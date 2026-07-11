Real Madrid asuhan Mourinho: siapa saja yang ada, siapa yang mungkin bergabung, bagaimana gaya permainannya, dan siapa yang mungkin hengkang

José Mourinho kembali ke Real Madrid dengan sebuah misi: mengembalikan klub terbesar di dunia ini ke jalur kemenangan. "The Special One"tiba setelah musim yang penuh gejolak tanpa gelar apa pun dan kegagalan rencana Xabi Alonso, yang digantikan oleh pelatih asal klub itu sendiri, Arbeloa, tanpa hasil yang signifikan. Di akhir musim, Florentino Pérez memutuskan untuk memulai dari awal dan mempercayakan posisi tersebut kepada seseorang yang sangat mengenal klub ini dan tahu cara berinteraksi dengan ruang ganti yang dipenuhi para juara.
Di saluran TV klub, beberapa jam terakhir ini, Mou mengatakan bahwa ia berada di Madrid untuk “membantu para pemain dan staf menjadi lebih baik, dengan menciptakan budaya kerja, tanggung jawab, dan ambisi” serta, pada intinya, “tidak ingin bekerja di Real, melainkan untuk Real”. Sementara itu, Los Blancos sedang bergerak aktif di bursa transfer untuk membangun skuad yang sempurna baginya guna mengakhiri dominasi Barcelona di Spanyol dan mengembalikan Los Merengues ke jalur perebutan gelar Liga Champions. Empat rekrutan sudah resmi bergabung, yang lainnya akan menyusul: berikut ini siapa saja yang mungkin datang, siapa yang mungkin hengkang, dan bagaimana Real Madrid kemungkinan akan bermain di musim depan.