nama lain yang juga disebut-sebut adalah pelatih tim nasional AS Mauricio Pochettino dan Massimiliano Allegri dari Milan.