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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Real Madrid asuhan Mourinho: siapa saja yang ada, siapa yang mungkin bergabung, bagaimana gaya permainannya, dan siapa yang mungkin hengkang

Real Madrid
Transfers
LaLiga
J. Mourinho

José Mourinho kembali ke Real Madrid dengan sebuah misi: mengembalikan klub terbesar di dunia ini ke jalur kemenangan. "The Special One"tiba setelah musim yang penuh gejolak tanpa gelar apa pun dan kegagalan rencana Xabi Alonso, yang digantikan oleh pelatih asal klub itu sendiri, Arbeloa, tanpa hasil yang signifikan. Di akhir musim, Florentino Pérez memutuskan untuk memulai dari awal dan mempercayakan posisi tersebut kepada seseorang yang sangat mengenal klub ini dan tahu cara berinteraksi dengan ruang ganti yang dipenuhi para juara.


Di saluran TV klub, beberapa jam terakhir ini, Mou mengatakan bahwa ia berada di Madrid untuk “membantu para pemain dan staf menjadi lebih baik, dengan menciptakan budaya kerja, tanggung jawab, dan ambisi” serta, pada intinya, “tidak ingin bekerja di Real, melainkan untuk Real”. Sementara itu, Los Blancos sedang bergerak aktif di bursa transfer untuk membangun skuad yang sempurna baginya guna mengakhiri dominasi Barcelona di Spanyol dan mengembalikan Los Merengues ke jalur perebutan gelar Liga Champions. Empat rekrutan sudah resmi bergabung, yang lainnya akan menyusul: berikut ini siapa saja yang mungkin datang, siapa yang mungkin hengkang, dan bagaimana Real Madrid kemungkinan akan bermain di musim depan.

  • PENJAGA GAWANG DAN PERTAHANAN

    Belum saatnya untuk “memensiunkan” Courtois. Terlepas dari cedera, kiper asal Belgia ini telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang paling dapat diandalkan, salah satu kiper terbaik di dunia, dan ia akan tetap menjadi kiper utama dengan Lunin sebagai cadangannya.


    Namun, lini pertahanan jelas merupakan lini di mana Mou akan melakukan perubahan paling banyak. Lini pertahanan musim lalu terlalu rapuh; Fran Garcia—satu-satunya pemain yang dilepas (ke Betis)—serta Alaba dan Carvajal telah meninggalkan Valdebebas, dengan dua yang terakhir, yang kontraknya telah habis, dilepas sebagai pemain bebas transfer. Sebagai penggantinya, datanglah Konaté, yang didatangkan secara gratis dari Liverpool, Dumfries, yang dibeli dengan harga diskon dari Inter, dan Cucurella, yang membuat Perez mengeluarkan sekitar 55 juta kepada Chelsea. Mereka akan bergabung dengan pemain-pemain yang perlu menemukan kembali performa terbaiknya seperti Alexander-Arnold, yang kini jauh dari penampilan terbaiknya saat di Liverpool, dan Eder Militao, yang baru pulih dari cedera parah yang membuatnya absen dari skuad Brasil; serta bek tengah masa depan Raul Asencio dan Huijsen—yang dilatih oleh Mou sendiri saat di Roma—dan Rudiger yang sudah terbukti kemampuannya.


    Dengan komposisi ini dan pendekatan pertahanan yang lebih tertutup, mudah untuk memprediksi bahwa Real Madrid akan kebobolan lebih sedikit dari 35 gol yang mereka terima di La Liga musim lalu. Dan belum selesai sampai di situ, karena rumor bursa transfer menyebutkan bahwa Mou ingin menambah satu bek tengah lagi, kemungkinan yang kidal. Setelah Schlotterbeck gagal direkrut karena cedera saat membela Jerman, Los Blancos tetap memantau situasi Bastoni dan juga menunjukkan minat pada Gvardiol yang tampaknya tidak lagi menjadi prioritas utama dalam strategi Manchester City seperti sebelumnya.

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  • GELANDANG

    Di lini tengah, Dani Ceballos telah hengkang dan Camavinga—yang baru saja melewati musim yang sulit—kemungkinan akan menyusulnya. Klub telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak Tchaoumeni, setelah perselisihan dengan Valverde—yang seharusnya berbagi posisi starter di lini tengah dengannya—telah diselesaikan.


    Namun, “The Special One” mendesak untuk mendatangkan satu pemain tambahan: incaran utamanya adalah Bouaddi, yang juga diincar oleh klub-klub besar Liga Premier. Solusi alternatifnya bisa jadi Nmecha dari Borussia Dortmund, sementara kabar ketertarikan terhadap Enzo Fernandez dan Brozovicyang baru saja bebas kontrak dari Al-Nassr—telah dibantah. Pitarch akan hengkang; ia yang sempat dipromosikan oleh Xabi Alonso kini siap mencari pengalaman di tempat lain.


    Dalam formasi 4-3-3 yang diperkirakan akan menjadi formasi awal dalam rencananya, Mou memiliki banyak pilihan untuk posisi gelandang serang. Satu tempat sudah dipastikan oleh Bellingham yang, setelah melewati beberapa musim yang kurang memuaskan, kini menunjukkan level kelas atasnya di Piala Dunia bersama Inggris. Baik Arda Guler, salah satu pemain terbaik musim lalu, maupun Bernardo Silva, sama-sama menuntut tempat di tim. Anak didik Guardiola ini, seperti mentornya, telah meninggalkan City setelah petualangan luar biasa bersama The Citizens dan berjanji akan membawa kualitas ke dalam permainan “saingan” Mourinho.


    Di lini tengah yang begitu padat, Nico Paz yang dibeli kembali dari Como tidak bisa mendapatkan tempat (meski Real Madrid bisa membawanya pulang dalam 12 bulan ke depan), dan kemungkinan besar hal yang sama juga akan terjadi pada Mastantuono – yang mungkin akan dipinjamkan – serta Brahim Diaz. Pemain asal Maroko itu memberikan dampak besar di Piala Dunia: Spalletti rela melakukan apa saja untuk membawanya ke Juventus, sementara masa depan mantan pemain Milan di Real Madrid masih belum pasti.

  • SERANGAN

    Yang paling penting, lini serang. Di sini pun Mourinho harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah teknis dan ego, serta memperjelas peran dan posisi kunci para pemain. Gonzalo Garcia, satu-satunya penyerang tengah sejati di lini serang, akan hengkang karena diminati beberapa klub di Liga Premier. Para pemain Brasil Endrick (setelah masa peminjaman di Lyon dan Piala Dunia yang tak terlupakan) serta Rodrygo kembali dari cedera parah, sementara ajang Piala Dunia telah mengembalikan – seandainya masih diperlukan – tongkat komando kepada Mbappé.


    Kylian akan menjadi bintang Real Madrid, sementara Vinicius “terpaksa” mengambil peran sebagai pendukung. Namun, seperti yang kita tahu, dengan Perez, kita harus selalu waspada terhadap potensi transfer sensasional: tawaran bernilai jutaan untuk Julian Alvarez telah ditolak, dan di Spanyol mereka yakin bahwa Los Blancos akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Olise dari Bayern Munich dan akan terus berusaha selama masih ada waktu.

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