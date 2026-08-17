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Real Madrid asuhan Jose Mourinho incar langkah mengejutkan untuk memboyong bintang Arsenal Martin Zubimendi
Real Madrid kembali meminati Zubimendi
Arsenal saat ini menghadapi keputusan transfer besar pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Real Madrid telah secara resmi menghidupkan kembali upaya aktif mereka untuk merekrut gelandang internasional Spanyol, Zubimendi.
Menurut TEAMtalk, Mourinho telah dengan tegas menyetujui potensi kepindahan pemain berusia 27 tahun itu. Juru taktik asal Portugal tersebut memandang bintang Arsenal itu sebagai opsi yang sangat menarik untuk memperkuat posisi gelandang bertahannya. Kontak awal terkait transfer besar itu sudah terjadi. Selain itu, perwakilan Zubimendi dikabarkan telah mengindikasikan bahwa sang pemain akan sangat tertarik dengan kesempatan untuk bergabung dengan Madrid.
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Laporan yang saling bertentangan soal potensi kepergian
Meski Arsenal tidak secara aktif mendorong gelandang berbakat itu keluar dari klub, laporan menyebut mereka akan serius mempertimbangkan proposal yang tepat. Madrid sangat yakin peluang tak terduga telah terbuka untuk menggoda Zubimendi kembali ke tanah kelahirannya.
Namun, ada informasi yang saling bertentangan mengenai kesediaan akhir Arsenal untuk menyetujui penjualan tersebut. The Sun melaporkan bahwa manajer Mikel Arteta sangat ingin mempertahankan Zubimendi, sehingga hanya tawaran yang benar-benar luar biasa yang akan mengubah posisi tegas mereka. Jika Zubimendi sendiri sangat mendorong kepindahan yang menguntungkan ke Madrid, Arteta tanpa diragukan lagi akan menghadapi keputusan sulit dalam beberapa pekan ke depan.
Persaingan di lini tengah memicu rumor transfer
Zubimendi memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan luar biasa Arsenal menjuarai Premier League musim lalu. Namun, posisinya di tim inti kini menjadi jauh kurang pasti menyusul kedatangan Bruno Guimaraes senilai £75 juta dari Newcastle United.
Dengan Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino, dan Guimaraes semuanya bersaing ketat untuk memperebutkan tempat di lini tengah, Arsenal saat ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa di sektor tersebut. Terlepas dari persaingan sengit ini, membiarkan seorang pemenang Piala Dunia yang berpengalaman pergi setelah hanya satu musim merupakan perjudian besar.
Minat baru Madrid datang setelah klub itu gagal mendapatkan Rodri. Mourinho menginginkan otoritas yang lebih besar di lini tengah, dan Zubimendi bisa menjadi semakin vital dalam rencana mereka jika Eduardo Camavinga hengkang dari Santiago Bernabeu.
- Getty Images
Arsenal memegang kendali penuh dalam negosiasi
Dari sudut pandang Arsenal, sama sekali tidak ada tekanan finansial untuk menerima tawaran rendah pada bursa transfer ini. Zubimendi masih terikat kontrak jangka panjang yang menguntungkan, memberi klub London utara itu kendali penuh atas negosiasi apa pun di masa depan.
Arsenal sedang aktif mempertahankan gelar Premier League yang diraih dengan susah payah sambil memburu kejayaan Liga Champions dengan sengit. Menjual anggota skuad yang krusial hanya karena kedalaman tim secara keseluruhan telah meningkat akan sangat bertentangan dengan ambisi elite tersebut.
Karena itu, Real Madrid harus mengajukan tawaran besar yang jauh di atas investasi awal Arsenal agar kesepakatan itu layak dilakukan. Kecuali tim ambisius asuhan Mourinho mengajukan proposal yang luar biasa, mempertahankan Zubimendi tetap menjadi prioritas bagi klub Inggris tersebut.
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