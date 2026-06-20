Real Madrid angkat bicara terkait ketertarikan mereka pada Michael Olise di tengah kabar tentang tawaran besar untuk bintang Bayern Munich tersebut

Dalam langkah yang jarang terjadi selama jendela transfer musim panas yang penuh gejolak, Real Madrid dengan tegas membantah bahwa mereka sedang mengupayakan transfer Olise. Pemain asal Prancis ini tampil gemilang di Bundesliga, sehingga memicu spekulasi bahwa Florentino Perez siap menambah satu lagi "Galactico" ke barisan depan yang sudah dipenuhi bintang di ibu kota Spanyol tersebut. Olise menikmati musim yang fenomenal bersama Bayern Munich, dengan mencatatkan 52 penampilan di semua kompetisi musim lalu, mencetak 22 gol, dan memberikan 31 assist yang luar biasa.

Namun, raksasa Spanyol tersebut telah menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang berlangsung di balik layar. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa mereka belum menghubungi pihak pemain maupun klub Jerman terkait kemungkinan transfer pada musim panas ini.