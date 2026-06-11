AFP
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Real Madrid akhirnya mengonfirmasi kembalinya Jose Mourinho dengan kontrak tiga tahun dan mengumumkan tanggal resmi dimulainya masa jabatannya
"The Special One" kembali ke Bernabeu
Real Madrid telah mengonfirmasi penunjukan Mourinho untuk masa jabatan keduanya sebagai manajer setelah mengesahkan kepergian Alvaro Arbeloa. Pelatih berusia 63 tahun itu kembali ke ibu kota Spanyol dengan penuh antisipasi 13 tahun setelah kepergiannya yang pertama, dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029.
Manajer veteran ini kembali ke klub Spanyol tersebut setelah satu musim menangani Benfica, yang pada hari Rabu telah mengonfirmasi bahwa Madrid bersedia membayar kompensasi sebesar €15 juta untuk membebaskannya dari kontraknya di Portugal.
Real juga mengumumkan tanggal resmi dimulainya tugas Mourinho, dengan pernyataan: "Dewan Direksi Real Madrid C.F., yang mengadakan rapat hari ini, Kamis, 11 Juni, dan dipimpin oleh Florentino Pérez, telah menyetujui penunjukan José Mourinho sebagai pelatih tim utama untuk tiga musim ke depan, hingga 30 Juni 2029. José Mourinho akan bergabung dengan Real Madrid pada 13 Juli, hari dimulainya pramusim."
- AFP
Perez menepati janji kampanyenya
Presiden Real Madrid, Perez, telah menjadikan kembalinya Mourinho—yang meninggalkan klub pada 2013—sebagai salah satu janji kampanyenya menjelang kemenangan dalam pemungutan suara anggota klub akhir pekan lalu. Kemenangan sang presiden langsung membuka jalan bagi penunjukan Mourinho, yang mewujudkan salah satu pilar utama kampanyenya untuk merevitalisasi skuad.
Perez juga berjanji akan mendatangkan Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries, serta bertekad untuk mengajukan tawaran sebesar €150 juta untuk mendatangkan seorang 'Galactico'. Untuk menepati janji tersebut, Madrid mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka telah menawarkan €150 juta untuk striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, yang kemudian ditolak.
Masa-masa sulit menanti pelatih asal Portugal itu
Mourinho kembali ke Madrid dengan tugas mengembalikan performa tim ke jalur yang benar setelah dua musim berturut-turut tanpa gelar di bawah asuhan Carlo Ancelotti, lalu Xabi Alonso dan Arbeloa. Tekanan akan menimpa "The Special One" untuk segera menunjukkan hasil di lingkungan yang menuntut dan mulai gelisah akibat kegagalan-kegagalan belakangan ini.
Pelatih asal Portugal ini terakhir kali menangani Madrid antara tahun 2010 dan 2013, di mana ia berhasil meraih satu gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan satu Supercopa Spanyol. Ia juga mencapai tiga semifinal Liga Champions selama masa jabatannya yang pertama itu. Sejak terakhir kali berada di Bernabeu, ia telah melatih Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahce, dan Benfica.
- AFP
Rekam jejak Mourinho belakangan ini menjadi sorotan
Sudah empat tahun berlalu sejak Mourinho terakhir kali meraih trofi – Liga Konferensi bersama Roma – dan lebih dari satu dekade sejak gelar liga terakhirnya, yaitu gelar Liga Premier bersama Chelsea pada 2015. Masih ada pertanyaan apakah pendekatan taktis defensifnya masih mampu mendominasi di level tertinggi sepak bola modern.
Di Benfica, ia tak terkalahkan di liga Portugal musim lalu, meskipun hal itu hanya cukup untuk finis di posisi ketiga di belakang Porto dan Sporting. Tim Benfica asuhan Mourinho juga tersingkir oleh Madrid di babak playoff fase gugur Liga Champions.