Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid angkat bicara terkait ketertarikan mereka pada Michael Olise di tengah kabar tentang tawaran besar untuk bintang Bayern Munich tersebut
Real Madrid dengan tegas membantah kabar mengenai Olise
Dalam langkah yang jarang terjadi selama jendela transfer musim panas yang penuh gejolak, Real Madrid dengan tegas membantah bahwa mereka sedang mengupayakan transfer Olise. Pemain asal Prancis ini tampil gemilang di Bundesliga, sehingga memicu spekulasi bahwa Florentino Perez siap menambah satu lagi "Galactico" ke barisan depan yang sudah dipenuhi bintang di ibu kota Spanyol tersebut. Olise menikmati musim yang fenomenal bersama Bayern Munich, dengan mencatatkan 52 penampilan di semua kompetisi musim lalu, mencetak 22 gol, dan memberikan 31 assist yang luar biasa.
Namun, raksasa Spanyol tersebut telah menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang berlangsung di balik layar. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa mereka belum menghubungi pihak pemain maupun klub Jerman terkait kemungkinan transfer pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi klub mengenai bintang Bayern Munich
Pihak manajemen di Bernabeu mengeluarkan pernyataan terperinci untuk mengklarifikasi posisi mereka, yang berbunyi: "Menanggapi laporan yang dipublikasikan oleh berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern Munich, Michael Olise, Real Madrid C.F. ingin menegaskan bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau pihak mana pun yang terkait dengannya."
Selama kampanye pemilihan presiden klub, Perez membantah bahwa Olise menjadi target saat ia mengungkap rencana penawaran sebesar €150 juta, yang kemudian diklarifikasi oleh klub bahwa penawaran tersebut sebenarnya ditujukan untuk Julian Alvarez dari Atlético Madrid. Dengan mengumumkan hal ini secara terbuka, Real Madrid berharap dapat mengakhiri siklus berita yang telah mendominasi halaman olahraga di seluruh Eropa selama beberapa hari terakhir, memastikan fokus mereka tetap pada persiapan skuad saat ini.
Menjaga hubungan dengan Bayern Munich
Selain membantah adanya ketertarikan terhadap Olise, Real Madrid juga ingin menekankan ikatan profesional historis yang mereka jalin dengan raksasa Bavaria tersebut. Kedua klub memiliki tradisi panjang dalam menjalin hubungan secara profesional, dan Madrid dengan cepat menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah mencoba melewati jalur resmi saat menanyakan tentang seorang pemain. Meskipun Madrid umumnya enggan berkomentar mengenai transfer, mereka sesekali mengeluarkan pernyataan yang membantah laporan mengenai kontak dengan pemain dari klub lain, seperti yang terjadi dengan Kylian Mbappe pada tahun 2023, setahun sebelum kepindahannya yang menjadi sorotan ke Bernabeu.
"Real Madrid juga ingin menekankan hubungan institusional yang sangat baik yang terjalin dengan Bayern Munich, yang telah lama diwarnai oleh rasa saling menghormati, kerja sama, dan kekaguman, serta menyesalkan beredarnya spekulasi yang tidak mencerminkan kenyataan," tambah klub tersebut.
- AFP
Loyalitas terhadap institusi sebagai prioritas utama
Pernyataan tersebut ditutup dengan menegaskan kembali protokol yang mengatur cara kedua raksasa Eropa tersebut menjalankan urusan mereka. Madrid menekankan bahwa "Kedua klub selalu menjalin hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati. Hal ini tercermin, antara lain, dalam keyakinan bersama bahwa setiap minat potensial terhadap seorang pemain yang menjadi milik klub lain harus terlebih dahulu dibahas antara kedua klub itu sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang secara historis telah mengatur hubungan antara Bayern Munich dan Real Madrid."
Meskipun Olise tetap menjadi salah satu talenta muda paling diminati di dunia sepak bola, tampaknya masa depannya dalam waktu dekat akan berada di Munich, bukan di Madrid. Hal ini terjadi di saat Madrid telah secara resmi mengumumkan kedatangan Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konaté minggu ini, sementara Pérez juga menjanjikan perekrutan Denzel Dumfries selama kampanye pemilihannya.