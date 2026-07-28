(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Real Madrid belum menutup kemungkinan peminjaman lain untuk Endrick di tengah kaitan dengan Michael Olise
Mourinho mengevaluasi opsi serangan pada pramusim
Real Madrid ingin membuka ruang di lini serang mereka untuk mengakomodasi tambahan nama besar jelang musim mendatang. Menurut ESPN, Mourinho berencana mengamati secara dekat Endrick dan Garcia selama pramusim sebelum memutuskan penyerang muda mana yang akan diizinkan pergi dengan status pinjaman.
Raksasa Spanyol itu mengarahkan perhatian mereka kepada winger Bayern Munich, Olise, setelah penampilan menonjolnya bersama Prancis di Piala Dunia. Evaluasi harian oleh staf pelatih Mourinho dalam sesi latihan harian dan pertandingan persahabatan akan menjadi faktor krusial dalam membentuk skuad untuk musim baru.
- (C)Getty Images
Endrick bertekad bertahan dan berjuang
Endrick dijadwalkan kembali bertugas pada 28 Juli setelah menjalani masa libur usai Brasil tersingkir oleh Norwegia pada 5 Juli. Meski sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses di Lyon, staf pelatih Madrid meyakini sang remaja tidak dijamin mendapat tempat sebagai starter dan harus berjuang mendapatkan menit bermain dari bangku cadangan.
Namun, perwakilan pemain asal Brasil itu menolak mempertimbangkan kepindahan pinjaman lainnya, sekalipun waktu bermainnya tetap terbatas. Meski kepindahan sementaranya ke Prancis dirancang untuk mengamankan waktu bermain demi Piala Dunia, kubu Endrick menegaskan bahwa satu-satunya fokusnya sekarang adalah tetap bertahan di Santiago Bernabeu untuk merebut tempatnya.
Kompetisi pramusim dan penguatan skuad
Endrick sebelumnya kehilangan tempat di skuad setelah mengalami cedera menjelang Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat. Penyerang muda Garcia memanfaatkan kesempatan itu di bawah mantan manajer Xabi Alonso, dengan mencetak empat gol selama turnamen untuk memantapkan dirinya sebagai opsi alternatif utama di lini serang.
Setelah menjalani musim tanpa trofi, Real Madrid mengalami perubahan struktural yang signifikan, dengan mengganti Alonso dengan Mourinho serta merekrut Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva dan Ibrahima Konate. Lini serang saat ini dihuni Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrygo yang cedera, Franco Mastantuono, Endrick, dan García.
- Getty Images
Kepergian diperkirakan saat musim baru mendekat
Madrid memprioritaskan kepergian pemain lebih lanjut sebelum merampungkan langkah tambahan apa pun di bursa transfer. Mastantuono diperkirakan akan pergi dengan status pinjaman, dengan beberapa klub yang tertarik telah mengajukan pertanyaan untuk penyerang asal Argentina itu.
Sementara itu, Real Madrid terbuka untuk menjual gelandang Eduardo Camavinga secara permanen guna membuka ruang dan sumber daya. Seiring para pemain secara bertahap kembali dari tugas internasional setelah Piala Dunia, staf teknis Mourinho akan membuat keputusan akhir terkait struktur skuad.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami