Real Madrid ingin membuka ruang di lini serang mereka untuk mengakomodasi tambahan nama besar jelang musim mendatang. Menurut ESPN, Mourinho berencana mengamati secara dekat Endrick dan Garcia selama pramusim sebelum memutuskan penyerang muda mana yang akan diizinkan pergi dengan status pinjaman.

Raksasa Spanyol itu mengarahkan perhatian mereka kepada winger Bayern Munich, Olise, setelah penampilan menonjolnya bersama Prancis di Piala Dunia. Evaluasi harian oleh staf pelatih Mourinho dalam sesi latihan harian dan pertandingan persahabatan akan menjadi faktor krusial dalam membentuk skuad untuk musim baru.







