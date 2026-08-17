Arsenal saat ini menghadapi keputusan transfer besar pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Real Madrid telah secara resmi menghidupkan kembali upaya aktif mereka untuk merekrut gelandang internasional Spanyol, Zubimendi.

Menurut TEAMtalk, Mourinho telah dengan tegas menyetujui potensi kepindahan pemain berusia 27 tahun itu. Juru taktik asal Portugal tersebut memandang bintang Arsenal itu sebagai opsi yang sangat menarik untuk memperkuat posisi gelandang bertahannya. Kontak awal terkait transfer besar itu sudah terjadi. Selain itu, perwakilan Zubimendi dikabarkan telah mengindikasikan bahwa sang pemain akan sangat tertarik dengan kesempatan untuk bergabung dengan Madrid.