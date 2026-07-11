Real Madrid asuhan Mourinho: siapa saja yang ada, siapa yang mungkin bergabung, bagaimana gaya permainannya, dan siapa yang mungkin hengkang

Belum saatnya untuk “memensiunkan” Courtois. Terlepas dari cedera, kiper asal Belgia ini telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang paling dapat diandalkan, salah satu kiper terbaik di dunia, dan ia akan tetap menjadi kiper utama dengan Lunin sebagai cadangannya.





Namun, lini pertahanan jelas merupakan lini di mana Mou akan melakukan perubahan paling banyak. Lini pertahanan musim lalu terlalu rapuh; Fran Garcia—satu-satunya pemain yang dilepas (ke Betis)—serta Alaba dan Carvajal telah meninggalkan Valdebebas, dengan dua yang terakhir, yang kontraknya telah habis, dilepas sebagai pemain bebas transfer. Sebagai penggantinya, datanglah Konaté, yang didatangkan secara gratis dari Liverpool, Dumfries, yang dibeli dengan harga diskon dari Inter, dan Cucurella, yang membuat Perez mengeluarkan sekitar 55 juta kepada Chelsea. Mereka akan bergabung dengan pemain-pemain yang perlu menemukan kembali performa terbaiknya seperti Alexander-Arnold, yang kini jauh dari penampilan terbaiknya saat di Liverpool, dan Eder Militao, yang baru pulih dari cedera parah yang membuatnya absen dari skuad Brasil; serta bek tengah masa depan Raul Asencio dan Huijsen—yang dilatih oleh Mou sendiri saat di Roma—dan Rudiger yang sudah terbukti kemampuannya.





Dengan komposisi ini dan pendekatan pertahanan yang lebih tertutup, mudah untuk memprediksi bahwa Real Madrid akan kebobolan lebih sedikit dari 35 gol yang mereka terima di La Liga musim lalu. Dan belum selesai sampai di situ, karena rumor bursa transfer menyebutkan bahwa Mou ingin menambah satu bek tengah lagi, kemungkinan yang kidal. Setelah Schlotterbeck gagal direkrut karena cedera saat membela Jerman, Los Blancos tetap memantau situasi Bastoni dan juga menunjukkan minat pada Gvardiol yang tampaknya tidak lagi menjadi prioritas utama dalam strategi Manchester City seperti sebelumnya.