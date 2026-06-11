Real Madrid telah mengonfirmasi penunjukan Mourinho untuk masa jabatan keduanya sebagai manajer setelah mengesahkan kepergian Alvaro Arbeloa. Pelatih berusia 63 tahun itu kembali ke ibu kota Spanyol dengan penuh antisipasi 13 tahun setelah kepergiannya yang pertama, dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029.

Manajer veteran ini kembali ke klub Spanyol tersebut setelah satu musim menangani Benfica, yang pada hari Rabu telah mengonfirmasi bahwa Madrid bersedia membayar kompensasi sebesar €15 juta untuk membebaskannya dari kontraknya di Portugal.

Real juga mengumumkan tanggal resmi dimulainya tugas Mourinho, dengan pernyataan: "Dewan Direksi Real Madrid C.F., yang mengadakan rapat hari ini, Kamis, 11 Juni, dan dipimpin oleh Florentino Pérez, telah menyetujui penunjukan José Mourinho sebagai pelatih tim utama untuk tiga musim ke depan, hingga 30 Juni 2029. José Mourinho akan bergabung dengan Real Madrid pada 13 Juli, hari dimulainya pramusim."







